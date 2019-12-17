Скауты "Ман Сити" просматривали защитника сборной Украины – журналист

Скауты "Манчестер Сити" просматривали защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко, сообщил в Facebook журналист Николай Васильков.

"Сейчас обсуждаем с коллегами из Англии, насколько реальный интерес к нему со стороны Гвардиолы. Из манчестерской газеты "Trinity" мне пишут, что скауты "Ман Сити" его просматривали", — написал Васильков.

Напомним, в нынешнем сезоне Матвиенко провел 21 матч за "горняков" во всех турнирах, забив один гол и отдав единственную результативную передачу.

"Шахтер" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины на первом месте в турнирной таблице, опережая "Динамо" на 14 очков.

"Манчестер Сити" идет третьим в таблице английской Премьер-лиги. От лидирующего "Ливерпуля" подопечные Хосепа Гвардиолы отстают на 14 очков.

Ранее сообщалось о том, что скауты "Манчестер Юнайтед" посетят матч УПЛ для просмотра двух игроков "Динамо".