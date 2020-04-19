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"Манчестер Сити" провел трансфер в условиях пандемии коронавируса

19 апреля, 14:12 Распечатать

Англичане усилилсь защитником.

"Ман Сити" подписал перуанского защитника © twitter.com

Перуанский клуб "Альянса Лима" объявил о достижении договоренности с "Манчестер Сити" о переходе 16-летнего Клюйверта Агилара.

Агилар выступает на позиции правого защитника и присоединится к действующим чемпионам АПЛ летом 2021 года, когда достигнет совершеннолетия.

Сумма сделки не разглашается, но по сообщениям СМИ, речь идет о 2,5 млн евро.

Отметим, что за первую команду перуанцев Агилар дебютировал лишь в ноябре прошлого года. На счету защитника также 3 матча за молодежную сборную Перу.

Напомним, что сейчас все спортивные соревнования поставлены на паузу из-за пандемии коронавируса в мире.

По данным на утро воскресенья общее количество заболевших коронавирусом составляет почти 2,5 млн человек.

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Ранее сообщалось о том, что один из лучших футболистов мира мог переболеть коронавирусом.

По материалам: Football24.ua /
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