Выплатить заработанное — "душит жаба"?

В наше время нарушения трудового законодательства стали настолько привычными, что этому никто уже не удивляется.

Расхожая сентенция советской поры насчет того, кто начальник, а кто дурак, ныне срабатывает чаще, чем когда-либо. И это при том, что уволиться и найти другую работу совсем не сложно. Куда сложнее вытребовать в полной мере заработанное, тем более надеяться на оплачиваемый отпуск, больничный или декретные. За отдаленную перспективу (выход на заслуженный отдых при наличии страхового стажа и надлежащим образом уплаченных в Пенсионный фонд взносов) часто приходится бороться.

Недавно я невольно стала свидетелем противоправных действий администрации одного из припортовых предприятий Одессы. Загнанный в крайне тяжелое положение мужчина с высшим техническим образованием вынужден был трудоустраиваться рядовым рабочим. Почти десять дней проходил медосмотр, потратил на это свыше пяти сотен гривен и еще немало денег на проезд маршрутками к месту будущей работы и медицинским учреждениям, разбросанным по городу. В конце концов в трудоустройстве ему отказали, сославшись на маленькую проблему со здоровьем, которая ни на что не влияла, которую мужчина не скрывал и о которой врач знал еще в начале медосмотра. Но, несмотря на это, выдал пачку направлений, за которые пришлось заплатить во всех кабинетах, и, наконец, выбросить положительные выводы медиков в мусор.

Доведенный до отчаяния человек обратился в Гоструд и Минсоцполитику. В министерстве и ухом не повели. Заявления со всеми подписями и реквизитами не приняли, поскольку не собственноручно принес из Одессы в Киев. Ящик для корреспонденции в ведомстве не предусмотрен, а на письмо, присланное по почте, не ответили. В Гоструде и письмо приняли, и расследование провели, и средства человеку вернули.

Надеяться, что все вмешательства инспекторов будут столь же эффективны, очевидно, не следует. Но обращаться за их помощью все же нужно. К тому же случаев нарушения трудового законодательства работодателями более чем достаточно. Это подтверждает и официальная статистика Гоструда. Только за январь—май 2018 г. специалистами службы и органов местного самоуправления в сфере соблюдения законодательства о труде проведено 5542 инспекционных посещений и 191 невыездное инспектирование на 5582 предприятиях, во время которых выявили 11 897 нарушений законодательства о труде у 4176 работодателей. То есть злоупотребления зафиксировали на 75% проверенных предприятий (в среднем по 3 нарушения на одном).

Картина вырисовывается весьма непривлекательная: только на четверти проверенных предприятий над наемными работниками не издеваются. Что же до остальных, то здесь полный букет злоупотреблений, которые тянут на разную меру ответственности: от административной до уголовной. Чаще всего работодатели любят дармовой труд. По словам директора департамента по вопросам труда Игоря Дегнера, зафиксировано более 7 тыс. злоупотреблений в сфере оплаты труда, относительно рабочего времени и времени отдыха — 1783 нарушения, трудового договора — 1686, почти 850 — правил ведения трудовых книжек. Причем "лидируют" здесь предприятия, организации и учреждения частной формы собственности, особенно "стараются" предприятия торговли.

Сказать, что за такие проступки не наказывают, нельзя. По результатам проверок на должностных лиц составлено и передано в суд 1847 материалов об административных правонарушениях, из них по 890 судами даже вынесены решения о наложении штрафных санкций на виновных. И хотя сумма не поражает (всего 2,21 млн грн), хорошо уже то, что хотя бы есть наказания. И не только от судов: непосредственно государственными инспекторами труда вынесено 278 постановлений по ст. 188-6 Кодекса об административных правонарушениях, с наложением штрафных санкций в сумме 279,8 тыс. грн. Намного более солидные средства фигурируют в 2,8 тыс. постановлений о наложении финансовых санкций согласно ст. 265 КЗоТ — 386,95 млн грн.

И все же сотрудничество Гоструда с правоохранительными органами по борьбе с нарушениями трудового законодательства, судя по статистическим данным, не так уж плодотворно: контролеры направили коллегам 308 материалов, а по результатам их рассмотрения в Единый государственный реестр досудебных расследования внесено лишь 52. Не очень эффективно и такое средство влияния, как предложения руководителям и владельцам предприятий по привлечению должностных лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, к дисциплинарной ответственности: из 600 представлений удовлетворены только 155.

