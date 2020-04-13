Беспощадная бюджетная резня

Поправки к госбюджету готовили так долго и в таком количестве, что это начинало смущать. На самом деле собственных ресурсов у государства нет, сильно перебирать не будешь. Проблемы с наполнением госбюджета возникли еще до эпидемии, а карантин их только усилил. Прогнозистов, которые могли бы четко очертить глубину падения экономики и объем необходимых для спасения ресурсов, — нет. Оптимисты во Всемирном банке пророчат уменьшение украинского ВВП в этом году на 3,5%, Минэкономразвития утверждает, что экономика сократится на 3,9%, премьер — что на 4,8%. Действительность тем временем шепчет: господа, будем реалистами, мы за четыре недели карантина уже потеряли 3% ВВП, а год только начался, и карантин еще не закончился. Именно поэтому независимые аналитики считают, что в случае продления карантина ВВП в этом году может сократиться на 6–9%. И это весьма мрачный прогноз. Но на него правительство не рассчитывает, хотя и своего оптимизма по поводу будущих поступлений не объясняет.

Макропоказатели, заложенные в обновленный госбюджет, следующие:

— сокращение ВВП — 3,9%;

— рост безработицы — до 9,4%;

— инфляция — 8,7%;

— сокращение реальной (с учетом инфляции) заработной платы — 0,3%;

— среднегодовой валютный курс — 29,5 грн/долл.;

— доходы госбюджета сократятся на 11%, до 975,8 млрд грн;

— расходы госбюджета вырастут на 7%, до 1 266 млрд грн;

— дефицит госбюджета увеличится в три раза, до 298 млрд грн.

Финансирование дефицита, соответственно, становится ключевым, а вместе с вопросом выплаты и обслуживания государственных долгов в этом году — тем более. Бюджетный комитет, в частности, не позволил Минфину осуществлять сверхплановые государственные заимствования в этом году, чтобы противостоять неконтролируемому росту госдолга. Но даже с плановыми заимствованиями сейчас могут возникнуть первые проблемы из-за потери интереса инвесторов к рискованным долговым бумагам, в частности и украинским. В последние месяцы инвесторы вывели с развивающихся рынков около 40 млрд долл. Но у правительства другое мнение, поэтому показатель запланированных на этот год заимствований вырос с 365 млрд до 642 млрд грн, очевидно, из расчета как на поступление средств МВФ, которые еще нужно получить, так и на некоторый спрос на ценные бумаги государства на внутреннем рыке, до этого времени стабильно сокращавшийся. То есть риск не профинансировать даже измененный госбюджет остается стабильно высоким, несмотря на то, что под нож пошла значительная часть расходов.

Чем жертвуем

Для балансирования госбюджета финансирование сокращено почти по четырем десяткам расходных статей.

Финансирование общегосударственных расходов Минобразования урезали более чем на 3 млрд грн за счет сокращения расходов на программу "Спроможна школа для кращих результатів", субвенции местным бюджетам для поддержки педагогических работников и реализации в регионах проекта "Новая украинская школа". Вообще без финансирования остались Фонд развития заведений высшего образования, президентский Фонд по поддержке образования и спорта.

Минсоцполитики лишили 9,8 млрд грн расходов, на 8,2 млрд сократив расходы на субсидии и на 1,3 млрд грн — выплаты пособий и компенсаций льготникам.

Министерство развития громад недополучит 5 млрд грн, поскольку было сокращено на 2,6 млрд финансирование Фонда регионального развития, Фонда энергоэфективности и полностью остановлено финансирование субвенции в 2 млрд грн на поддержку развития ОТГ.

В Мининфраструктуры под нож пошли почти 1 млрд грн на строительство международного аэропорта в Днепре, средства на восстановление аэропорта "Измаил" и часть расходов на функционирование самого министерства.

Минфину сокращено частично финансирование Бюро финансовых расследований, таможенной и налоговой служб, Агентства по управлению государственным долгом и Службы по финансовому мониторингу. Всего — немногим более 1 млрд грн.

Минэкономразвития остановит финансирование Фонда частичного гарантирования кредитов, Фонда национального богатства, а также торговых представительств Украины за рубежом. И практически на две трети сократится финансирование поддержки и продвижения украинского экспорта.

