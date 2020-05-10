"Шахтер" и "Динамо" полностью не рассчитались за трансферы бразильских игроков – СМИ

В "Палмейрасе" ожидают выплат от киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" по трансферам бразильцев Че Че и Витао, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, "Динамо" еще должно выполнить последний платеж в размере 950 тысяч евро, а "Шахтер" еще не выплатил "Палмейрас" около 715 тысяч евро за трансфера защитника Витао.

Напомним, Че Че перешел в "Динамо" летом 2018-го. По данным Transfermarkt, трансфер обошелся киевлянам в 4,8 млн евро. С апреля прошлого года Че Че выступает за "Сан-Паулу". В составе "Динамо" полузащитник находился с июня 2018 года и провел 16 матчей.

Витао перешел в "Шахтер" в летнее трансферное окно 2019 года. За первую команду в официальных матчах еще не дебютировал.

Ранее сообщалось о том, что "Динамо" не может получить деньги за трансферы двух бразильских легионеров.