Но вернемся к самой болезненной проблеме — манипуляций с зарплатой. За 5 месяцев 2018 г. жалобы на невыплаты заработка наемным работникам заставили инспекторов Гоструда наведаться на 402 предприятия-должника, не выплатившие 1,16 млрд 119 лицам. По результатам инспекции, работодателям дали 379 предписаний. На 221 предприятии погасили задолженность по выплате заработной платы на сумму 248 млн грн. Деньги полностью или частично получили почти 47 260 работников.

На кого инспекторы не смогли повлиять — подали в суд 179 протоколов об административном правонарушении (по 68 — вынесены решения о наложении незначительных штрафных санкций на должностных лиц в сумме 26 693 грн). Несколько большая сумма, но за большее количество постановлений (637) в соответствии со ст. 265 КзоТ — 6,75 млн грн, из них уплачено — 3,2 млн.

Руководителям и владельцам субъектов хозяйствования внесено 79 представлений о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности, но удовлетворено только 8. В правоохранительные органы переданы материалы 136 инспекционных посещений, по результатам их рассмотрения в единый государственный реестр досудебных расследований внесены 37 материалов, по 7 материалам сообщено о подозрении.

Среди тех, по чьим трудовым правам топчутся работодатели, нередко встречаются военнослужащие. И это несмотря на то, что ст. 119 Кодекса законов о труде предусмотрено: за призванными на срочную военную службу по призыву лицами офицерского состава, за призывом во время мобилизации, на особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняется место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчинения и формы собственности и у физических лиц-предпринимателей, у которых они работали на время призыва.

В случае нарушения этих норм проводятся инспекционные посещения и применяются меры по их устранению и привлечению к ответственности виновных должностных лиц. За нарушение гарантий, установленных ст. 119 КЗоТ, предусмотрена административная и финансовая ответственность.

Еще один "гордиев узел" в связке работодатель—наемный работник (независимо от профессиональной принадлежности) — незадекларированная работа, зарплаты "в конвертах", неуплата налогов и взносов в социальные фонды. С начала 2018 г. ради предотвращения незадекларированной работы инспекторы осуществили свыше 12 тыс. посещений работодателей и за неполных четыре месяца (с апреля по июнь) выявили 8,4 тыс. человек, работавших без надлежащего оформления трудовых отношений, в частности 2749 работников, допущенных к работе без оформления трудовых договоров (в 4 раза больше за соответствующий показатель за январь—май 2017 г. — 696 человек), 3870 работников, выполняющих работы на основании гражданско-правовых договоров, имеющих признаки трудовых (в 3 раза больше прошлогоднего показателя), 1792 человека, допущенных к работе без сообщения органам ГФС.

Благодаря вмешательству государственных инспекторов с 33 445 работниками заключены трудовые договора. Кроме того, составлены и направлены в суд 282 протокола об административном правонарушении по части третьей ст. 41 Кодекса об административных правонарушениях. Вынесены 380 постановлений о наложении штрафных санкций в соответствии со ст. 265 КЗоТ на сумму 407,3 млн грн (за аналогичный период прошлого года вынесено 110 постановлений на сумму 73,3 млн грн). Материалы 117 посещений направлены в правоохранительные органы по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 173 Уголовного кодекса. Собственникам внесено 55 предложений о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

— Наши инспекторы постоянно изучают новые мошеннические практики, возникающие на рынке труда, — говорит Игорь Дегнера. — Даже пресловутая незадекларированная работа не является статическим явлением, а, как и всякое мошенничество, эволюционирует. Основными и самыми популярными формами незадекларированного труда в Украине являются: неформальная занятость в формальном и неформальном секторах; утаивание фактически отработанного рабочего времени и выплата заработной платы "в конверте"; подмена фактических трудовых договоров гражданскими и хозяйственными, а также искусственное использование дистанционных и аутсорсинговых механизмов для утаивания наемного труда; не оформленная надлежащим образом вторичная занятость лиц, имеющих оформленные трудовые отношения по основному месту работы.

