"Поражение — это победа". Кремль создает альтернативную реальность вокруг гаагского процесса "Украина против России"

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Россия живет в эпоху двоемыслия. Как и Внутренняя партия в оруэлловской Океании, Кремль и его пропагандисты отрицают очевидные факты и создают фейковую реальность, где "правда — это ложь", а "мир — это война". Сказанное относится и к процессу "Украина против России", вокруг которого россияне плетут сеть из правды и лжи, создавая "альтернативные факты".

Россия живет в эпоху двоемыслия. Как и Внутренняя партия в оруэлловской Океании, Кремль и его пропагандисты отрицают очевидные факты и создают фейковую реальность, где "правда — это ложь", а "мир — это война".

Сказанное относится и к процессу "Украина против России", вокруг которого россияне плетут сеть из правды и лжи, создавая "альтернативные факты".

В Гааге Киев обвиняет РФ в нарушении двух международных конвенций: по борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. "Юридическая материя дела, рассматриваемого в Международном суде ООН, — сложная. И чтобы объяснить ее не юристам, а обычным людям — надо упрощать. На стадии адаптации появляются возможности для манипуляций и спекуляций", — поясняет в разговоре с ZN.UA юрист-международник Николай Гнатовский.

Примером используемой Кремлем стратегии "с ног на голову" служат многократные комментарии российским МИДом решения Международного суда ООН по временным мерам.

Во-первых, российские дипломаты уверяют: МС ООН "признал, что претензии Украины к России по Конвенции по борьбе с финансированием терроризма безосновательны".

Во-вторых, в МИД РФ утверждают, что суд не поддержал заявления украинской стороны об "агрессии", "оккупации" Крыма как не относящиеся к сути разбирательства".

В-третьих, в Москве убеждают: в Гааге не поддержали "тезис украинского иска о том, что Россия якобы "осуществляет политику стирания культурной идентичности украинской и крымскотатарской общин".

В-четвертых, подчиненные Лаврова говорят, что "в тексте решения суда нет ни слова о "репрессиях", "гонениях" и пр. со стороны России в отношении проживающих в Крыму крымских татар и украинцев, как и о требовании "отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа".

Итак, суд "не поддержал", "не счел", "не требовал"… Такое впечатление, что в Киеве и Москве читали разные решения. Но утверждения представителей российского МИДа далеки от действительности. Литературно выражаясь, российские дипломаты — "соврамши".

Напомним, что в середине апреля Международный суд ООН не оглашал свое решение по сути дела, а лишь признал свою первичную юрисдикцию по обеим конвенциям. Учитывая, что суд впервые принимал решение по Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, а также то, что судьи зачастую консервативны и крайне осторожны, уже само это решение МС ООН следует записать в графу украинских достижений.

Россияне правы: не все просьбы Украины были удовлетворены судом. Но отказывая Киеву во временных мерах в рамках Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, он, в то же время, не поставил под сомнение факт поставок Россией оружия боевикам. МС ООН не хватило доказательств того, что факт этих поставок оружия и атаки на гражданских лиц и объекты объединены единым намерением и, соответственно, подпадают под действие Конвенции.

Что же касается решения о временных мерах в рамках Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то суд пришел к выводу, что "крымские татары и этнические украинцы в Крыму остаются уязвимыми".

При этом, МС ООН, во-первых, обязал Россию воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса. Во-вторых, решил, что Москва должна обеспечить ведение обучения на украинском языке в Крыму. В-третьих, призвал Украину и Россию не предпринимать действий, которые могли бы вести к усугублению спора.

Наконец, подчеркнем: несмотря на многократные утверждения россиян, украинская сторона никогда не ставила перед Международным судом ООН вопрос об агрессии России и оккупации ею Крыма. Причина — это не подпадает под действие рассматриваемых конвенций и потому не является компетенцией суда.

