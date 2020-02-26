Barbercheck

Недавно ZN.UA опубликовало в двух частях интервью с главой Государственной таможенной службы Максимом Нефьодовым (Часть 1 и Часть 2). Мы задали важные вопросы и надеялись на компетентные ответы. Увы, компетенций главы таможни нам не хватило. К счастью, в системе еще остались люди, понимающие, для чего стране нужна таможня и как она должна работать на самом деле. Их замечания к тому, что говорит и о чем недоговаривает Нефьодов, заставляют вздрогнуть. Может ли страна, таможенные сборы которой сокращаются от квартала к кварталу, при росте импорта и потребления, позволить себе такую роскошь, как некомпетентное руководство таможни? Читайте, думайте...

Алена Шорохова

От руководителя зависит 90% успеха: какие кадры подбирает, какой опыт имеет и учитывает, какие ставит задачи и определяет приоритеты, имеет и понимает ли государственную позицию. Сейчас основное достижение нового главы таможни — то, что в обновленную Гостаможслужбу были переведены люди, ранее длительное время возглавлявшие и курировавшие контрабандные потоки и коррупционные схемы в системе. В прошлом они совершали как уголовные преступления, так и должностные правонарушения, сегодня — получили возможность, благодаря безответственности господина Нефьодова, вернуться к работе в таможне. Например, господин Боровик — начальник таможенного поста "Лиски" Днепровской таможни, а заодно фигурант уголовного производства по статье 364 Уголовного кодекса Украины; господин Савчук — начальник таможенного поста аэропорта "Киев", ранее задерживавшийся по статье 368 УКУ; господин Мужев — и.о. начальника Полесской таможни и фигурант уголовных производств по статьям 364, 365 УКУ и многие, действительно многие, другие. Последствия такой кадровой политики мы видим наглядно.

"Если говорить конкретно о таможне, то самый существенный фактор, в наибольшей мере повлиявший на доходы таможни в 2019 году, — это, конечно, колебания курса доллара", — считает глава ГТС. Господин Нефьодов утверждает, что таможенные поступления сократились, и план таможней систематически не выполняется, так как гривня укреплялась. Более того, он уверен, что план таможня почти выполняла: "Госбюджет-2019 недополучил от таможни 22 миллиарда 878 миллионов 719 тысяч гривен (план выполнен на 94,2%)". Но гривня укрепилась в 2019-м на 19%, а проседание плановых ежемесячных таможенных показателей, если сопоставить данные Госказначейства (373 миллиарда гривен) и данные автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор" (495 миллиардов гривен), — все 25%. То есть не только в укреплении гривни причина недопоступлений.

"Таможня — это калькулятор. Он должен считать честно. Если он считает нечестно, это называется контрабандой", — утверждает руководитель ведомства. Нет, господин Нефьодов, таможня — не калькулятор, который может честно, или не очень, считать. Гостаможслужба реализует государственную таможенную политику и политику в сфере борьбы с таможенными правонарушениями. Таможенное дело — это установленные порядок и условия перемещения товаров, их таможенный контроль и оформление, применение механизмов тарифного и нетарифного регулирования, взимание платежей, ведение статистики, ведение классификации товаров, предотвращение и противодействие контрабанде, борьба с нарушениями. Сравнение Гостаможслужбы с калькулятором — это умаление функционала госоргана, имеющего гораздо большие полномочия и обязанности, чем учет и подсчет таможенных платежей.

Господин Нефьодов делится проблемой, что вообще не может оценить контрабанду и борется только с известными схемами, а неизвестные выявлять не планирует. Как ребенок удивляется различным подходам в оценке объемов контрабанды и явно не слишком озабочен борьбой с ней: "Мне трудно оценить контрабанду. Если бы мы знали, сколько у нас контрабанды, мы бы ее быстро прекратили. С известными схемами мы боремся. Я смотрел методологию исследований, показывающих 100 миллиардов гривен. Есть и такие, которые показывают больше. Порой они вызывают у меня удивление".

Если бы хотел, давно мог бы начать войну с контрабандистами и нарушителями таможенных правил, создав оперативные подразделения таможни, что прямо предусмотрено законодательством Украины. В частности, пункты 28 и 29 Положения о Гостаможслужбе предусматривают, что она организовывает и проводит и оперативно-розыскную деятельность, а также выявляет и устраняет причины, помогающие развитию контрабанды и других правонарушений на таможне.

Но руководитель таможни не хочет оперативных подразделений, Нефьодов надеется, что побороть контрабанду ему помогут другие меры: "Если говорить о двух наибольших реформах, которые можно внедрить для борьбы с контрабандой, то это повышение зарплат до рыночного уровня и объединение таможни в единое юрлицо, чтобы была возможность перебрасывать декларации между таможенниками".

