Долги Бахматюка: пауки в банках

Тест на профпригодность для нового главы Нацбанка, или Решатся ли чиновники пойти на "сладкие" условия реструктуризации долгов одного из крупнейших фактических банкротов — аграрного барона Олега Бахматюка?

Стремление Петра Порошенко всячески подчеркнуть тезис о независимости НБУ в ходе представления на пост его полноправного руководителя Якова Смолия выглядело скорее как попытка то ли утаить шило в мешке, то ли подержать хорошую мину при далеко не лучшей игре. И чуть ли не как "шапка горит" свидетельствовало именно отсутствие достаточной по мировым стандартам автономности президентского ставленника на этой должности. Ведь без наличия ощутимого политического веса именно нынешнему главе государства новоназначенный руководитель Нацбанка полностью обязан не только получением, но и дальнейшим сохранением должности. Поэтому вполне риторический вопрос: способен ли будет господин Смолий дать главный банкирский ответ ("нет") своему высокому покровителю? Как и крупнейшим должникам перед НБУ и вкладчиками — бывшим собственникам обанкротившихся банков. Дальнейшие решения по которым тоже, очевидно, будут приниматься не столько в самом Нацбанке, сколько в президентской администрации.

Следует отметить, что слишком продолжительный — вне рамок приличия — процесс назначения преемника Валерии Гонтаревой (Смолий находился в статусе исполняющего обязанности с 11 мая 2017-го, то есть более десяти месяцев) не в меньшей мере, чем "прогрессивную общественность" и внешних кредиторов официального Киева, беспокоил и многих из этой "группы товарищей". Их фамилии Гонтарева не забыла упомянуть перед голосованием за собственное увольнение в Верховной Раде после бывших собственников Приватбанка. Вместе они должны только НБУ более 45 млрд грн (то есть приблизительно по тысяче гривен в перерасчете на каждого украинца). Интересно, что один из главных фигурантов "списка Гонтаревой" — Константин Жеваго — прибыл для голосования за ее отставку в парламент лично, хотя обычно бывает там очень редко. При этом он, задолжав Нацбанку 6,3 млрд грн (еще около 22 млрд, по оценкам НБУ, — своему бывшему банку "Финансы и кредит"), занимает далеко не первое место в гонтаревском антирейтинге, безусловным лидером которого она назвала Олега Бахматюка (задолжал только НБУ 10,2 млрд грн).

Бахматюк оказался едва ли не первым представителем коммерческого сектора, который публично приветствовал официальную смену руководства в НБУ. В комментариях для агентства "Интерфакс" — уже через полтора часа после голосования — он заявил о надежде на "конструктивное решение вопроса долга с новым главой НБУ". При этом экс-собственник обанкротившихся банков "ВиЭйБи" и "Финансовая инициатива" опять подтвердил задекларированное ранее намерение погасить их долги перед государством… Но по-прежнему "в разумные сроки — на протяжении около 10 (!) лет". Что, как без тени лишнего сомнения считает Бахматюк, "существенно лучше тех условий, на которых сейчас продает Фонд гарантирования вкладов физлиц — приблизительно 10% их первоначальной стоимости".

Более детально с условиями должника, среди которых он требует еще и "невысокую процентную ставку", можно ознакомиться в его интервью тому же "Интерфаксу" месячной давности, в котором он, конечно же, пытается позиционировать собственную персону как радетеля интересов государства и социально-ответственного бизнесмена. Поскольку, по его словам, принадлежащий ему агрохолдинг "Укрлендфарминг" (УЛФ) не только создает 1,2% национального ВВП и платит 2,5 млрд грн налогов, но и начисляет ежегодно 2,5 млрд грн зарплаты 37 тыс. сотрудников. Хотя, честно говоря, пророчества о гибели производств без личного руководства нынешнего собственника иногда выглядят больше как шантаж. Особенно когда он сам же вспоминает о своих угрозах, в частности и "вчерашнему и нынешнему" премьер-министрам, что "сегодня это моя проблема, а завтра она будет вашей". При этом Бахматюк в очередной раз обвиняет НБУ в нежелании мирно урегулировать существующий конфликт. Очевидно, в расчете на то, что преемника Гонтаревой ему все же удастся уговорить или додавить до приемлемого для себя решения. Неужели и предварительные договоренности уже достигнуты?

