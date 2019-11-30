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Украинец Постол начал подготовку к чемпионскому бою против Рамиреса

30 ноября, 12:21 Распечатать

Украинский боксер проводит подготовку к поединку.

Бой пройдет в Китае © BoxingScene

Украинец Виктор Постол (31-2, 12 КО) рассказал о том, что начал подготовку к поединку против чемпиона мира в полусреднем весе по версиям WBС и WBO Хосе Карлоса Рамиреса (25-0, 17 КО).

"Подготовку к бою я уже начал, пока тренируюсь в Броварах, как всегда в местном училище с Александром Полищуком. Скоро вылечу в США, где буду работать уже под руководством Фредди Роуча. Там я буду 8 недель, у меня будет по 2 тренировки в день.

Для меня этот бой будет очень ответственным, ведь мне 35 лет и у меня снова есть шанс стать чемпионом мира. И не просто чемпионом мира, а сразу по двум версиям. И это дает шанс следующий бой провести против Джоша Тейлора, а это реванш", - сказал Постол в эфире Xsport.ua.

Поединок Постол – Рамирес состоится 1 февраля в Китае. Бой возглавит кард Top Rank, который будет транслироваться на ESPN.

Напомним, Постол уже владел титулом WBC, но потерял его в бою с Теренсом Кроуфордом.

В последнем своем поединке в апреле Постол справился с французом Мохамедом Мимуном (21-2, 12 КО), победив соперника единогласным решением судей.

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Ранее сообщалось о том, что непобедимый украинский боксер Шелестюк вернется на ринг в следующем году.

По материалам: XSport.ua /
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