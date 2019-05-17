Долг — не приговор

Осенью в процедуре банкротства произойдут исторические изменения: станет возможным признать банкротом физическое лицо или восстановить его платежеспособность с использованием процедуры, предусмотренной Кодексом Украины по вопросам банкротства.

До сих пор такая возможность была только у юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

До этого существовал определенный период, когда физические лица регистрировались предпринимателями с целью инициировать процедуру банкротства и с использованием предусмотренных законом механизмов защититься от кредиторов. Сейчас возможность физического лица урегулировать вопрос с кредиторами в одном судебном процессе и восстановить платежеспособность установлена на законодательном уровне. Так как же восстановить платежеспособность должника — физического лица в случае необходимости?

Для этого Кодексом предусмотрена процедура реструктуризации. Как бы банально это ни звучало, но перед проведением реструктуризации и восстановлением платежеспособности должник на стадии открытия производства должен уделить особое внимание подготовке документов. Следует отметить, что подать заявление об открытии производства может исключительно сам должник. Но не гарантировано, что после возбуждения дела будет внедрена процедура реструктуризации. Впрочем, если вы начнете реструктуризацию задолженности, я предлагаю обратить внимание на некоторые моменты.

Вместе с заявлением подается декларация об имущественном положении должника и предложение по реструктуризации долгов (проект плана реструктуризации). Декларация подается должником за три года (за каждый год отдельно), предшествовавшие подаче в суд заявления об открытии производства в деле о неплатежеспособности. Она должна содержать информацию об имуществе, доходах и расходах должника и членов его семьи, превышающих 30 минимальных размеров заработной платы.

После открытия производства в деле судом назначается управляющий реструктуризацией. Он будет проверять декларацию об имущественном положении и отчитываться на собрании кредиторов о результатах проверки. В свою очередь суд принимает решение о закрытии производства в деле по ходатайству собрания кредиторов, стороны в деле или по собственной инициативе, если должником в декларации об имущественном положении указана неполная и/или недостоверная информация и если должник в течение семи дней после получения отчета управляющего реструктуризацией не предоставил суду исправленную декларацию с полной и достоверной информацией об имуществе, доходах и расходах должника и членов его семьи.

Помните, от полноты и достоверности информации, которую вы предоставите в декларации об имущественном положении, зависит возможность процедуры реструктуризации в целом. Нельзя пренебрегать ни одним документом.

На собрании кредиторов рассматривается проект плана реструктуризации долгов должника. В случае его одобрения управляющий реструктуризацией обращается в суд с заявлением об утверждении плана реструктуризации. Прогнозировать, что предложенный должником проект плана реструктуризации устроит кредиторов, имеющих большинство голосов на собрании кредиторов, невозможно. В любом случае нужно найти компромисс, который бы устраивал как кредиторов, так и должника.

Если план был одобрен кредиторами и должником, то Хозяйственный суд обязан утвердить план реструктуризации долгов должника. Однако он имеет право по мотивированному ходатайству должника или кредиторов изменить план погашения долгов: изменить срок его выполнения или размер суммы, которая ежемесячно выделяется для погашения требований кредиторов или остается должнику и членам его семьи на потребление, но не меньше размера одного прожиточного минимума на должника и на каждое лицо, находящееся на его содержании.

Теоретически план реструктуризации, прилагаемый к заявлению об открытии производства, в процессе может претерпеть значительные изменения. Эти изменения не всегда могут быть согласованы должником.

План реструктуризации может предусматривать продажу части имущества должника, отсрочку или рассрочку либо прощение долгов, выполнение обязательств должника третьими лицами и т.п. Перечень мер, направленных на восстановление платежеспособности должника, не является исчерпывающим, поэтому в каждом конкретном случае будет решаться, каким образом будет достигнут компромисс между должником и кредиторами.

Должник предлагает свой вариант плана реструктуризации, а в какой степени этот вариант может устроить кредиторов, вопрос риторический.