Наверное, не понадобится высокая компетентность в финансах, чтобы заподозрить, что где-то здесь может прятаться черт новой многомиллиардной аферы. Ведь за десять лет утечет много воды, обесценив нынешнюю стоимость долга почти до нуля вследствие ценовой и почти неизбежной курсовой девальвации. Достаточно вспомнить, что многомиллиардные бахматюковские гривневые долги уже и так стали значительно "легче" за последние годы, причем касается это как курсовых, так и ценовых соотношений.

Чтобы не забивать читателям голову, не будем приводить расчеты, насколько мизерной окажется текущая приведенная стоимость нынешней задолженности в результате реструктуризации на десять лет под "невысокий процент" (если вообще не станет отрицательной в зависимости от конкретных условий!). Особенно в случае дисконтирования по нынешней учетной ставке НБУ (17%), уровень которой Бахматюк уж точно вряд ли назовет невысоким. И не упоминая, что годовые темпы инфляции, даже по официальным данным, сейчас составляют 14%. Вследствие чего растут цены на яйца и курятину, но никак не первоначальная стоимость его долга…

Запросы ZN.UA на имя господина Бахматюка о конкретизации параметров предложенной им реструктуризации в "Укрлендфарминге" и "Авангарде", несмотря на публичность заявлений по этому поводу, были проигнорированы. Не добавили конкретики и ответы госучреждений. В Нацбанке нам ответили, что не получали никаких официальных предложений о погашении долгов по кредитам рефинансирования ни от банков "Финансовая инициатива" и "ВиЭйБи", ни от их бывшего акционера. В Фронде гарантирования вкладов физлиц нам сообщили, что "вопрос реструктуризации долгов компаний, подконтрольных Олегу Бахматюку, перед неплатежеспособными банками поднимался им год назад". "Но все предложенные механизмы на сегодняшний день могут быть применены исключительно для кредитов действующих банков. Вопрос реструктуризации долгов перед неплатежеспособными банками ограничен сроком их ликвидации, которая может длиться не более пяти лет", — жалуются в Фонде, констатируя, что "эту проблему можно решить только на законодательном уровне".

Цена вопроса

Что касается суммы задолженности, то и тут возникает много вопросов. По данным НБУ, обнародованным в октябре 2016-го, долги экс-банков Бахматюка перед государством и кредиторами составляли 37,9 млрд грн. В эту сумму центробанк включал обязательства "ВиЭйБи" и "Финансовой инициативы" перед НБУ (на тот момент 10,9 млрд грн), вкладчиками и другими кредиторами (21,7 млрд), а также задолженность компаний агробарона перед госбанками (5,3 млрд грн).

На самом же деле, если, кроме банковских, принимать в расчет еще и внешние долги бахматюковских компаний (по последним оценкам, около 1,5 млрд долл.), то сумма получится значительно больше (подробнее об этом ниже).

В заявлениях Бахматюка речь идет о 19 млрд грн обязательств перед Фондом гарантирования вкладов. Куда, очевидно, он включает остаток задолженности по рефинансированию НБУ и выплаченную ФГВФЛ сумму компенсаций по вкладам (за вычетом уже выплаченного, по словам Бахматюка, 1 млрд грн — см. табл.). С Фондом гарантирования, как также уже неоднократно подчеркивал агробарон, он ведет "активный диалог".

Со своей стороны директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин в почти синхронном с бахматюковским интервью для ЭП, поддерживая идею реструктуризации, уже тоже не впервые подыгрывает лейтмотиву "что ты возьмешь с задушенного?". Приводя примеры намерения рассчитаться (Бахматюка и Жеваго), директор-распорядитель характеризует их как "случаи, когда нужно подумать, как это закрепить, и в этом направлении двигаться", а еще — как "хороший, положительный пример для всей системы". Беда только, что, по словам Ворушилина, должникам надо дать "инструмент" и время для расчетов.

