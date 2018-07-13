Садики гениальных детей будущего

Первым новатором в сфере детского образования был Фридрих Фрёбел.

Это он придумал название "Детский сад", обозначая учреждения для детей раннего возраста. Он говорил о том, что дети — цветы жизни, и выращивать их должны садовницы. Сто лет тому назад, педагогика детских садиков состояла из трёх базовых направлений: а) обучение элементарным навыкам поведения, б) обучение речи и мелкой моторики и в) социализация ребёнка. Педагогами в обучении детей были воспитатели, которые выполняли разные функции: нянь, детских психологов, педагогов начального обучения и просто заботливых "мамаш". Поэтому в те далёкие времена, слова "детское образование" почти не употреблялось. Всё сводилось не столько к образованию, сколько к воспитанию подрастающего поколения. В старших группах, воспитатели занимались подготовкой детей к школе. Полезность детских садиков была в том, что ребёнок воспитывался жить в социальной группе и обучался вместе со всеми человеческим правилам поведения.

С позиции сегодняшнего понимания "вещей", в таком, казалось бы правильном воспитании, есть большой недостаток. У ребёнка в раннем детстве не сформированная психика. Он как маленький цыплёнок готов идти за кем угодно, кто его обучает. Хорошо если воспитатель умный человек, знает много сказок, а тем более изучал опыт педагога-новатора Бориса Никитина, который делил воспитание детей на две категории: дети исполнители и дети творцы. Как вы понимаете, никто в садиках сегодня не воспитывает творца. Тем более творца с бунтарским характером. Воспитывать исполнителя в раннем возрасте, проще, надёжнее и безопаснее для самого воспитателя.

Воспитываясь в группе, тем более под надзором строгого воспитателя, у ребёнка подавляется инициатива, притупляется принятие своих решений и теряется собственная (осознанная) ответственность за свои поступки. Через два-три года такой групповой социализации, ребёнок приобретает устойчивый комплекс исполнителя.

Если в этом контексте рассмотреть воспитание ребёнка творца, то система такого воспитания в корне отличается от жизни в садике ребенка исполнителя. Это полностью обратная сторона медали. Ребёнка "вбрасывают" в неизвестную для него обучающую среду, где он сам обучается, сам принимает даже неверное, но своё решение и сам отвечает за свои поступки. Ответственность за свои поступки — признак ребёнка вундеркинда. Дети обычно не понимают то, что за свои поступки необходимо отвечать. А если и понимают, то через наказание взрослых. Есть особенные дети, которые в раннем детстве, способны брать ответственность на себя. Это редкое, но очень глубокое качество детской души. Для ребёнка вундеркинда, принимать собственное решение и брать ответственность на себя — два базовых качества его души. Обычно родители, через взрослый диктат, подавляют эти качества в детской психике. А потом удивляются, почему их ребёнок вырос исполнителем.

Понимая то, что детские садики, с обычными воспитателями, воспитывают трудягу-исполнителя чужой воли, в том числе и воли государства, Мария Монтессори, сто лет тому назад ( в январе 1907-го года), как педагог-новатор предложила свою систему воспитания детей раннего возраста. До воспитания настоящего творца (гения), метод Марии Монтессори явно не дотягивает, так как она не отошла от базовой подготовки интеллекта в детской душе. Но всё же, это был педагогический протест тогдашней системе общего образования, основанной на воспитании "винтиков" государственной машины.

Прошло сто лет со дня первых садиков Марии Монтессори. Многое изменилось в самой системе воспитания детей раннего возраста. Мы уже "переболели": успешными детьми, детьми "великолепной нормы", талантливыми детьми, одарёнными детьми, детьми Индиго. Сегодня, с приходом, как в садики, так и в центры раннего развития "ментальной арифметики", стоим на пороге новой эры в развитии детской психики. В результате чего многие детские психологи и педагоги оказались в ситуации "ментального ступора". Обучать ребёнка по старым шаблонам — значит развивать в его душе комплекс исполнителя. Вносить креатив в обучение, наши психологи (педагоги) не умеют. Их в вузах никто не учил креативному, а тем более феноменальному сознанию. Более того, они даже не представляют сам процесс развития феноменального сознания в детской психике. Для них, это что-то враждебное, неприемлемое для нежной детской психики. Им значительно проще и удобнее работать по старым интеллектуальным лекалам.

