Активизация кредитования как источник экономического роста

Часто звучат мнения политиков и экспертов, что коммерческие банки не хотят кредитовать, а НБУ мало делает для активизации кредитования экономики. Это не совсем верно. По моему глубокому убеждению, вопрос активизации кредитования находится в плоскости политики правительства, парламента и НБУ. И от того, насколько эффективно будет построена работа этих главных органов государства, будут зависеть и активное кредитование банками экономики, и увеличение ВВП на уровне 7% и больше ежегодно. Ведь, по оценкам экспертов, рост кредитования на 10% добавляет дополнительно 2% роста ВВП.

Анализ соотношения объема кредитов к ВВП, то есть "финансовая глубина экономики", показывает, что в нашем государстве этот показатель постоянно снижается с 2015 г. (см. табл. 1) и составляет менее 40% за девять месяцев 2017-го. Это значительно ниже такого показателя для других стран. В частности, в Польше — 70%, Турции — 80, странах еврозоны — 160, Японии — 180%.

Если проанализировать отраслевую направленность кредитов украинских банков (см. табл. 2), то можно увидеть преобладающее поступление банковских кредитов в оптовую и розничную торговлю, что свидетельствует об акценте на кредитовании по видам деятельности с коротким операционным циклом, или же в отрасли с низкой добавленной стоимостью.

Также следует отметить, что в 2017 г. наблюдается резкий рост удельного веса краткосрочных кредитов (более 50%). Несмотря на то, что удельный вес долгосрочных кредитов на протяжении 2016–2017 гг. несколько увеличился (кредиты сроком на более чем пять лет в структуре кредитного портфеля составляют 20%), он продолжает находиться на невысоком уровне.

В целом вопрос возобновления кредитования является ключевой задачей в нашем государстве на 2018-й и дальнейшие годы, потому что от этого показателя также зависит динамика роста ВВП и экономики в целом. Но возобновлению кредитования препятствуют весомые факторы, находящиеся в плоскости ответственности Верховной Рады, правительства и НБУ.

Выделю пять главных факторов, которые, по моему мнению, препятствуют возобновлению кредитования в Украине. Рассмотрим каждую проблему отдельно и попробуем найти соответствующие пути их решения.

Незащищенность прав кредиторов и завышенные пруденционные нормы банковского регулирования. Согласно рейтингу Всемирного банка по легкости ведения бизнеса в 2017 г. Украина заняла по показателю по решению неплатежеспособности 150-е место среди 190 стран мира. Эта сфера является самым слабым звеном среди всех условий ведения бизнеса. По результатам опроса банков установлено, что юридический риск в наибольшей мере препятствует банкам возобновлять кредитование. В Верховной Раде находятся более 30 разных законопроектов, которые должны полностью изменить правила игры на финансовом рынке, но по разным причинам их не принимают или же принимают очень медленно.

В Украине нужно как можно быстрее принять новые законы, которые будут стимулировать кредитование и защищать права кредиторов, усовершенствуют процедуру банкротства, снимут мораторий на реализацию залогового имущества и т.п.

Мешают активизации кредитования и завышенные нормы банковского регулирования (это уже ответственность НБУ). Коммерческие банки, соответствующие банковские ассоциации уже не раз обращались к регулятору с предложениями включить в перечень приемлемого обеспечения "имущественные права на недвижимое имущество, которое будет относиться к жилому и нежилому фонду", и внести соответствующие изменения в постановление НБУ №351. Такие изменения позволят активизировать кредитование физических и юридических лиц на приобретение недвижимости на первичном рынке. При этом качество портфеля таких целевых кредитов отличное. С целью развития инфраструктурных проектов и проектов по развитию внутреннего производства необходимо усовершенствовать отдельные подходы к оценке инвестиционных проектов и, опять-таки, внести изменения в постановление НБУ №351, а именно: возможность предоставлять средства с установлением отсрочки платежа по процентам до выхода на окупаемость или же определением другого льготного периода. Требования НБУ в части капитала и ликвидности нужно привести в соответствие с базельскими стандартами, а в части идентификации клиентов, определения связанных лиц — в соответствие с положениями директив ЕС и стандартов "Базель" (в части, где требования НБУ выше требований ЕС).

Мы пережили непростые 2014–2016 годы оздоровления банковской системы. Но сегодня банковская система нуждается в условиях, которые будут способствовать кредитованию, и ко многим предложениям, обобщенным, например, Независимой банковской ассоциацией, нужно прислушиваться.

Низкое участие государства в развитии экономики и отсутствие бюджетно-налогового стимулирования экономического роста. Кабинетом министров Украины на сегодняшний день утверждено около 30 разных государственных целевых программ (ГЦП). При этом фактические показатели объемов финансирования составляют всего 31,4%, или 25 млрд грн (по результатам 2016 г., цифры без учета программ, содержащих государственную тайну).

Государственные программы так и не стали эффективным инструментом решения важнейших проблем экономического развития государства. Но это не означает, что в Украине не нужно использовать ГЦП. Это значит, что нам необходимо использовать их эффективно и направлять значительный ресурс в экономику, а не на потребление.