Зачем играть на публику и почему нетерпеж?

Объяснение очень простое: если бы речь шла о частных средствах коммерческих структур и их договоренностях, вопрос реструктуризации можно было бы действительно решить за закрытыми дверьми, мотивируя такую необходимость коммерческими интересами и тайной. Но в данном и других подобных случаях речь идет о десятках миллиардов гривен государственных денег, за весьма "творческое" и свободное распоряжение которыми чиновникам должна светить тюрьма. И если кто-то и согласится взять на себя личную ответственность за подобную предложенной Бахматюком реструктуризацию, то точно не такой стреляный воробей, как бывший банкир Ворушилин. Тут понадобится "круговая порука" наподобие хотя бы решения КМУ или еще лучше — закона. И именно это констатируется в вышеупомянутом комментарии ФГВФЛ в ответ на наш запрос.

Объяснений же мотивов публичной активности Бахматюка может быть много — о некоторых из них рассказывает и он сам. В частности, жалуется, что конфликт с НБУ усложняет переговоры с внешними кредиторами (а если сказать прямо — заводит их в тупик). Также от согласия с регулятором, признает агромагнат, напрямую зависит и успех в поисках стратегического инвестора: "Сначала мы должны навести порядок здесь с Нацбанком, потому что никто не войдет в войну ни под какие деньги". Расчет не совсем необоснованный, ведь под его контролем до сих пор (даже после значительного сокращения за последние годы) находится один из крупнейших в Украине земельных банков — площадью почти 570 тыс. га. Угодья, правда, в основном арендованные (220 тыс. договоров, которые обслуживают 500 делопроизводителей) и вместе с производственными мощностями заложены-перезаложены разным кредиторам с многочисленными обременениями.

Бахматюковская проблема личных гарантий, предоставленных им под рефинансирование НБУ (по данным регулятора, на 8,5 млрд грн, сам он называет сумму в 7 млрд), конечно, тоже не может его не беспокоить. Но если ситуация "провисела" уже несколько лет, то с чего бы вдруг Бахматюку нервничать именно сейчас? Тем более что ФГВФЛ своим решением от 15 февраля с.г. в очередной раз "успешно" продлил срок ликвидации "ВиЭйБи Банка" еще на два года — до 19 марта 2020-го, а ликвидация "Фининициативы" вообще заблокирована в судах на неопределенный срок. Да и само предложение реструктуризации "на десять лет под низкие проценты" — очевидная попытка выторговать время, за которое так успешно переведенные на государство обязательства перед банками окончательно обесценятся.

Однако не все так просто, и дело здесь, вероятнее всего, в том, что уже осенью текущего года истекает срок трехлетней отсрочки по погашению еврооблигаций на 200 млн долл. агрохолдинга "Авангард" (Avangard PLC, входит в бахматюковский УЛФ). Ожидают реструктуризации также 500 млн долл. внешнего долга самого "Укрлендфарминга". В случае невозможности которых Бахматюку угрожает признание 100-процентным банкротом (со всеми соответствующими последствиями, в частности, и арестами счетов и имущества). Причем уже не только по нормам украинского законодательства (которые благодаря сговорчивости местных судей можно трактовать довольно свободно и широко), но и международного права, где "пространство для маневров" значительно уже, а исполнительная система (в отличие от украинской) все же действует. Приблизительно полгода, оставшихся до этого "часа Ч", пролетят (по крайней мере, для Бахматюка) очень быстро, ведь переговоры с крупными кредиторами идут без ощутимого результата: каждый из них готов на отсрочку выплат только при наличии аналогичной договоренности с остальными. При этом аграрному барону нечего им предложить — все его активы или дутые, или уже заложены…

"А барон-то…"

Серьезные проблемы с кредиторами у Бахматюка начались в 2014-м, когда из-за потери контроля над частью украинских территорий, военного конфликта на Востоке и негативной рыночной конъюнктуры рассеялась мифическая "история успеха" одного из крупнейших украинских агробаронов.

