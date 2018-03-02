Земля умерших — предмет конфликта между аграрными фирмами и правоохранителями

На Львовщине набирает обороты конфликт между аграрными фирмами и правоохранителями.

Внесенные в 2015 г. изменения в Гражданский и Земельный кодексы относительно норм использования земельных паев значительно усложнили жизнь арендаторов. Теперь, если аграрная компания обрабатывает 60 га законодательно не оформленных земель, прокуратура имеет право открыть против нее уголовное дело.

"Добрую службу" остроте проблемы сослужила львовская особенность разгосударствления бывшей колхозной земли, проведенного второпях в начале 1990-х годов. Желая как можно скорее покончить с колхозным порядком, тогдашние идеологи разгосударствления, недолго думая, в число граждан, имевших право на среднюю земельную долю, включили наряду с колхозниками и колхозными пенсионерами и представителей социальной сферы на селе: работников сельских школ, заведений здравоохранения, культуры, детских дошкольных заведений и т.п. Кроме того, на момент паевания густота сельского населения на Львовщине была значительно выше, чем в среднем по Украине. Поэтому, если, к примеру, на Полтавщине площадь земельного пая в среднем составляла от 3 до 8 га, то на Львовщине есть сельсоветы, где не было и гектара.

Еще одна специфика — паевание пашни и кормовых угодий. При паевании пашни во многих сельских советах ради максимальной социальной справедливости пашню делили еще на две (а в некоторых случаях на три) категории — лучшую и худшую. Таким образом, каждый владелец пая получил как минимум по два-три, а часто и по пять земельных участков. Намерения были очень хорошие, но никто не думал, что когда-нибудь люди получат право собственности, и этими землями нужно будет оперировать.

Две-три тысячи гривен за земельный участок!

Компания "Западный Буг" — пятая в области, против которой правоохранители открыли уголовное дело как против аграрной компании, обрабатывающей 60 га (и более) законодательно не оформленных земель. Об этой проблеме согласился рассказать заместитель директора компании Юрий Однорог.

Когда 15 лет назад "Западный Буг" начал арендовать земли для сельскохозяйственного использования, то не было никаких проблем с их использованием: тогда на Львовщине десятки тысяч гектаров пашни зарастали сорняками и кустарниками. Поэтому компания стремительно развивалась и наращивала свой земельный банк, ныне составляющий 36 тыс. га. Сегодня здесь трудятся несколько сотен работников, а предприятие ежегодно перечисляет в бюджеты разных уровней более 75 млн грн. Земля — основа аграрного бизнеса, и потому в компании очень внимательно относятся к ее должному использованию, в том числе и к правильному юридическому оформлению.

По мнению Ю.Однорога, самое проблемное место в сотрудничестве селян и аграрных компаний на Львовщине за последние три года — использование земель умерших граждан. В отдельных сельсоветах таких земель насчитывается от 10 до 30%. Почти у каждого умершего есть близкие и дальние родственники, которые по разным причинам не спешат юридически вступить в свои имущественные права. В подавляющем большинстве они не делают этого из-за недостаточной юридической осведомленности, а также довольно высокой стоимости услуг по переоформлению имущества.

Здесь есть свои особенности. Например, если наследник начал переоформлять земельный участок раньше, чем через шесть месяцев с момента смерти предыдущего владельца, то при наличии государственного акта это стоит ему около 2 тыс. грн за один земельный участок. Если имеется только сертификат на право собственности, то оформление обойдется в сумму более 3 тыс. грн.

Если участок переоформляют позже, чем через год с момента смерти предыдущего владельца, а таких дел подавляющее большинство, тогда стоимость переоформления возрастает до 3–5 тыс. грн. То есть наследник, у которого три земельных участка, вынужден уплатить от 9 тыс. до 15 тыс. грн. Для подавляющего большинства селян это огромные деньги.

Но пока наследники тянут с оформлением своих имущественных прав, земля не пустует, поскольку она лежит в общем массиве поля, без каких-либо обозначений на местности. Такие земельные участки есть почти на каждом поле. Поэтому арендаторы их обрабатывают по разным договорам и вносят плату в местные советы. И так оно продолжалось годами, пока с недавних пор прокуратура Львовской области не начала признавать такие договора незаконными и отменять их через хозяйственные суды. А с 2017 г. начала открывать уголовные дела за использование земель умерших граждан, считая их государственной собственностью.