Парадокс сегодняшнего дня в обучении подрастающего поколения в том, что дети опережают в развитии своих учителей. На улице уже весна. Весна детей творцов, детей бунтарей и детей гениев. А в душе многих психологов и педагогов, ещё зима. Старые клише с новыми "игрушками" тапа "одарённые дети". Примитивное обучение на базе абсолютного авторитета учителя. И самое главное, психологи с педагогами не могут понять то, что эра Интеллекта с его развитой левополушарной доминантой, канула в вечность. Дети Индиго взорвали систему. Они своим бунтом показали то, что следующим этапом развития детской психики будут феноменально одарённые дети.

В качестве наглядного примера того, что психологи с педагогами не успевают за развитием событий, возьмём новое веяние в современном детском образовании под названием "ментальная арифметика". Уже более десяти лет (начиная с 2003-го года) "ментальная арифметика" уверенно набирает своих сторонников по всей Украине. Но большинство психологов (педагогов), которые преподают детям эту самую "ментальную арифметику", так и не поняли то, что главное в работе с абакусом (специальными счётами), научить два полушария мозга ребёнка работать в слаженном (когерентном) режиме. Не научить ребёнка устному счёту, а вывести его сознание на феноменальный уровень ума. Как только два полушария мозга ребёнка станут доминирующими, всё остальное пойдёт в автономном (феноменальном) формате.

Общаясь с педагогами "ментальной арифметики", я заметил в их рассуждениях странное понимание самого явления, под названием: "Воображаемый устный счёт на абакусе". Они много внимания уделяют японскому феномену, рассказывают о соревновании по устному счёту на мировом уровне, о том, что счёт на абакусе усиливает наблюдательность, улучшает мелкую моторику и даже способствует развитию феноменальной памяти. Но все педагоги, менеджеры и пропагандисты "ментальной арифметики" почему-то не говорят о том, что все мы, как в Японии, так и в Украине стоим на пороге глобальных революционных преобразований в системе детского (дошкольного) образования. Его величество Интеллект уходит на дальний план. На первые позиции, очень осторожно и с большим непониманием многими умными людьми (психологами, педагогами и профессорами вузов), выходит феноменальный ум.

До "ментальной арифметики" дети Индиго лишь только взбудоражили "болото" под названием "рациональное мышление". Консервативная система образования, как у нас в Украине, так и в развитых странах (ЕС, США, Японии, Китая, Израиля) детей Индиго всерьёз не приняла. Слишком глубоко в наши мозги вошло это самое "рациональное мышление", отцом которого является наш Интеллект. Сегодня отказаться нам от интеллекта — всё равно, что перекрыть кислород в наш мозг.

Японцы, как передовая нация в системе детского образования, сами того не понимая, извлекли из глубокой древности (две тысячи лет тому назад) абакус (по-японски — "соробан") и педагоги-новаторы экспериментировали с детьми после четырёх лет. Как побочный эффект, у детей "ментальной арифметики" стала появляться феноменальная память. Появились первые дети чудо-счётчики. Как модный тренд о детях чудо-счётчиках, "ментальная арифметика" быстро распространилась по всему миру. Теперь, почти в каждом центре раннего развития, детям после четырёх лет предлагают "соробан". Я только боюсь, чтобы это модное сегодня течение, под названием "ментальная арифметика", не стало очередным мифом в развитии детской психики. Так как не все, кто занимается на абакусе достигают необходимого результата (становятся чудо-счётчиками), то есть опасение того, что скоро волна этого течения пройдёт. И мы опять, не глотнув свежего воздуха, возвратимся в "рациональное болото".

Если дети Индиго пришли к нам сверху (как Новая Эра чудо-детей), то "ментальная арифметика" ударила по Интеллекту снизу. Уже многие люди начинаю понимать то, что в работе с абакусом задействованы два полушария мозга. И то, что интеллект, в такой "математике", не принимает участие. Казалось бы, математика, а тем более арифметика — это чисто интеллектуальная наука. А тут вдруг, такой неожиданный поворот. Арифметика в формате феноменального ума. Понять всё это людям, глубоко ангажированными нашим интеллектом, довольно сложно, но факт налицо. Перебрасывая в уме ( в воображении) косточки абакуса, ребёнок чудо-счётчик выходит на феноменальный результат. Всё это вселяет надежду в то, что уже завтра может наступить Новая Эра детей с доминантой двух полушарий мозга. Дети чудо-счётчики, а за ними дети чудо-полиглоты, пойдут "гулять" по всему миру, создавая свою расу новых людей.