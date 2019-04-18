Битва за ПриватБанк

Два года назад ПриватБанк был на грани краха, и был спасён только благодаря государству, которое защитило сбережения более 20 миллионов вкладчиков. Сегодня ПриватБанк – один из лучших примеров успеха реформ в государственном секторе в Украине.

Среди самых заметных достижений ПриватБанка – не только восстановление в статусе самого прибыльного банка Украины. Банк сохранил и развил свой инновационный потенциал, внедрил международные стандарты финансовой отчётности и более эффективную систему управления рисками. Менеджмент и сотрудники банка проделали фантастическую работу по трансформации учреждения всего за два года.

Независимый наблюдательный совет банка был создан, чтобы защитить интересы его акционеров и вкладчиков. В случае ПриватБанка и первые, и вторые – это народ Украины.

Один из основных приоритетов наблюдательного совета состоит в том, чтобы вернуть почти 160 млрд. грн., которыми измученная войной страна докапитализировала банк перед лицом краха экономики.

Стратегия достижения этой цели имеет два вектора. Во-первых, следует максимизировать рыночную стоимость банка и выгодно продать его надежному инвестору до 2022 года. Единственный способ сменить собственника банка – продать его международному инвестору с хорошей репутацией. Во-вторых, не менее важно вернуть средства, выведенные из банка бывшими собственниками.

Более двух лет банк сражается с бывшими акционерами в украинских и международных судах, требуя возмещения ущерба, сумма которого составляет миллиарды долларов США. Масштабы битвы действительно эпичны. На данный момент насчитывается более 1000 судебных производств в Украине и мире. Это длительный и сложный процесс, за которым пристально следит международное сообщество и гражданское общество в Украине.

Как глава наблюдательного совета ПриватБанка, я уверенно заявляю, что независимо от того, кто победит в президентской гонке, банк не остановится в своем стремлении добиться справедливости. Мы последовательно и настойчиво отстаиваем наши позиции в судах.

Мы не закрываем глаза, не спускаем на тормозах важные вопросы, не миримся с "телефонным" правом. Именно для того, чтобы противостоять подобным рискам, и была реализована полная перезагрузка системы корпоративного управления в ПриватБанке.