В нарушителях — все

Правоохранители Львовщины без каких-либо заявлений от владельцев этих участков, наследников или органов местного самоуправления начали обвинять арендаторов в самовольном захвате земельных участков умерших.

Основание для открытия уголовного дела — п. 1 ст. 197 Уголовного кодекса: "Самовольный захват земельного участка". Согласно утвержденной правительством методике расчетов, значительный вред, причиненный государству "самовольным захватом земельного участка", начинается с 80 тыс. грн. Именно во столько оценивается денежная стоимость 60 га земли.

Сейчас каждое хозяйство, обрабатывающее свыше 1000 га земли, набирает эти злосчастные 60 га. Это означает, что возбудить уголовное дело можно против всех арендаторов.

И, по свидетельству Ю.Однорога, особенно интересны для правоохранителей предприятия с иностранными инвестициями, менеджмент которых, не слишком осведомленный с реалиями украинского законодательства, считает, что в Украине дешевле откупиться, чем доказывать свою правоту в судах.

Поэтому по совету "умных людей", хорошо знающих украинские реалии, они вступают в сговор с работниками правоохранительных органов, и в суд в деле о самозахвате земель идут не руководители этих предприятий, а подставные лица, которых приводят правоохранители из числа людей, имевших проблемы с законом. Нетрудно догадаться, что такое делается не безвозмездно. По этой схеме уже осудили трех человек, еще одно дело находится в Радеховском районном суде. И только благодаря огласке в средствах массовой информации, несмотря на все старания правоохранителей осудить невиновного человека, которого они принудили себя оговорить, им это пока что не удается.

Здесь, по словам Ю.Однорога, даже большее внимание общества должно привлечь не надуманное нарушение уголовных дел по факту самовольного захвата земельных участков, а существующая в правоохранительной системе практика привлекать к ответственности и осуждению заведомо невиновных граждан.

"Компания "Западный Буг" выступила против намерения правоохранительных органов повесить возбужденное уголовное дело против нее по факту самовольного захвата земельных участков на подставное лицо и в судах опровергает надуманность выдвинутого обвинения. "Это, конечно, более долгий и более трудный путь, чем просто откупиться, — говорит Юрий Однорог. — Но в то же время мы имеем возможность донести до общества информацию о методах, которые применяет "обновленная" украинская правоохранительная система. Мы также обращаемся к руководителям агрокомпаний, втянутых правоохранителями в схемы с подставными лицами, присоединиться к нам и общими усилиями прекратить это позорное явление. Даже самое тяжкое гипотетическое осуждение за самовольный захват земельных участков несоизмеримо с осуждением невиновного человека".

Изготовление техдокументации за счет бизнеса

Согласно изменениям, внесенным в 2015 г. в Гражданский и Земельный кодексы, в случае смерти владельца имущества, в которое входит и земельный участок, после истечения шести месяцев, если не появляется наследник, сельсовет автоматически вступает в управление наследством. Как управляющий он имеет право до появления наследника передать этот земельный участок, при наличии кадастрового номера, в аренду и получать арендную плату.

Поэтому сейчас почти все аграрные предприятия Львовщины активно взялись изготовлять на собственные средства техническую документацию с присвоением кадастровых номеров земельным участкам умерших граждан, а также организовали правовое и финансовое сопровождение процесса переоформления паев умерших.

По словам Ю.Однорога, это позволит избежать соблазна признавать такие земельные участки выморочным наследством или неистребованными паями, что сейчас пытается делать департамент АПК Львовской ОГА. Потом эти участки предлагается признать коммунальной собственностью, с дальнейшей передачей их в аренду другим пользователям.

Такое решение проблемы с землями умерших невыгодно ни вероятным наследникам, которые впоследствии вынуждены будут в судах доказывать свое право на эти земельные участки, ни органам местного самоуправления, которые вступят в конфликт с потенциальными наследниками. Невыгодно это и арендаторам, поскольку передача земель в коммунальную собственность через суд, проведение аукциона — довольно длительный процесс, который создаст проблемы с возделыванием массива, частью которого являются эти участки.

Поэтому, по убеждению арендаторов, проблема с землями умерших граждан на Львовщине является надуманной, ибо в ее основе — коррупционный интерес со стороны правоохранительных органов.