"Реакция российского МИДа — это элемент двухуровневой стратегии России. Первый уровень — сугубо юридический. Он направлен на то, чтобы опровергнуть аргументы Украины в МС ООН и доказать, что суд не имеет юрисдикции рассматривать дело по двум конвенциям. Иными словами, россияне пытаются повторить грузинский сценарий, когда суд признал свою первичную юрисдикцию по делу "Грузия против России" в рамках Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, но позже принял решение, что не имеет юрисдикции по этому делу. Второй уровень — публичный: дискредитация позиции Украины и искажение позиции МС ООН в интересах России", — отметил в разговоре с ZN.UA постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Реакция российской дипломатии на распоряжение МС ООН демонстрирует, что каким бы ни было решение суда, Кремль будет интерпретировать его в свою пользу. Политика постправды предполагает манипулятивные комментарии, рассчитанные на публичное российское (и не только) пространство, красочное шоу с эмоциональным и псевдоаргументированным отрицанием очевидных фактов. Как, например, в случае с решением суда о возобновлении деятельности Меджлиса.

Не исключено, что подобные шоу россияне будут устраивать и на открытых заседаниях суда. Во всяком случае, во время промежуточных устных слушаний по временным мерам члены делегации РФ аргументировали свои выступления лживыми доказательствами, придуманными пропагандистами из Russia Today. Но на закрытых слушаньях россияне будут корректным, въедливым, сухим юридическим языком отстаивать свою позицию.

Тактика, избранная в суде российской делегацией с помощью профессиональных иностранных юридических советников, грамотна. Играя на юридических нюансах и тонкостях, россияне будут уверять суд, что причиной событий на востоке Украины стал "силовой переворот", что на Востоке идет "гражданская война".

Очевидно, что в отношении Конвенции по борьбе с финансированием терроризма ключевой аргумент российской стороны — отсутствие намерения финансировать терроризм. Россияне также и далее будут убеждать суд: поскольку в Украине ситуация вооруженного конфликта, здесь необходимо применять исключительно международное гуманитарное право, в частности, четыре Женевские конвенции о защите жертв войны (1949) и протоколы к ним, а не Конвенцию по борьбе с финансированием терроризма.

Что касается Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то в Гааге россияне будут уверять судей, что после "воссоединения" Крыма с Россией, на полуострове с правами человека все замечательно, а выявленные нарушения носят единичный характер. Что это именно Украина, а не Россия десятилетиями притесняла и подвергала дискриминации крымских татар. Что Меджлис не является репрезентативным органом крымскотатарского народа, есть и другие представительские организации крымских татар.

Судебная тактика Кремля имеет шансы оказаться достаточно эффективной, поскольку у некоторых судей есть большой соблазн пойти по грузинскому сценарию и не рассматривать дело по сути. Но в случае, если МС ООН примет решение о своей юрисдикции по делу "Украина против России" по двум или одной конвенции, то на этапе рассмотрения дела по сути россияне продолжат уверять суд в нелепости украинских обвинений. Поэтому Киеву необходимо приложить все усилия, чтобы на основании фактов и доказательств убедить суд в своей правоте.

Весьма важно для украинской позиции в МС ООН, что комитет министров Совета Европы (КМСЕ) принял отдельное решение по Крыму, в котором признал ответственность России за нарушения прав человека на полуострове, несмотря на то, что он юридически остается территорией Украины. "Решение КМСЕ, наравне с резолюцией Генассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Крыму, усиливает позицию Украины в МС ООН", — отмечает Дмитрий Кулеба.

После принятия МС ООН решения по временным мерам один из ключевых вопросов — будет ли Москва выполнять это распоряжение суда? В Украине сомневаются: велика вероятность, что полноценного выполнения их не будет и Кремль, скорее всего, пойдет на применение всевозможных трюков. В том числе и демонстративно открывая несколько украинских классов и создавая фейковый Меджлис.

Но, как полагает Н.Гнатовский, "невыполнение временных мер может иметь для России серьезные юридические последствия в дальнейшем рассмотрении дела". В качестве примера юрист-международник вспоминает дело братьев ЛаГранд: США не выполнили распоряжение МС ООН об остановке решения американского суда о смертном приговоре братьям и казнили их. "Суд установил нарушение США своих обязательств. В конечном счете, Соединенные Штаты проиграли дело, возбужденное Германией", — отметил Николай Гнатовский.

Впрочем, публичная стратегия Кремля такова, что любое решение Международного суда ООН будет преподноситься как победа России. Ведь логика двоемыслия предполагает: "поражение — это победа", а "черное — это белое". А для того чтобы донести эту мысль до своих граждан, политических, финансовых и технических возможностей у российской власти вполне достаточно.