Как многие подозревали и раньше, и богатство, и эффективность деятельности бахматюковских агрохолдингов оказались во многом как минимум приукрашенными. На основании чего возникло много скандалов и конфликтов, о которых ZN.UA уже неоднократно писало (см. публикации "Пролет Бахматюка", "Яйца в порошок", "Менялы по-крупному", "Кредитные тиски Бахматюка", "Конец рефинансовой сказки" и др.).

Формально в активы самого активного на то время "собирателя земель украинских" входил не только крупнейший в Украине земельный банк на 654 тыс. га. Но и "наибольший в Евразии производитель яиц агрохолдинг "Авангард", 15 элеваторов, 216 зернохранилищ, 5 семенных заводов, 19 птицефабрик, десятки ферм, 19 мясокомбинатов, 6 сахарозаводов и еще много других производств. От всего этого просто-таки должна была закружиться голова не только у обычных наблюдателей, но и у профессиональных кредиторов и инвесторов. И до поры до времени таки кружилась, ведь бахматюковским структурам, в дополнение к кредитам от собственных банков, удалось привлечь по меньшей мере 1,9 млрд долл. внешних займов! Благодаря весьма легкой доступности которых так быстро и росла аграрная "империя" — отчасти без надлежащего беспокойства о бизнес-целесообразности и экономической эффективности новоприобретений.

Как уже писало ZN.UA, в период бурного роста бизнеса для покрытия потребности во все больших заемных средствах Бахматюку пришлось объединить "под одной крышей" принадлежащие ему активы, чтобы продемонстрировать стремительный рост масштабности своего бизнеса. Именно тогда в состав "Укрлендфарминга", который на скорую руку был слеплен из частично убыточных и дотационных агрофирм, был введен публичный "Авангард" с очень "хорошей" отчетностью. Вместе с тем косвенным подтверждением разницы между реальной и "журнальной" стоимостью УЛФ может быть отказ крупнейшей в Китае машиностроительной корпорации SINOMACH завершить сделку по предоставлению компании Бахматюка инвестиций в размере 4 млрд долл. Банкиры тогда предполагали, что отказ от китайцев поступил после проведенного инвестбанком Morgan Stanley due-dilligence.

Со временем начал всплывать и потянулся целый шлейф историй с подачей на Лондонскую биржу сомнительной отчетности, закрытием американских фабрик, а также с манипуляциями со средствами от размещения еврооблигаций. В распоряжении ZN.UA находится целый архив копий обращений инвесторов с жалобами на соответствующие злоупотребления.

(Не)финальные аккорды

Стоит вспомнить хотя бы тот факт, что банки Бахматюка были среди счастливчиков, получивших самые крупные объемы рефинансирования НБУ в 2014-м (5,5 млрд грн — "ВиЭйБи" и 8,3 млрд — "Фининициатива"). Причем во времена председательствования как очень щедрого Степана Кубива, так и значительно более скупой на такие займы Гонтаревой.

Интересно, что именно в день назначения Гонтаревой главой Нацбанка в парламенте (19.06.2014 г.) регулятор решил выделить "ВиЭйБи Банку" очередной заем (на 900 млн грн). Следует понимать, это был финальный аккорд Степана Кубива на должности руководителя НБУ (сегодня он первый вице-премьер), который за неполные четыре месяца 2014-го успел выдать банкам Бахматюка 10,5 млрд грн рефинансирования (6,6 млрд для "Фининициативы", 3,9 млрд — "ВиЭйБи").

Якобы под давлением сверху, но и правление НБУ во главе с Гонтаревой также кредитовало банки Бахматюка: в целом на сумму свыше 3 млрд грн ("ВиЭйБи" — 1,53 млрд, "Фининициатива" — 1,74 млрд, при этом общая сумма задолженности ФИ перед НБУ достигла 9,7 млрд грн — четвертого показателя в системе, в 1,7 раза превысив объемы привлеченных учреждением клиентских средств).