Срок выполнения плана реструктуризации долгов должника в деле о неплатежеспособности не может превышать пяти лет. В случае погашения долгов по кредитам, полученным должником на приобретение жилья, срок выполнения плана не может превышать десяти лет.

Однако указанный выше срок судом может быть продлен при условии, что должник погасил 80% долгов перед кредиторами.

Со дня утверждения судом плана реструктуризации требования, включенные в такой план, могут быть удовлетворены только в порядке и способом, определенными в плане реструктуризации долгов.

Теперь о некоторых ограничениях, действующих в ходе процедуры реструктуризации.

Кроме предусмотренных планом реструктуризации договоров, должник на протяжении реструктуризации не имеет права осуществлять отчуждение или отягощение своего недвижимого и движимого имущества, стоимость которого составляет более десяти минимальных заработных плат. Он также не может заключать договора займа, пожизненного содержания, уступки требования, переведения долга. Передавать в доверительное управление свое имущество и выступать поручителем по обязательствам других лиц. К тому же должник должен сообщать кредиторам о существенных изменениях в своем имущественном положении, а также о получении займов и кредитов (в т.ч. о приобретении товаров в кредит).

Интересная вещь, с одной стороны, законодатель запретил должнику заключать договор займа, а с другой — обязал последнего сообщать о заключении таких договоров. Вполне очевидно, что толкование такому несоответствию даст судебная практика. Другими словами, такие пробелы в законе оставляют место для манипуляций.

А если должник нарушает план реструктуризации, кредиторы имеют право обратиться в суд с ходатайством о закрытии производства в деле. В случае удовлетворения такого ходатайства требования кредиторов, которые должны быть прощены (списаны) на условиях плана реструктуризации, восстанавливаются в полном объеме.

Впрочем, не подлежат реструктуризации долги по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью физического лица, по уплате единого взноса и других обязательных платежей на общеобязательное государственное социальное страхование. Если же такие долги у физического лица есть, то план может быть утвержден судом только после их полного погашения.

Налоговый долг, возникший на протяжении трех лет до дня принятия постановления об открытии производства в деле о неплатежеспособности должника, признается безнадежным и списывается в процедуре реструктуризации.

Следует отметить, что в течение пяти лет со дня введения в действие Кодекса действуют особенности реструктуризации задолженности, возникшей по кредиту в иностранной валюте, который обеспечен ипотекой квартиры или жилого дома, являющегося единственным местом проживания семьи должника. Размер задолженности определяется в национальной валюте по курсу, установленному Национальным банком Украины на дату открытия производства в деле. В задолженность не включаются штрафные санкции и пеня. Признанные судом требования такого кредитора погашаются должником в размере рыночной стоимости квартиры или жилого дома, которая установлена оценщиком, определенным кредитором. Остаток задолженности такого кредитора подлежит прощению (списанию).

В случае, если площадь квартиры не превышает 60 кв. м или жилая площадь такой квартиры не превышает 13,65 кв. м на каждого члена семьи должника, а площадь дома не превышает 120 кв. м, на реструктуризированное обязательство должника устанавливается процентная ставка в размере украинского индекса ставок по 12-месячным депозитам физических лиц в гривне, увеличенного на 1%. Срок погашения требований обеспеченного кредитора составляет 15 лет.

В других случаях на реструктуризированное обязательство должника устанавливается процентная ставка в размере украинского индекса ставок по 12-месячным депозитам физических лиц в гривне, увеличенного на 3%. Срок погашения требований обеспеченного кредитора составляет десять лет.

Совершенно очевидно, что Кодекс Украины по вопросам банкротства содержит определенные пробелы, несоответствия, которые так или иначе будут урегулированы судебной практикой. Однако появление института банкротства физического лица, на мой взгляд, должно оказать положительное влияние на состояние расчетов с кредиторами.