Если проанализировать мировой опыт, то можно увидеть, что, например, программы улучшения доступа к кредитным ресурсам действуют в разных странах мира уже довольно длительное время. Так, в Канаде первая программа гарантирования кредитов заработала в 1961 г.

Главными бенефициарами услуг таких программ/схем в основном определяют малые и средние предприятия (МСП), независимо от отрасли, в которой они ведут свою деятельность.

Сосредоточенность на МСП объясняется заинтересованностью государства в развитии таких предприятий, которые создают новые рабочие места, имея при этом ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Отдельно существуют программы/схемы для поддержки агробизнеса, но тоже преимущественно для МСП, то есть на уровне фермерских хозяйств и кооперативов. В Корее с 1989 г. работает фонд КОТЕС (Korean Technology Credit Guarantee Fund), который предоставляет гарантии МСП, развивающим новые технологии.

Финансирование и управление такими программами/схемами осуществляется правительствами (соответствующими министерствами) за счет бюджетных средств путем создания соответствующих фондов (отдельное юридическое лицо), а также регистрационных сборов участников этих программ. Кредиты МСП предоставляются банками и кредитными союзами.

В целом такие программы/схемы преследуют цель помочь предприятиям получать доступ к финансированию за счет:

— снижения стоимости банковских кредитов — прямое кредитование по низким ставкам (Великобритания);

— предоставления гарантий по необеспеченным кредитам (Великобритания, Корея, Канада, Литва);

— частичного финансирования кредитов (Чили);

— кредитования совместно с банками (Словения).

На уровне ЕС начиная с 1986 г. реализуется так называемая Политика сплоченности, объединяющая сотни тысяч проектов по всей Европе, которые получают финансирование из Европейского фонда регионального развития (ERDF), Европейского социального фонда (ESF) и Фонда сплоченности (Фонд сплоченности применяется к государствам — членам ЕС, имеющим ВВП ниже 90% от среднего показателя по ЕС-27).

Потенциальными получателями имеют право быть любые предприятия, в том числе и крупные. Однако предпочтение отдается малому бизнесу, государственным органам, ассоциациям и частным лицам. Иностранные фирмы, базирующиеся в Европе, также имеют право принимать участие в проектах. Предоставление финансовой помощи в рамках проектов крупных предприятий должно предусматривать развитие территорий, в частности создание там новых рабочих мест.

В марте 2016 г. KPMG по заказу Еврокомиссии подготовила анализ реализации этих программ и проектов в рамках "Политики сплоченности" по эффективности поддержки именно крупных предприятий на протяжении 2007–2013 гг. По его результатам были сделаны выводы о целесообразности поддержки:

— она эффективна в большинстве случаев, чему способствует наличие у крупных предприятий четкой бизнес- и инвестиционной стратегии, налоговых льгот, транспортной инфраструктуры, квалифицированной рабочей силы;

— не является определяющей для крупных предприятий, поскольку такие предприятия реализовали бы соответствующие проекты и без помощи со стороны фондов. С финансовой поддержкой они просто делают это более быстрыми темпами, поэтому неразумно придавать слишком большое значение их финансовой поддержке;

— должна быть более избирательной и сосредоточиваться на привлечении инвестиций из третьих стран, а также должна создавать больше преимуществ для МСП, местной экономики в получении финансирования и росте.

Учитывая изложенное, в Украине также нужно построить эффективный механизм разработки и реализации ГЦП, которые будут формировать эффективную промышленную политику в сферах высокотехнологичной индустриализации, импортозамещения, развития среднего и малого бизнеса, развития ОПК, АПК, ориентированного на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

Задействовать все доступные государственные и негосударственные ресурсы, которые обеспечат форсированный рост инвестиций в производственные, технологические и инфраструктурные проекты, которые дадут максимальный эффект для развития экономики. По оценкам экспертов, один миллиард гривен выделенных государственных средств в поддержку той или иной отрасли способствует привлечению дополнительно в эту отрасль 4–5 млрд грн средств инвесторов.

Предоставить приоритет стимулирования нужно экспорту. На первом этапе запустить программы создания экспортоориентированных производств в сферах ВПК, АПК, ИТ, глубокой переработки сырья (зерно, руда, металл, дерево), на втором этапе — перейти на экспорт высокотехнологичной продукции.

Развивать государственно-частное партнерство и принимать соответствующее налоговое стимулирование в приоритетных для государства сферах (например, для новых экспортоориентированных предприятий на протяжении пяти лет с момента создания ставка налога на прибыль может равняться нулю и т.п.).

Поддержка НБУ кредитования реального сектора экономики путем выкупа государственных облигаций развития, за счет которых профинансировать масштабные модернизационные проекты с высокой степенью локализации, которые обеспечат дополнительный инвестиционный спрос, создадут новые рабочие места, сгенерируют дополнительные налоговые поступления (после 2018 г.).

Рефинансирование НБУ банков для активизации кредитования приоритетных отраслей или проектов роста, в том числе и под проектное финансирование (с 2018 г.).

