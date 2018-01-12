Дешево и сердито

С учетом влияния экономического кризиса на потребительскую платежеспособность спрос на более дешевые товары значительно повышен. Зачастую более дешевыми товарами являются именно контрафактные. В этих условиях, даже не имея намерения приобрести контрафактный продукт, потребитель рискует неумышленно купить такие товары в попытке сэкономить. Кроме того, в погоне за повышенной прибылью даже крупные дистрибьюторские сети закупают контрафактные товары и продают их наряду с оригинальными того же вида, поскольку низкие закупочные цены означают снижение себестоимости и рост прибыли.

Для определения уровня осведомленности украинского потребителя о контрафактных товарах и его отношения к покупке таких товаров Институт социальных технологий "Социополис" провел социологическое исследование, объектом которого были 1000 жителей г. Киева в возрасте от 18 лет. Согласно его результатам, преобладающее большинство (82,6%) опрошенных знают о том, что среди товаров, которые они покупают, могут быть контрафактные ("поддельные"). Ничего раньше не слышали о возможности наличия таких товаров 17,4% опрошенных. Таким образом, из тысячи жителей столицы 174 могут покупать контрафактные товары, даже не проверяя их на подлинность.

Исследование показало, что большинству (почти 70%) опрошенных, которым известно о наличии контрафактных товаров, в целом сложно самостоятельно отличить такие товары от оригинальных. При этом 37,7% опрошенных ответили, что им было бы в целом скорее сложно, чем легко самостоятельно отличить контрафактные товары от оригинальных, а 32,2% — оценили задачу отличить товары от других как очень сложную.

Это связано с повышением уровня технологий производства контрафактных товаров и низким уровнем защиты оригинальных товаров при помощи внешне различимых признаков оригинального товара (голограмм, гравировок на бутылках и т.д.), а также с малой осведомленностью потребителей о таких внешних признаках, даже когда они присутствуют.

Также согласно результатам опроса большая часть (74,3%) респондентов когда-либо осознанно покупали контрафактные товары и лишь 21,5% респондентов, которым известно о существовании таких товаров, ответили, что никогда осознанно их не покупали. При этом большинство опрошенных жителей Киева отмечают, что осознанная покупка контрафакта является морально неприемлемой, однако основная часть таких респондентов (41,1%) считают осознанную покупку контрафактных товаров частично неприемлемой и только 17,8% — полностью неприемлемой. Более трети (34,1%) опрошенных считают, что осознанная покупка контрафакта с точки зрения морали приемлема (для 24,4% опрошенных — частично приемлема, а для 9,7% опрошенных — полностью приемлема).

Как уже отмечалось выше, такой спрос на контрафактные товары в основном обусловлен снижением платежеспособности украинского потребителя, что впоследствии приводит к попыткам сэкономить путем покупки контрафактных товаров как более дешевых. При этом потребитель игнорирует низкое качество, неэффективность или потенциальный вред от таких товаров.

Таким образом, в целом исследование показывает, что украинский потребитель, даже будучи осведомленным о контрафактных товарах, неумышленно их покупает, поскольку не имеет возможности отличить такие товары от оригинальных. А с ростом объемов контрафакта по отношению к оригинальным товарам его оборот только увеличивается.

Каковы же реальные последствия такого количества контрафактного товара для украинского потребителя? Очевидно, что наибольший вред может принести контрафакт в сфере фармацевтики и продовольственных товаров. В ноябре 2017 г. предпринималась попытка ввоза контрафактных лекарственных средств, в частности для лечения онкологических заболеваний и гепатита, на сумму порядка 600 тыс. грн. Оперативниками СБУ было установлено, что это не единичная партия — злоумышленник регулярно ввозил в Украину фармпрепараты сомнительного происхождения. Также, по данным СБУ, была разоблачена организованная группа из ОРДЛО, занимающаяся контрабандой фальсифицированных лекарств. В результате следственных действий было изъято фальсифицированных лекарств на сумму свыше 6 млн грн. С учетом предназначения данных препаратов даже их неэффективность может быть чревата летальным исходом для потребителя.

Например, в 2006 г. в нескольких странах были зафиксированы восемь случаев массового отравления сиропом от кашля, который на самом деле оказался химическим компонентом тормозной жидкости. Только в Панаме тогда умерли 106 человек, большинство из которых — дети.

В Украине таких громких скандалов пока не было. Но в 2010 г. в г. Василькове Киевской области правоохранителями был обнаружен цех по производству контрафактных лекарств. Злоумышленники подделывали известные и популярные лекарства — от пробиотиков до сильных обезболивающих. Ориентировочная сумма выявленного фальсификата составила около 7 млн грн.

Очевидно, что при низком уровне внимания к проблеме производители контрафактных медпрепаратов будут повышать качество подделок, в результате чего может пострадать значительная часть населения.

На рынке алкогольной продукции снижение качества контрафактной продукции достигло критической отметки уже в 2016 г. Так, в ноябре 2016-го было зафиксировано более 65 случаев гибели от отравления контрафактным алкоголем. В крови погибших был обнаружен метиловый спирт (метанол), являющийся опаснейшим ядом. Прием внутрь около 10 мл метанола может привести к тяжелому отравлению (одно из последствий — слепота), попадание в организм более 80–150 мл метанола (1–2 мл чистого метанола на килограмм тела) приводит к летальному исходу.

Контрафакт на рынке агрохимикатов — также очень распространенное явление. При этом он сложно отличим от оригинальных агрохимикатов даже в процессе его применения. Как правило, контрафактные агрохимикаты выполняют свою первичную функцию, но при этом из-за нарушения технологии производства и ненормированной дозировки ядовитых веществ оставляют огромное количество вредных веществ в продуктах сельского хозяйства. Употребление продуктов, выращенных под воздействием таких контрафактных агрохимикатов, приводит к отравлению и отложению вредных и ядовитых веществ в организме человека. Процесс ухудшения здоровья вследствие употребления таких сельскохозяйственных продуктов зачастую протекает медленно, и установить связь между употреблением того или иного продукта и негативными последствиями крайне сложно.

С учетом вышеописанных факторов снизить спрос на контрафактную продукцию посредством влияния на потребителя — малоэффективный метод. На данном этапе лишь государственная политика, направленная на снижение объема контрафактной продукции на рынке, может изменить ситуацию к лучшему. Одним из важных направлений такой политики является создание эффективного механизма защиты прав интеллектуальной собственности производителей оригинальной продукции. Огромным шагом в этом направлении будет создание Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. Получив такой эффективный механизм защиты своих прав, производители оригинальной продукции смогут в дальнейшем обращаться для защиты своих прав интеллектуальной собственности и сами противодействовать производству и сбыту подделок их товаров на территории Украины.

За последние несколько лет процент контрафактных товаров на украинском рынке значительно вырос, и на сегодняшний день этот показатель продолжает стремительно увеличиваться. Объем некоторых контрафактных товаров иногда может достигать половины от всех товаров на соответствующем рынке. Одними из самых насыщенных контрафактом рынков являются рынки алкогольных изделий, фармацевтических препаратов, агрохимикатов, текстиля и информационно-коммуникационных технологий. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2016 г. Украина уже занимала второе место в мире после Китая по производству и экспорту контрафактной продукции в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Если контрафактные товары в сферах информационно-коммуникационных технологий и текстиля не вредят здоровью потребителя и в основном приносят финансовый ущерб производителям оригинальной продукции, то контрафактные фармацевтические препараты, агрохимия, алкоголь и прочее в первую очередь вредят самому потребителю и представляют реальную угрозу для жизни.