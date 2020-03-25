Антикризисные меры требуют денег. Где возьмем?

Масштаб негативных последствий пандемии коронавируса COVID-19 для экономики Украины пока не до конца понятен. Впрочем, очевидно, что деловая активность в государстве существенно ослабеет в ближайшие месяцы. Поэтому и правительство, и НБУ вводят меры для борьбы с негативными последствиями распространения коронавируса. Разберемся, будет ли этого достаточно.

Ситуация, сложившаяся в безналичном (межбанковском) и наличном сегментах валютного рынка, — следствие панических настроений населения и бизнеса, усилившихся из-за отсутствия достаточного количества бумажных долларов… НБУ проводит политику сглаживания курсовых колебаний гривни, чтобы эту панику обуздать. Для сравнения, курс российского рубля девальвировал на протяжении этого года на 30% в связи с падением цен на нефть и распространением эпидемии нового вируса. Под значительным давлением находятся турецкая лира, белорусский рубль, казахский тенге и другие валюты. Даже английский фунт девальвировал относительно доллара США на 7%. Если и могут возникнуть вопросы к НБУ в этом направлении, то лишь в части своевременного обеспечения валютного рынка наличным долларом…

Фундаментальные факторы девальвации сейчас отсутствуют: дефицит текущего счета платежного баланса находится в приемлемых границах (до 3% ВВП). Цены на товары украинского экспорта остаются на приемлемом уровне, несмотря на их незначительную просадку.

Вместе с тем положительным фактором для платежного баланса является текущая ситуация со стремительным падением цен на нефть (более чем на 50% по сравнению с началом года). Цены на другие сырьевые товары на сегодняшний день более постоянны, и их уменьшение сейчас находится в пределах до 10%. Более того, если снижение цен на сырьевые товары и повлияет на уменьшение экспортной выручки украинских производителей, то его влияние на валютный рынок произойдет с определенным лагом: текущие цены на рынке будут отображены в новых контрактах, которые будут выполняться только со временем.

В этом конкретном случае недиверсифицированность украинского экспорта может сыграть на пользу Украине, — продовольственные товары и сырье для их производства составляют почти 50% экспорта. В то же время спрос на продовольственные товары не настолько зависим от экономической активности, как спрос на энергетическое сырье. Согласитесь, население Европы или Африки не может уменьшиться вдвое или начать есть вдвое меньше в течение первого-второго кварталов, а спрос на металлы или нефть может существенно колебаться даже в короткие промежутки времени.

Негативное влияние ситуации проявится из-за трудностей с рефинансированием государственного долга (рост стоимости заимствований на внутреннем и внешнем рынках) и выполнением государственного бюджета и из-за ухудшения ожиданий уже в краткосрочной перспективе. Поэтому сотрудничество с МВФ приобретает особую важность. Украина не сможет медлить с программой еще год без существенного уменьшения золотовалютных резервов. Средства, которые мы получим от МВФ и других международных финансовых организаций, надо прежде всего направить на структурную перестройку экономики и завершение институциональных реформ. Это обусловливает необходимость их направления непосредственно в государственный бюджет.

Сверхважными сегодня в государстве являются разработка быстрых антикризисных действенных мер, которые будут стимулировать экономический рост с учетом зарубежного опыта, и их финансирование. Решение по части из них в Украине уже приняты, — НБУ ослабил требования к кредитному риску, конкретизировал механизмы кредитных каникул и реструктуризации кредитов. И, по моему мнению, в пределах полномочий НБУ могут быть приняты дополнительные решения по уменьшению негативных последствий карантина для экономики, в частности следующие:

1. Внедрение НБУ программ рефинансирования кредитов субъектам малого, среднего бизнеса (МСП) и ипотеки сроком на три года. Ставка кредитования клиентов МСП и ипотеки через уполномоченные банки должна быть на уровне не выше учетной ставки. Такую программу можно реализовать, в частности, под обеспечение кредитами, предоставленными МСП или на ипотеку. Учитывая, что проблемность по таким портфелям составляет до 10%, риски программы будут незначительными, и она будет эффективной и окажет значительный социальный эффект в условиях кризиса (из-за карантина остановили работу около 600–700 тысяч предпринимателей, малых предприятий сферы услуг, заведений сферы образования, дающих работу 3,5–4 миллионам человек…).

2. Разработка вместе с правительством действенных мер по эффективному использованию средств международных финансовых организаций. За последние пять лет Украина не использовала средства МФО на сумму более 10 млрд долл. При этом среди стран Восточной Европы (Венгрия, Польша, Румыния) показатель выборки таких средств колеблется от 80 до 100%, а в Украине — менее 40%. Это обусловлено отсутствием в нашей стране утвержденных проектов, которые бы соответствовали требованиям программ МФО, а также сложной процедурой отбора и реализации проектов и частой сменой должностных лиц в министерствах, ответственных за работу с МФО. С момента принятия решения об участии в программе и до вступления в силу контракта на реализацию проекта обычно проходит несколько лет. С целью активизации сотрудничества с МФО необходимо решить прежде всего вышеупомянутые проблемы. Потенциал этого направления огромен, — десятки миллиардов гривен могут быть инвестированы в украинскую экономику, и его надо активно использовать, тем более сейчас. И роль Кабинета министров, местных органов власти и Национального банка в этом процессе определяющая.

3. НБУ вместе с Кабинетом министров должны разработать государственные программы компенсации части процентов коммерческим банкам по кредитам, предоставленным предприятиям МСП, экспорто-ориентированным предприятиям, ипотечным программам кредитования, отраслям, которые больше всего пострадают от коронавируса, — секторам услуг, общественного питания, развлечений.

4. НБУ надо разработать СВОП-программы по привлечению средств от международных финансовых организаций и направлению их в гривневом эквиваленте в поддержку МСП, развития ипотеки, других сфер экономики и т.п.

Кратко обобщая изложенное, хочу отметить, что нам надо быстро принимать меры и фискального, и монетарного стимулирования экономики. От того, насколько эти меры будут агрессивными и своевременными, будет зависеть и влияние кризиса на наше государство, и возможность избежать падения экономики Украины в 2020 году… Экономика, бизнес нуждаются в реальной финансовой поддержке. И роль НБУ в этом вопросе сверхважная.

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