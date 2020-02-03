Вместо легализации — неконтролируемая "игорка"

"Почему обязательно должна быть политика, регулирующая игорную сферу? Первая причина в том, что существует много организованной преступности, связанной с азартными играми исторически. Поэтому нужны искореняющие это механизмы. Вторая причина — это отмывание криминальных денег. Это самый большой риск азартной игорной индустрии, если ее не регулировать. А где происходит отмывание денег, там идет спонсирование преступной деятельности. Кроме того, при ненадлежащей организации контроля происходит уклонение от налогообложения, начинаются подтасовки ставок, мошенничество в отношении игроков или игорных заведений и прочее", — настаивает в своем выступлении ведущий эксперт по игорному и лотерейному бизнесу из Бельгии Филипп Влемминк, который вместе с группой международных экспертов провел в Киеве семинар на тему: "Регулирование рынка азартных игр в Украине: изучение международного опыта".

Во всем мире контроль и мониторинг игорной деятельности (обязательно в реальном времени) — главная задача государства, которое действительно заботится о гражданах, да и о себе. У нас деньги от лицензирования, похоже, уже подсчитали и собираются отпустить игорную индустрию в свободное плавание, без системы мониторинга, на два с половиной года. А там как получится. По крайней мере об этом говорится в законопроекте "О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр" №2285-д. И этот документ уже прошел первое чтение…

Коня запрягли позади телеги

"Разрабатывая этот закон, вы творите историю, поэтому я сейчас здесь. Ведь закон должен получить международное признание и доверие, иначе намерение может закончиться или смешно, или трагически. Безопасное управление информацией — это здоровая база разработки данного закона. Люди думают о деньгах в автоматах, но забывают о громадах, о государстве, о защите игрока от самого себя (его привычек и слабостей), а потом приходится тратить миллиарды на лечение. Бывает и так, что вдруг увеличивается количество самоубийств игроков, или кто-то из другой страны отмывает грязные деньги через вашу игорную индустрию… Управление информацией — ключевой элемент такого закона", — убеждает эксперт по онлайн-мониторингу игорного рынка Эрл Холл, живущий и работающий в Лас-Вегасе.

"Пусть себе убеждает", — наверное, думают авторы законопроекта №2285-д, дескать, мы же умнее, знаем, как деньги заработать, не тратя лишнего. Так зачем Украине сейчас эта дорогостоящая система контроля и мониторинга за игорным рынком. Без нее пока можно обойтись — года два, два с половиной. А пока денег за лицензии соберем. Для государства же лучше.

И появляется где-то там — на выселках, которые официально называют переходными положениями законопроекта, пункт 3, в котором буквально сказано:

"Положение этого Закона об онлайн системе мониторинга вступают в силу с момента введения системы онлайн мониторинга в эксплуатацию соответствующим решением Уполномоченного органа, но не позднее, чем через два года с даты вступления в силу этого Закона. После введения системы онлайн мониторинга в эксплуатацию организаторы азартных игр обязаны подключить игровое оборудование к такой системе онлайн мониторинга на протяжении 6 (шести) месяцев с даты введения системы онлайн мониторинга в эксплуатацию. До истечения указанного срока санкции, установленные этим Законом за не подключение к системе онлайн мониторинга, к организаторам азартных игр не применяются. До момента введения в действие системы онлайн мониторинга ежегодная плата за лицензию на игровой автомат, определенная частью 9 статьи 69 и частью 11 статьи 66 этого Закона, платится в двойном размере".

То есть вы нам деньги за лицензии, желательно в двойном размере, а мы вам свободу — делайте, что хотите, с нашими гражданами, отбивайте потраченные деньги.

Стоп. А что будет, если и через два года государство не сможет создать надлежащий онлайн-мониторинг? И о решении какого уполномоченного органа идет речь? Того, что будет создан в двухмесячный срок со дня вступления в силу этого закона. Отметим, что закон вступает в силу сразу после его принятия.