В довершение владельцу и менеджменту этих финучреждений хватило "квалификации", чтобы полученные от НБУ средства рефинансирования на покрытие оттока депозитов, как подозревают не только правоохранители, направить не по назначению, а на новые займы связанным структурам (согласно финансовой отчетности, получая рефинансирование, они продолжали наращивать объемы кредитования)! Детективы НАБУ ведут следствие в уголовном производстве (№52016000000000454 от 29 ноября 2016 г.) по ст. 364 Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или служебным положением"). В судебных материалах указывалось, что "ВиЭйБи" в 2014 г. получил от НБУ кредиты на 5,5 млрд грн, и, несмотря на отнесение к проблемным, банк продолжал "рискованную деятельность по кредитованию связанных с конечными бенефициарами банка юрлиц, что привело к значительному уменьшению высоколиквидных активов для обеспечения обязательств банка, ухудшению ликвидности банка, уменьшению регулятивного капитала ниже допустимого уровня, нарушению нормативов НБУ и законодательства Украины".

Также Гонтарева заявляла, что перед вхождением временной администрации за счет "схлопывания" активов "ВиЭйБи Банк" вывел из-под залога НБУ 3,4 млрд грн, из которых сам Бахматюк признавал 3 млрд.

Разные калькуляторы

Согласно заявлениям Гонтаревой, долг Бахматюка по инсайдерским кредитам в портфеле его банков-банкротов достигает 28,2 млрд грн. "В "ВиЭйБи" таких кредитов было 70%, в "Финансовой инициативе" — 96%. Это не только займы "Укрлендфармингу", там же огромное количество компаний, связанных с акционером", — уверяла экс-глава НБУ. Для понимания: список компаний, которым, по данным НБУ, выдавали кредиты бывшие "карманные" банки агробарона, занимает 21 страницу.

Агромагнат называл эти "инсайдерские" данные недостоверными, а долговые оценки на 37,9 млрд грн — "подменой понятий" и "ерундой". Более того, через СМИ он обвинил Гонтареву в попытке рейдерского захвата его бизнеса, публично призвав Порошенко вмешаться в конфликт. При этом агробарон уверял, что на неофициальных консультациях президент поддержал идею реструктуризации его обязательств перед государством.

"Перевести все в плоскость "если я не хочу платить долги, значит, кто-то хочет мой бизнес" не выйдет, — парировала Гонтарева. — Если будет доказано доведение банка до банкротства, владелец и менеджмент должны понести уголовную ответственность".

В ходе публичных перепалок обе стороны не особенно подбирали слова (можно только представить, какие "эпитеты" звучали в высоких кабинетах), сделав еще немало обоюдных заявлений и выдвинув обвинений.

Особенно "трепетное" отношение Гонтаревой к владельцу "Укрлендфарминга" проявилось не только в едва ли не наибольшем шквале публичной критики с ее стороны, но и в непосредственном участии экс-главы Нацбанка в судебных заседаниях по долгам Бахматюка.

Согласно присланной нам информации, НБУ инициировал семь судебных процессов непосредственно относительно Бахматюка как финансового поручителя. "Все эти процессы продолжаются, и ни один из них НБУ не проиграл", — уверили нас в пресс-службе регулятора, добавив, что "вместе с тем О.Бахматюк подал восемь исков через компанию (Quickcom Limited), в которой он является бенефициарным владельцем, с помощью которых сейчас пытается расторгнуть договоры по предоставлению его банкам кредитов рефинансирования". На наш вопрос, каким будет дальнейшее развитие событий после решения ВАСУ, согласно которому фактически должна быть восстановлена работа "Финансовой инициативы", нам сообщили, что НБУ обжаловал это решение в Верховном суде Украины. Производство в этом деле было открыто ВСУ еще 7 февраля 2017 г., "но дело к рассмотрению до сих пор не назначено".

