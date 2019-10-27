Жесткий туристический дисбаланс

Логику людей, включивших туризм в сферу отечественной гуманитарной политики, игнорируя экономику, не понять.

Ведь туризм — отрасль, формирующая добавочную стоимость. Обеспечение баланса соотношения между туристическими потоками в страну и из нее влияет на сбалансированность всего государственного хозяйства. А с балансом в украинской туротрасли не все ладно — сальдо соотношения выездного и въездного туризма жестко отрицательное: по данным Госстата, в 2018 г. оно уверенно превысило 6 млрд долл. И дисбаланс неудержимо нарастает…

Конкурент добыче нефти

О том, что в сфере туризма у нас не все в порядке, свидетельствуют обобщенные цифры и факты. Например, эксперты Всемирного экономического форума дали оценку конкурентоспособности туристической инфраструктуры Украины — 78-е место в списке из 140 государств. А в структуре отечественного ВВП эта отрасль занимает менее 2%, при том, что средний показатель в странах мира составляет более 10% от общих доходов и около 11% всех рабочих мест.

Кто-то скажет: "В стране война. Какой тут туризм?" Спору нет, война вносит свою лепту. Но дело в том, что скатывание внешнеэкономического туристического сальдо в область отрицательных значений случилось не сегодня. Тенденция зародилась десять лет назад, и до сих пор динамично развивается (см. диаграмму).

И если украинское правительство собирается реализовывать декларируемые намерения в росте экономики, то ему не обойтись без того, чтобы побыстрее сломать эту негативную тенденцию. Ведь в мировых масштабах туризм уверенно конкурирует даже с добычей нефти и считается одним из ключевых экономических направлений благодаря высокой окупаемости инвестиций.

Для создания стабильной экономики придется заинтересовать иностранцев в поездках в нашу страну. Просто необходимо создать условия по крайней мере для выравнивания показателей выездного туризма с въездным, чтобы достичь разворота сегодняшней негативной тенденции вспять.

Ведь на сегодняшний день, по данным Госстата, разрыв между количеством украинских туристов, выезжающих за рубеж, и иностранцев, посетивших Украину, составляет около 10 млн человек в год: 15 млн иностранцев (часть из которых — транзитные) против 26 млн украинцев. Даже если учесть, что не все из 26 млн украинцев настоящие туристы, а, к примеру, часть из них гастарбайтеры, "путешествующие" в поисках работы, при таком значительном дисбалансе превратить туризм в прибыльный сектор экономики нереально.

Каковы же причины разрыва между показателями посещений украинцами других государств и посещения нашей страны иностранцами? Почему у страны такое гигантское отрицательное туристическое сальдо, и как долго оно будет еще увеличиваться? Только в 2018 г. превышение импорта на экспортом вымыло из страны 6,37 млрд долл. (МВФ не столь щедр к нам), а ведь в кризисном 2008-м было совсем наоборот — туристический профицит достигал 1,75 млрд.

— Проблема в том, что работа над туристическим брендом "Украина" не ведется. Новости о нас — это скандалы, расследования, выборы, политика и коррупция, — такая информация не мотивирует к посещению. Для туристов из развитых стран Украина некомфортна: нет нормальных дорог, даже в таких туристических hot spot, как музеи, не всегда есть аудиогиды или доступная навигация для иностранцев, — рассказывает директор "Чернобыль Тур" Ярослав Емельяненко. — А наличие виз для некоторых развитых стран удивляет, ведь визы в Украину — не способ заработка. Возьмем туризм в Чернобыль. В минувшем году зону отчуждения посетило 74 тыс. человек, а за 9 месяцев нынешнего — уже более 90. Одна из причин — в том, что чернобыльский туризм похож на научную экспедицию, т. е. турист не ожидает европейского комфорта и условий, а как раз наоборот. Если же мы говорим о чем-то большем, чем известные бренды Украины, то пока нет единой системы, должной инфраструктуры — для ее создания нужны крупные инвестиции и заинтересованность государства.

Точки роста вместо целостного турпродукта

Однако пока что Украина — это в большей степени "точечный" туризм. Укрепляются такие точки притяжения, как Львов, Одесса, Трускавец, появляются новые. Что же мешает от отдельных "точек" достигать успехов в большом диапазоне?

