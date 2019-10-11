Вместо управления жильем — хаос

Первая — дом был построен в 1960-е годы из некачественного кирпича и с применением неустойчивого типа перекрытия. Вторая причина — развал части дома, по мнению экспертов, вызван разрушением несущих стен, вследствие их подмокания из-за неисправности инженерных сетей. И, в конце концов, третья причина — повреждение несущей стены бывшими арендаторами. Однако, как утверждают те же эксперты, теперь, когда несущие стены и перекрытия дома разрушены, выяснить, что стало причиной аварии, невозможно.

Что имеем в итоге. Трагедию, связанную с гибелью людей. А еще — затраты на возмещение жилья жителям. Теперь эти средства будут взяты из наших налогов. Это более 45 млн грн, которые могли бы быть использованы на капитальный ремонт тех же жилых домов. Будут ли сделаны соответствующие выводы? Думаем, нет. Ведь причина не только в неудовлетворительной деятельности отдельных эксплуатационных служб. Она намного глубже — в хаотичном управлении жилищным фондом Украины в целом.

По состоянию на начало августа 2019 г. в 1360 львовских домах были созданы ОСМД, что составляет около 16% от их общего количества. В этом году создано только 157 объединений совладельцев. Если нынешние темпы создания ОСМД сохранятся, Львову понадобится не менее 50 лет, чтобы все дома управлялись совладельцами. Этот процесс сдерживает пассивность населения и старение жилищного фонда, который в областном центре в основном находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Как рассказал руководитель ресурсного центра для ОСМД в Львовской области Михаил Васюта, ситуация в отдельных домах часто доходит до парадоксов. Скажем, недавно жители одного из жилых домов обратились за помощью. Как оказалось, они проживают в доме, где не работает система дымоотвода на случай пожара. Более того, пожарная лестница не достает до верхнего этажа.

Система управления домом сложная, имеет много подводных камней, требует больших средств. Поэтому, даже создав ОСМД, такие дома передают в управление коммунальщиков. Но в работе последних пока ничего не поменялось. Многие жилые дома даже в центральной части Львова с неисправными инженерными сетями. Сами сети изъедены ржавчиной, а на стенах плесень и грибок. Это обычная вещь. Все это отрицательно сказывается на состоянии конструкций дома и здоровье жителей.

Взять хотя бы отношения с монополистами. По словам М.Васюты, уже на первом этапе становления ОСМД оно получает очень много требований от монополистов. Как только вы создали ОСМД, должны за свои деньги привести электрощитовые в соответствие с требованиями кодекса о распределении электрической энергии. Этого, например, требует "Львовоблэнерго". Проект стартует от 3 тыс. грн за один счетчик. И еще заплатить за сами работы!

Монополистом является и газовая служба. В ее правилах есть требование до начала отопительного периода — 1–15 октября — сдать акты о проверке дымовентиляционных каналов. Стоимость — от 50 грн с квартиры. В бывших жэках такого порядка никогда не существовало.

Еще одна проблема для ОСМД — общедомовой учет холодной и горячей воды. Не секрет, что некоторые жители научились манипулировать счетчиками. Поэтому коммунальные службы хотят, чтобы остальные жители сами покрывали разницу между общим потреблением и учетом по поквартирным счетчикам. Если эту потерю не компенсируют жители, то она ложится на "Львовводоканал".

Каждый должен платить за то, что потребляет. С этим никто не спорит. Но как жители могут отслеживать, кто из соседей обманывает? В частности, есть такие, которые обустраивают под полом утепление, а платят за них все жители. Поэтому надо менять сознание людей. Впрочем, как? Законодательство по этому поводу молчит.

Еще претензии — к владельцам частных домов. Нередко они экономят на плате за твердые бытовые отходы, выбрасывая их в контейнеры, установленные около многоквартирных домов. И снова платить за это приходится другим.

Комментарий начальника управления жилищного хозяйства департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовской городской рады Владислава Иванова:

— Что сейчас происходит во Львове? Все дома списаны с баланса территориальной громады. Кроме того, согласно новому законодательству, Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", жители заключают новые договора на управление.

При этом они договариваются об услугах, их стоимости и т.п. В договоре также будет предусмотрен резервный фонд для проведения в будущем различных работ, текущего ремонта и т.п. Произойдут изменения и в деятельности самих коммунальных управленческих компаний. Если раньше в каждом районе было 5–7 коммунальных предприятий, то теперь будет 3–4. На базе оставшихся, будут созданы коммунальные управляющие компании. Нагрузка на укрупненные компании увеличится, но будет оптимизирован штат. Соответствующее постановление об этом планируем вынести на следующую сессию городской рады. Таким образом будут созданы предпосылки для предоставления качественных услуг в сфере коммунального хозяйства.

Соответственно ОСМД, у которых есть договора с нынешними коммунальными предприятиями (КП), нужно будет перезаключать. Если жителям не нравится обслуживание КП, они могут самостоятельно управлять домом или найти себе другую управляющую компанию. Сейчас есть свободный рынок, каждый может себе выбрать то, что он считает нужным. Заключать договор на обслуживание внутридомовых сетей, отдельно по договорам проводить текущие ремонты, убирать территорию — также может осуществлять отдельная фирма.

С 1 мая текущего года согласно законодательству должны были быть введены фонды накопления средств. На программном уровне сейчас разрабатывается внесение изменений в работу Львовских КП. И уже очень скоро жители смогут увидеть, сколько они уплатили средств и на что они были потрачены. Это значительно улучшит мотивацию жителей к решению проблем ОСМД.

Из правительственной программы

Для граждан, проживающих в многоквартирных домах, мы усовершенствуем механизмы управления, что максимально продлит срок их эксплуатации, в частности установим порядок передачи бесплатно в собственность совладельцам многоквартирных жилых домов земельных участков, на которых они расположены, а также унормируем на законодательном уровне спорные вопросы управления общим имуществом в многоквартирном доме.

Мы убеждены, что механизм эффективного управления даст возможность ввести крайне необходимую модернизацию существующего жилищного фонда путем общего софинансирования капитальных ремонтов совладельцами, органами местного самоуправления и государством. Для этого мы предусмотрим необходимые стимулы.