Ради выявления работодателей, использующих труд незадекларированных работников, территориальные органы Гоструда проводят анализ состояния неформальной занятости в областях на основании информации об уровне такой занятости в формальном и неформальном секторах экономики, которые потом обобщают органы статистики. А для определения самых рискованных отраслей Гоструда разработала паспорта неформальной занятости областей. Полученная и проанализированная информация является основанием для принятия решения в соответствии с Порядком осуществления государственного контроля над соблюдением законодательства о труде, утвержденном постановлением Кабинета министров от 26.04.2017 №295.

Свою роль играет и получение информации о конкретных субъектах хозяйствования, работающих в определенной отрасли. Эти данные главные управления берут на вполне законных основаниях в органах местного самоуправления и в местных органах государственной власти. Кроме того, Гоструда в течение 2016–2017 гг. заключил соглашение о взаимодействии, обмене информацией и совместных действиях с ГФС, ПФУ, ФПУ, "Укртрансбезопасностью", отраслевыми организациями профсоюзов и работодателей. Полученные данные анализируются, сравниваются показатели численности работников в разрешительных документах с количеством фактических работников по данным Пенсионного фонда. В случае наличия расхождений в численности работников решается вопрос об осуществлении инспекции.

Координация действий Гоструда, ГФС и ПФУ, направленных на преодоление незадекларированного труда, также дает положительный результат. По информации ПФУ, на 01.05.2018 г. количество застрахованных лиц (наемных работников) по Украине по сравнению с периодом до 01.01.2018 г. увеличилось на 172 250 человек, а сумма уплаченного ЕСВ — на 3,4 млрд грн.

В завершение еще об одной довольно болевой проблеме в сфере занятости — производственном травматизме. Главный специалист управления инспекционной деятельности Гоструда Наталия Савенкова, ссылаясь на мониторинг, утверждает, что за годы независимости в Украине уменьшилось количество случаев травмирования на производстве (как общее, так и со смертельными последствиями). Например, общий травматизм в 2017 г. уменьшился по сравнению с 1992 г. почти в 29 раз, а со смертельными последствиями — в 7.

Количество травмированных на производстве из расчета на 100 тысяч работающих за этот период уменьшилось с 600 до 41 лица, в том числе со смертельными последствиями — с 13 до 3,5. Но если принять во внимание тот факт, что за это же время на 49% уменьшилась общая численность работников на предприятиях, учреждениях и в организациях, цифры не кажутся такими разительными.

Поэтому лучше сравнивать только то, что происходит в наше время. Анализ состояния производственного травматизма свидетельствует, что за 2017 г. количество несчастных случаев, связанных с производством, по сравнению с 2016 г. уменьшилось почти на 3%, или на 115 несчастных случаев (на предприятиях Украины в 2017 г. травмированы 4313, в 2016-м — 4428 лиц), а количество несчастных случаев со смертельными последствиями, связанных с производством, за 2017 г. по сравнению с 2016-м уменьшилось на 9%, или на 34 несчастных случая (в 2017 г. смертельно травмированы 366, в 2016 г. — 400 лиц).

— В целом, — делает вывод Наталия Савенкова, — по стране в 2017 г. состояние производственного травматизма снизилось по сравнению с прошлым годом на 3% (из расчета количества травмированных на 100 тыс. работников). Уровень производственного травматизма со смертельными последствиями (из расчета количества погибших на 100 тыс. работников) за 2017 год на 9% меньше аналогичного показателя 2016 года. Показатель 2017 года — 3,47, а в 2016 он составлял 3,82.

Комментарий

Юлия Березенская, адвокат

— Не надо бояться искать управу на обидчика. Сейчас есть достаточно действенные средства влияния. Начиная с 2015 г., а также в 2017 г. КЗоТ претерпел значительные изменения в вопросах финансовой ответственности за нарушение законодательства о труде. Например, в случае фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора, оформления работника на неполное рабочее время, а фактически — на полное, выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса работодателю придется заплатить 30 минимальных зарплат за каждого работника, а это 111 690 грн, если минимальная зарплата 3723 грн.

За несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда (неоплату работы в ночное время, работу в выходной или праздничный день, сверхурочную работу и т.п.), за несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, привлекающимся к исполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной (невоенной) службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предприятиям придется выложить 10 минимальных зарплат за каждого работника. Это 37 230 грн при минимальной зарплате 3723 грн.