— Проблема в отсутствии внятного турпродукта, — считает руководитель Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев. — По существу, нет толковых предложений для туристов из Европы. И не потому, что Украина непопулярна — на туристическом рынке Европы почти нет ее грамотно оформленного предложения. Проблема также в неготовности украинских городов по части сервиса. К приему иностранцев готовы лишь Киев, Львов и Одесса. В остальных городах трудно найти ресторан, где персонал владеет хотя бы английским. Не говоря уж о том, что растет поток интуристов из Китая, что самой путешествующей нацией считаются немцы, и т. д. Кроме того, есть проблемы и с уровнем сервиса. И, к сожалению, темп перемен пока довольно медленный. Да и откуда ж им взяться? В Украине есть ощутимая проблема с подготовкой кадров для индустрии гостеприимства. Вы наверное, очень удивитесь, что до сих пор ведущие украинские вузы относят кафедры туризма к факультетам… географии! Заметьте: не к экономическим или языковым — какие еще тут могут быть комментарии? Еще одна причина дисбаланса — логистика. Даже если города достаточно хорошо разрекламированы, то долететь на самолете до Киева иностранцу дешевле, чем потом долететь из Киева в любой из областных центров.

Внутренний стержень

Развитие туризма — задача комплексная, поскольку все его направления тесно связаны между собой. И отдача появляется не сама по себе. Для его активизации много чего необходимо, в т. ч. инфраструктура, отработка маршрутов, подготовка персонала. Все это может и должно отрабатываться на внутреннем туризме, без развития которого въездной туризм не может быть массовым и высокодоходным. Если будут создаваться хорошие условия для отдыха сограждан, более широкого использования ними внутреннего туризма, то будут подготавливаться условия для того, чтобы страной, где хорошо налажено транспортное сообщение, есть широкая сеть гостиниц и ресторанов "на разные кошельки", заинтересовались иностранцы. Хорошие дороги надо строить не только к морпортам для вывоза агросырья. Может, даже большую отдачу они могут принести, если будут проложены к историческим, археологическим памятникам, достопримечательностям, которыми так богата страна.

На вопрос, что в Украине есть такого, что может привлечь иностранцев, участники туристического рынка отвечают по-разному. Например, Александр Лиев считает, что в Украине есть возможность предложить хороший конкурентоспособный турпродукт для туристов из любой страны мира, но, к сожалению, до сих пор нет четкой стратегии и приоритетности — на какие рынки мы хотим выйти, туристов каких стран мы готовы принимать. Те приезжают к нам случайно, а не в результате деятельности принимающей стороны. Между тем найти то, чем привлекательна именно Украина, можно для любой страны. Например, японцев интересует зона ЧАЭС, т. к. жители их страны пережили ядерную аварию на Фукусиме, китайцев — то, что связано с нашим советским прошлым, например — Павкой Корчагиным, сериал о котором был очень популярен в Китае. Такие ракурсы у нас уже есть, их не нужно придумывать, только соответствующим образом развивать.

По мнению Анны Романовой, возглавлявшей в ВР XIII созыва подкомитет по вопросам развития туризма, уникальных турпродуктов пока в Украине немного: Чернобыль, могила цадика Нахмана, стволовые клетки… А вот наличие транспортной структуры на 90% зависит от усилий местной власти.

Спасти изюминки

Чтобы сделать пребывание иностранцев в Украине интересным и полезным, "убежден, что в первую очередь нужно спасать, реставрировать и сберечь все туристические изюминки, которые уже есть, иначе нам просто некуда будет возить туристов", — считает Ярослав Емельяненко. Он предлагает сделать общегосударственную инвентаризацию таких объектов и начать с их ремонта и наполнения. Ведь если у замка обрушилась стена, то даже после восстановления он утратит часть исторической ценности. И неважно, что к нему будет вести прекрасная, ровная дорога. Поэтому стоит задача — сохранение и санация всего, что уже есть. Затем — дорожная и городская инфраструктура, чтобы туристов можно было довести, разместить и развлечь, и уж тогда можно говорить о стратегии продвижения бренда страны на межгосударственном уровне.

— Конечно, нужно заботиться о природных и культурных ресурсах, — добавляет Анна Романова. — Это даже не обсуждается и должно быть первоочередным. Поскольку Украина, согласно рейтингу Давосского экономического форума, в плане конкурентоспособности в туризме "проседает" именно в отношении к природным ресурсам (116-е место из 140 стран) и сохранения культурных ресурсов (89-е место). Если не сделать этого "домашнего задания", окажется так, что дорога и аэропорт могут появиться тогда, когда главный конкурентоспособный ресурс уже будет утрачен.