В советские времена кражи были общественным бедствием. Несли из предприятий, колхозов, служебных кабинетов, учреждений торговли. Взять там, где ты работаешь, не считалось кражей. Однако, по сравнению с нынешними объемами, бывшие советские "усушки и утруски" были на порядок меньше.

Недавно в СМИ промелькнула информация, что в Польше владелец магазина из города Барлинек повесил табличку с предупреждением: "Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, подвергается проверке". После огласки он снял табличку и попросил прощения, а свои действия объяснил импульсивной реакцией на кражи. По его словам, украинцы воруют чаще, чем поляки.

С этим утверждением можно соглашаться или не соглашаться, но и в Украине такая проблема существует.

По самым скромным экспертным оценкам, за год украинцы стащили из магазинов розничной торговли товаров на сумму более чем 1 млрд грн. Каждый

20-й товар — украденный. На самом деле масштабы этого явления намного больше. Приблизительно 1–1,5% прибыли каждого магазина теряется из-за краж.

Почему воруют?

Всех воров условно можно разделить на несколько категорий. Первые, т.н. клептоманы, берут, потому что "руки чешутся". Есть такая естественная черта у определенной части людей — взять то, что плохо лежит. Но их единицы. Молодежь преимущественно грешит кражами, считая, что таким образом самоутверждается, куражится. Конечно, хорошего в этом мало. Потому что рано или поздно молодой человек попадется. И хорошо, если это кончится легким испугом, а не большим штрафом или чем-то хуже. Все зависит от суммы украденного.

Воруют не только молодые люди, но и вполне респектабельные граждане. Как рассказал один предприниматель, его знакомый, внешне вполне нормальный небедный человек, попался в магазине с украденной курткой. Зачем она ему понадобилась? Этого он и сам не мог сказать.

Чаще всего кражами грешат люди, не имеющие денег на питание. Их можно только пожалеть, потому что делают они это неумело и экспромтом. Именно их ловят и наказывают чаще всего.

Тырят не только покупатели, но и персонал магазинов и супермаркетов: экспедиторы, грузчики, сортировщики и даже охранники. Как свидетельствуют данные компании Axis и некоммерческого партнерства представителей розничных сетей, главные причины потерь в ритейле представляют: внутренние кражи — 33,3%, внешние кражи — 32,9%, административные ошибки — 26,1%, мошенничество поставщиков — 7,6%.

Преимущественно воруют дорогие, небольшого размера товары: приборы для бритья, одежду, обувь. Из продуктов — сыр, колбасу, овощи, водку и т.п.

Отдельные люди не просто приходят в магазин, они готовятся к этому: отвлекают каким-то образом внимание охраны, обходят камеры, украденное складывают в одежду с двойным дном. Чтобы не привлекать к себе внимания, берут какой-то минимум дешевых товаров.

А полиция отпускает

Как сообщает издание "Закон и бизнес", частью 3 ст. 51 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено, что кража чужого имущества считается мелкой, если его стоимость на момент осуществления правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан (для норм административного и криминального законодательства в части квалификации преступлений или правонарушений сумма необлагаемого минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы). То есть составляет не больше 160 грн. Если стоимость украденного имущества превышает 160 грн, за такое правонарушение наступает уголовная ответственность. Однако даже когда вор задержан на месте кражи, полиция его обычно отпускает.

"Раньше, задержав людей на кражах, мы вызвали наряд полиции, — рассказывает директор одного из львовских супермаркетов, — но толку от этого не было. Работники полиции более двух часов расспрашивали нас о порядке охраны товаров в магазине, составляли протокол и отпускали нарушителя. Это отнимало у нас много рабочего времени и мало что давало".

По его словам, из-за краж магазин ежемесячно недосчитывается товаров на несколько десятков тысяч гривен. В результате нехватку приходится перекрывать повышением цен на товары. Еще часть убытков компенсируют из заработной платы персонала. И это довольно значительная сумма — до 10% от заработка!

Общество о кражах совершенно противоположного мнения. Часть людей оправдывают их бедностью населения. По их мнению, цены в торговых сетях существенно завышены, поэтому люди не имеют возможности покупать товары первой необходимости, в частности продукты питания. Да и что можно купить из продуктов за те крохи заработной платы и пенсии, которые остаются после оплаты коммунальных услуг? Поэтому, как считают специалисты, количество краж будет расти и в дальнейшем. Приятного в таком прогнозе мало.

Еще часть людей считают, что кражи наносят большой ущерб магазинам, а либерализм правоохранителей приведет только к росту аппетитов воров. По их мнению, виноваты в этом и сами владельцы торговых сетей. Ведь обычно воруют там, где нет надлежащей системы контроля.

Казалось бы, при таких потерях владельцы торговых сетей должны кричать об этой проблеме каждый год. Но не кричат. Более того, держат эти данные под огромным секретом. Почему? Потому что все потери в магазинах учтены в цене товара.

Однако, похоже, не только владельцы торговых сетей, но и государство не знает, как действовать в этой ситуации. Или же сознательно не обращает внимания на указанное явление.

Комментарий специалиста

Владимир ПОДГОРНОВ, социолог, президент Украинского фонда "Общественное мнение"

— Г-н Подгорнов, в одной из зарубежных газет прочитал, что кражи стали национальной проблемой. А как с этим в Украине? Действительно ли воровство — наша национальная черта?

— Нет, конечно. Посмотрите, что творится в Хьюстоне. Четвертый город в США, там введен комендантский час. Там были не просто мелкие кражи, а мародерство. Грабили все, что видели. Этим занималась большая часть населения. У нас другое: если потребуется, снимут последнюю рубашку и помогут. Поэтому я бы не стал так говорить. Другое дело, что нас хотят загнать в такое первобытное состояние. Поскольку такими людьми легче управлять.

— Кражи — причина высоких цен на продукты?

— Думаю, что причина высоких цен на продукты — это все риски, которые вообще есть в бизнесе в Украине. В том числе кражи. Все это заложено в цену продукта, и за этих воров мы ежемесячно доплачиваем по несколько сотен гривен из собственного кармана. С другой стороны, безнаказанность дает возможность этим людям думать, что они неуловимы. Кого-то ловят, а кого-то — нет. Ломаются человеческие судьбы.

Поскольку общая криминогенная ситуация в Украине очень ухудшилась, мелких преступников становится все больше. Кроме того, обостряются социальные проблемы. Развод, неполные семьи, психические заболевания. Катастрофическое количество самоубийств, сложное моральное состояние общества... Растет прослойка полукриминальной среды. Все это давит...

Так называемые реформы бросили людей на произвол судьбы с их проблемами. Раньше были старые правила игры. Плохие, но они были. Сейчас их нет, и вся эта куча народа — как водители на дороге, для которых в один момент отменили все правила дорожного движения, а новые — не ввели.

— Какой выход?

— Нужно менять сложившуюся с зарплатами ситуацию. Ведь это театр абсурда, когда наши министры получают в десятки раз выше зарплату, чем европейские чиновники, а обычный гражданин — в полсотни раз ниже, чем рабочий в Европе. У нас большая прослойка людей, которых нет в системе, а им как-то надо жить.