Куда так спешат законодатели? Для чего искажают логику процесса легализации, создавая для страны и ее граждан серьезные риски? Почему так мало обсуждений и консультаций с международными экспертами? (Партизанские заседания в парламентском комитете под модераторством гостей из-за "поребрика" не считаются.)

Вот что ответил эксперт Филипп Влемминк на вопрос об адекватности подхода, когда контроль внедряется уже после выдачи разрешений на ведение игорного бизнеса: "Несколько месяцев назад я уже поднимал этот вопрос в парламенте (Верховной Раде. — С.С.). И четко сказал, что нет никакого логического смысла сначала раздавать лицензии, а потом пытаться установить систему контроля. Потому что это конфликтует с логикой любого закона в мире. Насколько мне известно, законопроект прошел первое чтение. Но у парламента все еще есть время подправить все, что необходимо. Если этого не произойдет, то, думаю, следствием будет создание хаоса. Ведь как это может быть, что два с половиной года получатель лицензии что хочет, то и делает. Это большая проблема для страны и ее репутации, в том числе и для ее сотрудничества с Европейским Союзом. Логичный порядок выглядит следующим образом: сначала появляется регулятор, он получает все инструменты для эффективного контроля, а потом выдаются лицензии операторам".

Закон, который можно не выполнять

Фактически ВР собирается впопыхах выдать закон, который можно будет не выполнять, потому что выполнить его просто невозможно. Вот какие, например, задачи стоят перед регулятором игорного рынка, которого авторы назвали Комиссией по развитию и регулированию азартных игр: 1) контроль за получившими лицензии операторами; 2) противодействие нелегальным операторам, вплоть до закрытия нелегальных игорных домов и привлечения нарушителей к ответственности; 3) осуществление превентивных действий, чтобы не допустить противозаконной деятельности, и т.п. Уместно было бы не забыть и о контроле над самим регулятором.

Но как все это выполнять без современной (на основе блокчейна) системы онлайн-мониторинга и контроля? Кто будет платить все налоги в ситуации, когда отсутствует онлайн-система тотального мониторинга за движением средств? Честность появляется там, где есть прозрачность. Без прозрачности мы просто провоцируем операторов к махинациям с налогами, к доступу к азарту малолетних, к подтасовкам, наконец. А для отмывания грязных денег вообще создаем Клондайк.

Интересно, известно ли авторам пункта об отсрочке введения системы мониторинга на два года, что только за одну минуту "крэша" системы мониторинга "игорки" через нее успевают отмыть миллиарды долларов?

Мы согласны на годы стать всемирной площадкой по отмыванию криминальных денег? Почему авторы законопроекта не задумывались над тем, как такое скажется на репутации Украины и ее отношениях с цивилизованным миром?

"Ваш премьер как раз на этой неделе общался с президентом Еврокомиссии о том, чтобы усилить отношения с ЕС? Но тогда нужно отвечать европейским стандартам, в частности в борьбе с отмыванием денег, — удивляется эксперт Филипп Влемминк. — Европейский суд по правам человека подтвердил, что принимать закон только для монетизации госбюджета — это не идея для закона. Истинная цель закона — создать правовую среду, в которой защищены игроки и в котором есть ответственность за мошенничество".

"Утром — деньги, днем — стулья"

Деньги наперед! Конечно, если хочешь стать оператором игорного бизнеса. Об этом говорится законопроекте. Хотя согласно мировым принципам деньгам предшествуют другие требования. Ведь по механизму формирования психических расстройств и зависимости азартные игры приравнивают к алкоголю и наркотикам. Поэтому закон об "игорке" не может позиционироваться как закон о бюджете, туризме и инвестициях. Прежде всего он должен защищать людей от опасной социальной проблемы — лудомании, а также способствовать установлению прозрачных и равных правил на рынке.

Однако в фокусе лицензирования — не просто деньги, а безумные деньги. Причем никаких логичных обоснований многомиллионные цифры не имеют. Кроме, конечно, "мы так хотим". Похоже, что цифры просто взяли с потолка или, что значительно хуже, поскольку разит коррупцией, договорились с будущими операторами, которые таким образом не только гарантировали себе вход на украинский рынок, но еще и избавились от менее состоятельных украинских конкурентов.