Но все эти меры не помогут господину Нефьодову объяснить, что происходит с таможенными поступлениями. В 2019 году недоборы таможенных платежей составили 22,7 миллиарда гривен, продолжив тенденцию уже в январе 2020-го — 7,9 миллиарда, за 20 дней февраля — еще минус 14 миллиардов гривен. Теша себя иллюзиями о положительных результатах работы, Нефьодов говорит: "Базовые показатели, на которые нужно смотреть: нагрузка на один доллар импорта (этот показатель либо стабилен, либо незначительно растет, когда уменьшается количество оптимизаторов) и стоимость облагаемого налогом импорта. Резервы кроются именно в изменении этой стоимости. Мы подозреваем, что стоимость импортированных товаров занижается либо происходит их маскировка под другие категории товаров. Наконец, стоимость несырьевого импорта должна расти. Это как раз показатель нашей работы. И в 2019 году эта стоимость существенно увеличилась, — мы видели рост примерно 3% месяц к месяцу. И это достижение коллектива таможни".

Показательна при этом статистика АСТО "Инспектор", которая опровергает оптимизм Нефьодова. В декабре 2019 года в режиме импорта ввезено 8,3 миллиона тонн товаров. За январь—ноябрь 2019-го помесячно ввозилось 5,5 миллиона тонн товаров. В декабре 2019 года при увеличении на 55% веса импортируемых товаров показатели налоговой нагрузки уменьшились на 18%, что привело к неуплате в госбюджет 415 миллионов долларов США. Увеличение веса товара на 55% привело к увеличению таможенных платежей лишь на 10%. В 2019 году среднегодовая таможенная стоимость килограмма товара за январь—ноябрь составила 0,29 доллара, а за декабрь — 0,24 доллара. Так действительно можно говорить о достижении?

Логика Нефьодова простая и неприхотливая: "Импорт в гривнях по сравнению с прошлым годом упал на 14%. В этом есть и некоторый позитив для страны, с точки зрения платежного баланса. Но при этом мы не стали меньше завозить потребительских товаров, лишь уменьшился импорт сырья: газа, нефти, бензина. И это плюс для экономики. Конечно, с меньшего импорта денег собирается меньше". Но если взять цифры, то картина снова иная. Согласно отчету Госстата "Товарная структура внешней торговли в январе—ноябре 2019", оборот по импорту составил 106% по сравнению с 2018 годом. А согласно макроэкономическому обзору Минфина за 2019 год, увеличение импорта товаров составило 8%. То есть импорт рос, а курсовые колебания сократили таможенные поступления на 5%, но не на 14.

И, конечно же, виноват курс гривни, потому что "если измерять в долларах, — утверждает Максим Нефьодов, — то таможня перевыполнила план, собрав в 2019-м на 1 миллиард долларов больше, чем в 2018 году". Но и тут неправда. По данным Госказначейства, с учетом курсовых разниц таможенные платежи в 2019-м составили 14,4 миллиарда долларов, а в 2018-м — 13,8 миллиарда. Рост явно не миллиардный.

Может, при экспорте все в порядке? Нет. Анализ фактурной стоимости экспортируемых товаров показал, что она существенно занижена. Это позволяет недобросовестным экспортерам не возвращать государству часть валютной выручки. Например, экспорт зерновых составляет 35% всего объема экспорта. Фактурная стоимость по сравнению с мировыми биржевыми ценами меньше на 20%, что приводит к недопоступлению в Украину около 4 миллиардов долларов.

Нефьодов утверждает, что таможенникам "очень трудно на границе оценить реальную стоимость вещи". Но зачем же тогда в Таможенном кодексе установлены шесть методов определения этой стоимости при таможенном контроле? И зачем же тогда руководитель Гостаможслужбы разогнал чиновников из департаментов таможенных платежей в регионах?

Это все — лишь небольшая часть из множества проблем. Корень которых в некомпетентности, безответственности и нежелании менять таможню качественно и эффективно. Чуда не случится и черное не станет белым только потому, что ты всем об этом рассказал. Результаты работы все равно будут видны в ежемесячном отчете Госказначейства о выполнении госбюджета. А они будут неизменно плохими, пока не появится эффективная система противодействия коррупции и борьбы с контрабандой как в центральном аппарате Гостаможслужбы, так и в ее структурных подразделениях, пока руководитель службы не начнет честно говорить о проблемах и искать реальные пути их решения, а не оправдания.