…без повара, без няни?

В Давосе президент Зеленский пообещал иностранным инвесторам, рискнувшим работать в Украине, пятилетние налоговые каникулы и поддержку от инвест-няни — специального менеджера, который в режиме 24/7 будет помогать им выживать в украинских бизнес-джунглях.

Украинским предпринимателям, средства которых по сей день остаются основными инвестициями в стране, взгрустнулось. Им родное государство не обещает ни льгот, ни нянь, ни банального упрощения налогового администрирования. Более того, обещание президента чуть ли не лично опекать иностранного инвестора, пришедшего в Украину, говорит о том, что создавать тут комфортные и конкурентные условия работы для всех без исключения никто не планирует.

То, что предприниматели по-другому видят происходящее в экономике, чем власть, совсем не удивляет. Мы проанализировали ежеквартальный опрос руководителей компаний, проводимый НБУ, и попробовали понять, в чем разница взглядов. А также проанализировать, что предприниматели считают главными преградами в ведении бизнеса, и предлагает ли им правительство действенные шаги по устранению этих преград.

Объект нашего интереса — опрос за последний квартал 2019 года. Авторы использовали действительно репрезентативную выборку: все отрасли экономики, 697 предприятий в 22 регионах страны.

Надо признаться, сдержанный оптимизм глав компаний удивляет. Причем как относительно экономического роста страны в целом, так и роста их собственных компаний. И, возможно, именно на внутренних инвесторов должна быть нацелена государственная поддержка, — они готовы и хотят здесь работать. Более того, расти в равной мере собираются все — от самого мелкого бизнеса до крупных компаний общенационального масштаба.

В числе факторов, положительно влияющих на бизнес, особенно выделяются умеренная инфляция (7% за год) и ослабление девальвационных ожиданий. Одновременно (это взаимосвязанные процессы) украинские руководители компаний ожидают, что их потребность в заемных средствах будет увеличиваться, что прямо указывает на планы по росту бизнеса. При этом они не ждут какого-либо ужесточения со стороны банков и готовы брать именно гривневые кредиты: национальная валюта сейчас в почете. Хотя число тех, кто собирается обращаться именно за банковскими кредитами, снижается. Надежда иссякает.

И здесь векторы ожиданий бизнеса и действий власти расходятся. Да, НБУ стабилизировал экономику и даже начал снижать учетную ставку, но делает это так медленно, что отложенный спрос на корпоративные кредиты просто не позволяет ставкам по ним снижаться до приемлемых. В итоге деньги в стране остаются слишком дорогими, и все, чем могут располагать предприниматели, — это собственные финансовые ресурсы. Правительство же, в свою очередь, все обещает сделать кредиты для бизнеса более дешевыми, разрабатывает бесчисленные программы "поддержки и стимулирования", но только, по большому счету, воз и ныне там. Немногочисленные исключения (например, кредитные и лизинговые программы для фермеров) — обычно результат работы международных финансовых организаций, всегда готовых, в отличие от украинской власти, поддержать наших предпринимателей.

Препятствия для развития бизнеса, называемые руководителями компаний чаще всего, — это слишком высокие цены на энергоносители, сырье и материалы. Читай — нехватка средств, чтобы все это оплатить. Причем предприниматели признают: рост затрат на производство им приходится перекладывать на плечи покупателей готовой продукции. Отсюда — рост потребительских цен. А вот ранее доминировавший курсовой фактор (курс гривни к иностранным валютам) давно отошел на второй план, и его влияние "истощается" пятый квартал подряд.

Зато налицо такие приметы бурного экономического роста, как уровень остатков готовой продукции (он ниже нормального) и дефицит собственных производственных мощностей. Здесь, впрочем, есть некоторое противоречие: 18,5% предприятий планируют сокращать персонал, тогда как наращивать — 16,9% (правда, зарплату планируют поднять 69,2%). То ли украинские предприятия массово затеяли техническую модернизацию, из-за чего стал возможен рост без увеличения штата, то ли происходит какое-то неочевидное "перетекание" бизнеса из одних секторов в другие.

Но в любом случае тенденция к превышению числа увольнений над числом найма новых сотрудников проявилась впервые с четвертого квартала 2016-го, и это довольно нехороший показатель. Особенно когда везде слышишь, что рабочих рук не хватает.

Более того, анализируемый нами опрос показал, что нехватка квалифицированных работников находится на третьем месте в списке причин, препятствующих росту бизнеса, — после слишком высоких цен на энергоносители (первое место), а также на сырье и материалы (второе место). Нехватка человеческого ресурса по проблемности опередила даже традиционную нехватку оборотных средств (четвертое место).

И последнее в этом сегменте: рост зарплат стал ощутимым фактором для бизнеса. С одной стороны, за ним следует рост потребительского спроса. С другой — сами бизнесмены констатируют, что впервые с первого квартала 2018-го стоимость трудовых ресурсов стала самым весомым фактором, влияющим на величину отпускных цен. И бизнес ожидает, что затраты на трудовые ресурсы еще будут расти.

Интересный результат исследования: респонденты в целом ожидают высокого уровня деловой активности в Украине, однако уровень этих ожиданий плавно, но достаточно быстро снижается с первого квартала 2019 года. Такое впечатление, что у бизнеса не вызывают радости происходящие во власти процессы, и прежде всего законотворчество Верховной Рады в области налогообложения и отношений государства с физическими лицами-предпринимателями.

Что интересно, самые высокие ожидания в плане деловой активности — у предприятий добывающей промышленности. Это при том, что весь последний квартал года они ходили под дамокловым мечом катастрофического повышения рентных платежей и прочих выплат государству. (Инициатива "слуг народа", почти воплощенная в законопроекте №1210.)

И наоборот, самые низкие ожидания в плане деловой активности (ухудшились по сравнению с прошлым исследованием) — у аграриев. То ли их вогнали в депрессию аномально сухие осень и зима, то ли портит настроение предстоящее открытие рынка земли, то ли то, что чрезмерно укрепившаяся гривня бьет по доходам экспортеров аграрной продукции.

Тем не менее, если брать украинский бизнес в целом, то предприятия ожидают стабильно высокого спроса на свою продукцию как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Тут, кстати, аграрии могли бы меньше грустить, ведь благодаря их усилиям в прошедшем году Украина буквально ворвалась в первую тройку поставщиков продуктов в ЕС (+41%), подвинув на этом рынке таких гигантов аграрной отрасли, как Аргентина и Китай.

Еще одна тенденция: украинские бизнесмены готовы больше денег инвестировать в свои предприятия и одновременно все меньше рассчитывают на инвестиции из-за рубежа. Избавление от розовых очков? Впрочем, иностранные инвестиции на протяжении ближайшего года рассчитывают получить 24,1% предприятий, а это очень много. Хотя прошлый опрос вообще дал цифру в 25%, которая далека от угрюмой реальности.

Что же касается заемных средств, то наибольшая потребность в них сейчас — у крупных компаний, преимущественно в сферах строительства и экспорта-импорта. Брать банковские кредиты планируют почти 42% бизнесменов — это немного меньше, чем кварталом ранее (43,4%). При этом получить кредит становится проще: оценка жесткости кредитных условий сократилась до 18% против 21,8% в третьем квартале 2019-го.

В целом бизнес смотрит на будущее страны, пожалуй, даже более оптимистично, чем власть. Но если правительство и президент стараются облегчить жизнь предпринимателям через очень спорное совершенствование налогового и прочего законодательства, то реальная потребность бизнеса — в денежных ресурсах, защите прав собственности, справедливом судопроизводстве и квалифицированных кадрах.