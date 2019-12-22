Украинский нападающий Кравец забил гол в чемпионате Турции

Сегодня, 22 декабря, украинский нападающий "Кайсериспора" Артем Кравец забил гол в матче 16-го тура турецкой Суперлиги против "Истанбул Башакшехира" (1:4).

Кравец вышел в стартовом составе команды и на 38-й минуте головой замкнул подачу партнера, сократив отставание "Кайсериспора" — 1:2.

До сегодняшнего поединка Кравец провел четыре матча за "Кайсериспор" во всех турнирах, забив два гола.

Отметим, что Артем несколько месяцев восстанавливался после удаления спинной грыжи.

Напомним, Кравец в Украине известен по выступлениям за "Динамо" и киевский "Арсенал", после он играл в немецком "Штутгарте" и испанской "Гранаде", а в 2018 году перешел в турецкий "Кайсериспор".

Ранее сообщалось о том, что Малиновский помог "Аталанте" разгромить "Милан" в матче чемпионата Италии.