Усовершенствование стратегии развития государственных банков. На сегодняшний день нужно полностью откорректировать стратегию работы государства с государственными банками и саму стратегию работы государственных банков (50% выданных кредитов корпоративному сектору обеспечивают сегодня государственные банки).

Государственные банки должны стать агентами экономического развития. Государство должно расставить приоритеты в развитии государственных банков и переориентировать каждый из банков в собственную нишу (Эксимбанк — поддержка экспорта; Ощадбанк, Приватбанк — малый и средний бизнес, корпоративный сектор, работа с населением; Укргазбанк — программы энергосбережения и т.п.).

При отсутствии в Украине Государственного банка развития или Экспортно-кредитного агентства (ЭКА), на сегодняшний день при соответствующей стратегии государственные банки в Украине могут заменить их (в части предоставления кредитов). ЭКА должно заниматься страхованием экспортных кредитов. В частности, Укрэксимбанк должен быть, как в Польше Банк национальной экономики, и поддерживать экспортеров низкими процентными ставками. Нам нужно поэтапно построить механизм их поддержки, действующий в успешных странах.

К примеру, как сегодня поляки поддерживают своих экспортеров? Развитие экспортоориентированного бизнеса в этой стране стимулируется, в частности, через Банк национальной экономики (Банк хозяйства краевого). Сегодня, если инвестор хочет построить предприятие, то после положительной оценки проекта данным банком он может рассчитывать на долгосрочный кредит на следующих условиях:

— ставка кредитования — до 2%;

— срок кредита — 5–8 лет;

— земельный участок предоставляется бесплатно, необходимая инфраструктура под строительство за счет громады;

— 45% инвестиций компенсируется за счет льготного режима налогообложения налогом на прибыль;

— правительство предоставляет разовую компенсацию предприятию в объеме 23 тыс. злотых за каждое созданное новое рабочее место;

— за счет местных бюджетов первые полгода функционирования предприятия платится зарплата работникам.

Таким образом, только при финансовой поддержке экспорта налоговыми и финансовыми стимулами, дешевыми кредитными ресурсами мы сможем построить экспортоориентированную экономику.

Решение вопроса с проблемной задолженностью банков. Большой портфель проблемной задолженности по кредитам отрицательно влияет на капитал банков и делает невозможным кредитование предприятий по новым проектам из-за существования значительной кредитной нагрузки по действующим кредитным программам.

Поэтому существует необходимость функционирования согласно лучшим мировым практикам профильного финансового учреждения по работе с проблемными активами, которое аккумулировало бы в себе проблемную задолженность банков по установленным критериям.

Это обеспечит очищение балансов банков от проблемной задолженности и расформирование резервов, что в результате приведет к покрытию убытков банков за прошлые периоды, высвободит капитал, который будет направлен на кредитование реального сектора экономики и обеспечит положительный финансовый результат, что позволит банкам делать отчисления в бюджет по налогу на прибыль.

Для более качественной проработки этого вопроса нужно создать рабочую группу из представителей крупнейших банков в Украине и обязательно учесть международный опыт. Также целесообразно НБУ совместно с Минфином и ГФС согласовать четкий механизм списания "плохих долгов", чтобы у коммерческих банков не было проблем с инспекторами ГФС.

Низкий уровень использования средств по программам с международными финансовыми организациями (МФО). За последние три года Украина не использовала средств МФО на сумму более 10 млрд долл. В 2016-м уровень использования средств по программам международных финансовых организаций составил менее 50% (в 2011 г. — 93%, в 2012 г. — 78, в 2013 г. — 69%). При этом среди стран Восточной Европы (Венгрия, Польша, Румыния) этот показатель колеблется от 80 до 100%.

Это обусловлено отсутствием в Украине утвержденных проектов, которые отвечали бы требованиям программ МФО, сложной процедуре отбора и реализации проектов (с момента принятия решения об участии в программе и до вступления в силу контракта на реализацию проекта проходит несколько лет), и частой сменой должностных лиц в министерствах, ответственных за работу с МФО.

Неудовлетворительное состояние использования средств МФО — это также результат неэффективного надзора и контроля за их реализацией со стороны соответствующих министерств, местных органов власти. С целью активизации сотрудничества с МФО необходимо решить прежде всего вышеупомянутые проблемы.

Потенциал этого направления огромен (миллиарды гривен в украинскую экономику), и его нужно активно использовать в нашем государстве. И роль Кабинета министров Украины, местных органов власти и Национального банка является определяющей.

Кратко обобщая изложенное, хочу отметить, что для активизации развития кредитования в Украине необходимо системное решение вышеупомянутых проблем. Увеличив кредитование на 10%, прибавляем к росту ВВП 2%.

Поэтому нам очень нужно, чтобы в нашем государстве эффективно заработал треугольник взаимоотношений "парламент—правительство—Национальный банк". И только тогда мы сможем сделать рывок из третьих стран в первые, построить сильную экспортоориентированную экономику, обеспечить украинцам европейские условия жизни.