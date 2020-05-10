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"Шахтер" и "Динамо" полностью не рассчитались за трансферы бразильских игроков – СМИ

10 мая, 08:25 Распечатать

Гранды УПЛ задолжали команде "Палмейрас".

Витао еще не дебютировал за "Шахтер" © ФК Шахтер

В "Палмейрасе" ожидают выплат от киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" по трансферам бразильцев Че Че и Витао, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, "Динамо" еще должно выполнить последний платеж в размере 950 тысяч евро, а "Шахтер" еще не выплатил "Палмейрас" около 715 тысяч евро за трансфера защитника Витао.

Напомним, Че Че перешел в "Динамо" летом 2018-го. По данным Transfermarkt, трансфер обошелся киевлянам в 4,8 млн евро. С апреля прошлого года Че Че выступает за "Сан-Паулу". В составе "Динамо" полузащитник находился с июня 2018 года и провел 16 матчей.

Витао перешел в "Шахтер" в летнее трансферное окно 2019 года. За первую команду в официальных матчах еще не дебютировал.

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Ранее сообщалось о том, что "Динамо" не может получить деньги за трансферы двух бразильских легионеров.

По материалам: Tribuna.com /
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