Мировая же практика рассматривает стоимость лицензии как сумму, необходимую только для покрытия административных затрат регулятора рынка. А законным доходом государства традиционно остаются налоги. Вот что по этому поводу утверждает Филипп Влемминк: "Принцип следующий: чтобы получить лицензию, оператор должен заплатить за нее сумму, покрывающую административные затраты регулятора. Это документ, подтверждающий право проводить определенные игры. Еще существует налог на игорную деятельность — концессия. Это часто касается рынка казино. Казино действительно делают взнос на развитие туризма, муниципалитета. Часто выплачивают его в виде ежегодного или вступительного взноса".

На вопрос, удастся ли лицензиями наполнить госбюджет, эксперт ответил так: "Забудьте о своих мечтах о больших поступлениях в бюджет, когда вы открываете рынок. Реальность более прозаична. Будьте осторожны, потому что заоблачное налогообложение способно вытолкнуть любую отрасль из страны. Лицензирование должно базироваться не на заоблачных мечтах, а на финансовых реалиях".

Кто-то должен заплатить

Сколько же придется играть и проигрывать украинцам в игорных заведениях, чтобы государство получило только от лицензирования буквально миллиарды гривен? А ведь еще предполагаются налоги от операционной деятельности операторов, да и немалая их собственная прибыль за организацию игр. Например, всего одно казино в столичном отеле с 150–200 номерами должно заплатить за пятилетнюю лицензию более чем полмиллиарда гривен — 567 миллионов. Столько же придется направить в госбюджет только за одну букмекерскую офлайн-лицензию. Причем количество таких лицензий не ограничено. Точнее, оно ограничивается только количеством отелей (трехзвездочные тоже подходят).

Но и это еще не все, потому что лицензируется дополнительно каждый игровой стол и игровой автомат, за которые взимается отдельная плата.

Лотерейщиков тоже записали в организаторы азартных игр, авторам не важна мировая классификация — нужны деньги. За каждую из трех предусмотренных лотерейных лицензий плата составляет почти 360 миллионов гривен, то есть вместе более миллиарда. И это только стартовая цена, ведь законопроектом предусмотрена продажа лицензий на электронных аукционах.

Добавьте к этому армию из 40 тысяч игровых автоматов (то есть одна слот-машина в расчете на менее чем тысячу человек, включая детей и пенсионеров), которую для начала (в дальнейшем можно будет больше) разрешают разместить в Украине, чтобы стричь овец, и полное отсутствие мониторинга за всем происходящим, и вы поймете, с какой скоростью будут отбивать свои деньги организаторы азартных игр. Причем, судя по тому, что говорят мировые эксперты, операторы из европейских или других цивилизованных стран, которые ценят свою репутацию, к нам вряд ли придут. Ведь правовые условия (в частности отсутствие мониторинга, короткий срок лицензии) не отвечают общепринятым мировым принципам и нормам.

Поэтому, вероятнее всего, если все останется без существенных изменений, нам стоит ждать инвесторов с севера. Каких-то ограничений для этого в законопроекте мы не нашли, хотя в базовом законопроекте №2285, который готовило правительство, ограничения для компаний, ассоциированных с РФ, все же были…

P.S. Очень не хотелось бы также, чтобы Украина повторила судьбу на первый взгляд благополучной Австралии, которая в свое время также легализовала игорный бизнес, раздала лицензии и… судя по фильму "Нация игроманов", попала в зависимость от лицензиатов. Местное правительство уже ничего с этим поделать не может, — ему не позволили даже скорректировать интенсивность игры. За 12 миллиардов долларов бюджетных поступлений в год игорную индустрию там защищают даже чиновники, что уж говорить об армии зависимых игроков, которые уже с 9-ти утра ждут открытия залов с игровыми автоматами. Показательно, что больше всего средств в госбюджет от "игорки" поступает из самых бедных регионов Австралии.