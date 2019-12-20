"Шахтер" намерен продать одного из бразильских легионеров – СМИ

Руководство донецкого "Шахтера" не планирует продлевать аренду полузащитника Веллингтона Нема в "Флуминенсе", сообщает Explosaotricolor.com.br со ссылкой на Torcedores.com.

Вместо варианта с арендой "горняки" готовы рассмотреть возможность продажи 27-летнего бразильца. Его арендное соглашение с "Флуминенсе" завершается в конце декабря, а бразильцы хотели бы продлить его до лета следующего года.

Напомним, Нем перешел в "Шахтер" в 2013 году именно из "Флуминенсе", но за шесть лет так и не сумел заиграть в донецком клубе.

Веллингтон вернулся в Бразилию прошлым летом и за полгода в составе "Флуминенсе" провел 20 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает его в 1,4 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что нападающий Мораес продлил контракт с "Шахтером".