Министерству культуры повезло меньше, его расходы сокращены более чем на 7,2 млрд грн. Финансирование ограничили практически по всем программам, которые курирует министерство: на 100% прекращено финансирование субвенций регионам на реконструкцию и ремонт бассейнов и дворцов спорта, на развитие туризма и т.п. Практически вдвое сократилось финансирование Института национальной памяти и Агентства по вопросам кино.

Также сокращение расходов, впрочем, не такое значительное, затронуло ЦИК, Фонд госимущества, ГБР, Национальное антикоррупционное бюро, Счетную палату, секретариаты правительства и парламента и т.п.

Ради чего жертвы

Основной бенефициар бюджетной резни — Фонд борьбы с коронавирусом с объемом финансирования 64 млрд грн. Эти средства должны пойти на:

— доплаты к заработным платам медицинским работникам, противостоящим COVID-19;

— единовременное пособие семьям медиков, умерших от коронавируса;

— денежную помощь населению, оказавшемуся в сложных условиях;

— дополнительные трансферты социальным фондам государства — ПФУ, страхования на случай безработицы, соцстраху.

Дополнительно вырастут расходы Национальной службы здоровья (+15,7 млрд грн) и почти миллиард выделен на развитие системы экстренной медпомощи. Дополнительно правительство профинансирует льготную ипотеку для переселенцев и участников АТО, помощь ФЛП, не работающим из-за карантина, субсидии для граждан, потерявших работу из-за карантина.

Как вся эта система социальной поддержки будет работать, на самом деле сейчас сказать трудно. Как будет работать выделение помощи, по каким критериям, кто непосредственно будет распределять средства — основные вопросы сейчас. И после того, как мы получим на них ответы, важно внимательно следить за руками, потому что в этой каше украдут даже топор.

Впрочем, из уже озвученных намерений правительства понятно, что "зажиреть" за счет государства простые граждане не смогут. Даже значительные суммы, распределенные среди многочисленных украинцев, которые оказались в сложных обстоятельствах, превращаются в мизерные выплаты. Надежда лишь на то, что основной целью создания специального Фонда борьбы с коронавирусом было привлечение помощи от международных финансовых организаций и правительств других стран. На них все надежды.

Кроме того, после пересмотра госбюджета увеличилось на миллиард финансирование Государственной судебной администрации, МВД, пограничников. Ничего не потеряло и даже на 95 млн грн увеличило свои расходы Государственное агентство автомобильных дорог.

По убеждению правительства, именно инвестиции в строительство дорог помогут стране создать необходимые рабочие места и удержать ВВП от падения более чем на 4%. И если бы речь шла не об Украине, а о стране с развитым верховенством права, это действительно была бы хорошая стратегия минимизации потерь. К сожалению, в Украине любое строительство, тем более дорог, кроме роста капитальных инвестиций и новых рабочих мест, несет и многочисленные коррупционные риски. И все мы потенциально готовы к тому, что следующей весной дороги, на которые мы сейчас в разгар кризиса бросаем 22 млрд грн, сойдут вместе со снегом. И все наши "инвестиции" будут потеряны, хотя пояс ради них пришлось затянуть существенно.

Основной риск даже сокращенного госбюджета в том, что его все равно будет трудно выполнить. В бюджете увеличили как могли "неналоговые" поступления и ожидания от прибылей государственных предприятий (с 41,3 млрд до 68 млрд грн). Но объективно оценить сейчас влияние и продолжительность карантина и сохранение украинскими предприятиями финансовой устойчивости невозможно. Соответственно, сложно ожидать стабильных налоговых поступлений в государственную казну. Так что не исключено, что даже в режиме чрезмерной экономии страна с большим трудом будет выполнять нынешнюю смету.

Еще один риск такой сокрушительной резни — отсутствие расходов на "порезанные" программы в бюджетах следующих лет. Традиционно бюджет предыдущего года в Украине становится черновиком для бюджета текущего. Появление каждой новой статьи расходов — сложный бюрократический и политический процесс. И если за дотации для сельхозпроизводителей желающих бороться много, то вот заинтересованных в восстановлении в смете менее "прибыльных" программ может и не найтись. То есть часть сокращенных в этом году расходов мы можем потерять навсегда.