Между Фондом гарантирования вкладов и структурами Бахматюка тоже продолжаются судебные споры. "Сейчас на рассмотрении в судах находится свыше 6,5 тыс. дел на сумму более 11 млрд грн по искам "ВиЭйБи Банка" к заемщикам", — сообщили ZN.UA в Фонде гарантирования, отметив, что в этих делах в его пользу принимается большинство решений с положительным результатом. При этом на исполнении в Государственной исполнительной службе находится около 20 тыс. производств на сумму свыше 13 млрд грн. "Но из-за отсутствия имущества у должников решения судов не выполняются, исполнительные документы возвращаются в банк без исполнения", — отмечают в ФГВФЛ, обвиняя госисполнителей в "поверхностном подходе к выполнению своих должностных обязанностей, неосуществлении исчерпывающих мер по поиску имущества должника, игнорировании запросов об осуществлении исполнительного производства и т.п.".

Поэтому фактические результаты Фонда выглядят более чем скромно, в то время как в судебном реестре можно найти не одно решение в пользу заемщиков "ВиЭйБи" ("Компания "Райз", "Карпатская нефтяная компания" и т.п.). И далеко не по всем из них есть апелляции.

Бахматюк, отвечая на вопрос журналистов, использовал ли он в долговых войнах с госструктурами маневры наподобие технического банкротства предприятий, по факту высказал мнение, что на войне все средства хороши, если тебя загоняют в тупик. "Знаете, когда вот так нападают со всех сторон, компания выстраивает стратегию обороны. Но вы же понимаете, что легче всего строить линию обороны тогда, когда у компании нет никаких активов, т.е. использовать стратегию стандартного вывода средств. Поэтому, если на нас подают в суд, мы судимся в обратном порядке, используем любые механизмы. Но при этом мы не отказываемся ни от одной копейки нашего долга. Такие тактические удары нужны, когда нет конструктива", — объяснил он.

Кто ответит?

Нацбанк пытался действовать не только по гражданско-хозяйственной линии взыскания долгов, но и по уголовной. В мае 2017-го банковский регулятор заявлял, что добился восстановления расследования в деле о возможном разворовывании кредитов рефинансирования, выданных "ВиЭйБи Банку". "Национальный банк обратился в суд с жалобой на постановление о закрытии этого уголовного производства. Суд признал жалобу обоснованной и удовлетворил ее, а постановление о закрытии уголовного производства отменил. Следовательно, Национальная полиция обязана провести расследование о возможном разворовывании кредитов рефинансирования в "ВиЭйБи Банке", — отметили в Нацбанке.

Будет ли наконец хоть кто-то из фигуранты привлечен к ответственности? Возможно, что шансы есть с учетом вышеупомянутого следствия НАБУ. "Как заметил детектив (НАБУ. — Ред.), у досудебного следствия есть основания считать, что выполнение финансовых операций за счет средств кредитования НБУ, которое в итоге привело к неплатежеспособности ПАО "ВиЭйБи Банк", стало следствием злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением, которые необоснованно предоставляли кредиты указанному банку без надлежащего обеспечения и вопреки законодательству", — указывалось в судебных материалах.

Как нарекал и сам Бахматюк, относительно него лично и его структур было инициировано множество уголовных производств и судебных исков. "МВД, прокуратура, СБУ не вылазили из банков, накоплены целые тома дел, — жаловался Бахматюк, добавляя: Мы предоставили все документы и доказательства, чтобы их закрыть". А значит, как часто случается в Украине, воз и ныне там, — так "продуктивно" сотрудничают (точно как Лебедь, Рак и Щука) банковский регулятор, правоохранительные органы, судебные и исполнительные инстанции.

И внешне все можно было бы воспринимать таким образом, что борьба между Гонтаревой и Бахматюком завершилась боевой ничьей. Если бы де-факто это не означало, что проиграли государство и налогоплательщики. И, скорее всего, придется фиксировать проигрыш, если госчиновники вновь согласятся на "реструктуризационную схему".