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Скауты "Ман Сити" просматривали защитника сборной Украины – журналист

17 декабря, 12:20 Распечатать

Николай Матвиенко заинтересовал гранда мирового футбола.

Матвиенко является основным центральным защитником "Шахтера" © ФК Шахтер

Скауты "Манчестер Сити" просматривали защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Николая Матвиенко, сообщил в Facebook журналист Николай Васильков.

"Сейчас обсуждаем с коллегами из Англии, насколько реальный интерес к нему со стороны Гвардиолы. Из манчестерской газеты "Trinity" мне пишут, что скауты "Ман Сити" его просматривали", — написал Васильков.

Напомним, в нынешнем сезоне Матвиенко провел 21 матч за "горняков" во всех турнирах, забив один гол и отдав единственную результативную передачу.

"Шахтер" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины на первом месте в турнирной таблице, опережая "Динамо" на 14 очков.

"Манчестер Сити" идет третьим в таблице английской Премьер-лиги. От лидирующего "Ливерпуля" подопечные Хосепа Гвардиолы отстают на 14 очков.

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Ранее сообщалось о том, что скауты "Манчестер Юнайтед" посетят матч УПЛ для просмотра двух игроков "Динамо".

По материалам: Sport Arena /
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