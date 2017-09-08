Уловки мобильных операторов

"Куда делись мои деньги? Я же никуда не звонил, и Интернетом не пользовался!" Уверен, подобную фразу довольно часто приходится слышать сотрудникам колл-центров мобильных операторов. Если, конечно, абоненту хватит терпения и умения с ними связаться — ведь говорящие сотрудники скрыты за частоколом автоответчиков…

Проанализировав свой и чужой опыт, могу откровенно заявить, что практически каждый пользователь мобильной связи когда-нибудь да попадался на удочку операторов. И обычно это происходит сразу же при подключении, когда возникают нюансы, которые новичок учесть никак не может. Уже с опытом приходит понимание, что тебя стремятся тем или иным образом развести. Давайте рассмотрим основные "100 честных способов отъема денег" у клиентов.

Тарифные удочки

Обязательно при рассмотрении тарифных планов надо сразу же смотреть в дополнительные условия, ибо именно там и сокрыта истина.

Все ли помнят, что когда-то была плата за соединение? Потом ее убрали и сделали посекундную тарификацию. Так что изобрели мобильные операторы? Теперь они благополучно снимают плату в первую же секунду сразу за всю минуту. Поэтому, если вы платите за звонки на другие сети, например, 1,5 грн, то они снимаются сразу же, на первой секунде. Точно так же на первой секунде второй минуты снимется следующая порция денег.

Что касается самих тарифных планов (ТП), то прослеживается устойчивая тенденция к вымыванию дешевых предложений, с заменой их на дорогие. Обычно это делается под видом добавления интернет-трафика с якобы большей выгодой для абонента. Постепенно под видом внедрения 3G исчезают тарифы, предназначенные исключительно для звонков.

Также в эпоху демпинга операторы вводили ТП с бесплатными внутрисетевыми звонками, в которых можно было не пополнять счет каждый месяц. Сейчас они полностью исчезли. Операторы повально перешли к пакетной тарификации. Или берут абонентскую плату за следующие 30 дней, предусматривающие определенный набор услуг, или снимают деньги каждый день за пользование услугами. Причем это может быть отдельно за звонки, SMS и Интернет. После же исчерпания пакета услуг, как правило, снимается уже больше денег, чем указано в тарифном плане. И никто не спрашивает клиента, нужны ли ему, к примеру, еще интернет-мегабайты, после потраченных пакетных. Получай и плати.

Так что без внимательного изучения всех условий тарифа не обойтись. Делать это нужно на сайте операторов, хотя они и там умудряются прикрыть дополнительные условия скрытыми окнами. Поэтому надо кликать на все всплывающие в браузере окна и читать описание тарифного плана вдоль и поперек.

Ноу-хау "Киевстара"

Недавно "Киевстар" начал активно закрывать пользователям дешевые тарифные планы, с предложением бесплатного перехода на тариф

(2,5 грн в день), который в несколько раз превышает старые. Несогласным абонентам пришлось выложить 20 грн для перехода на более дешевый тариф.

А бывает и такое, что в старых ТП "Киевстара" деньги снимаются и при звонках по коду 068, который раньше принадлежал Beeline, а после слияния компаний стал внутрисетевым. Такая вот прибыльная забывчивость. Как говорится, мелочь, но приятно.

Оператор первым внедрил пакетные услуги и без согласования с абонентом стал навязывать ему дополнительные пакеты мегабайт. Так что если у вас заканчивался основной пакет, то дальше просто снимаются, например, 3 грн, и дается еще 100 МБ, потом еще и еще. И так 10 раз.

А еще "Киевстар" оставил во многих тарифных планах устаревшую тарификацию с более дорогой стоимостью звонков на городские номера. Так, в недорогих ТП, предназначенных для разговоров, стоимость минуты разговора на другие мобильные сети составляет

60 коп, а на городской номер — 1,5 грн. В ТП для смартфонов такие разговоры в пакет для звонков на другие сети не входят.

И это при том, что стоимость интерконнекта (межоператорских соединений) ныне одинакова что для мобильных, что для фиксированных операторов, и составляет всего 15 коп в минуту. Куда деваются аж

1 грн 35 коп за каждую минуту разговора?

Цены — на взлет!

Если раньше можно было сказать, что цены на мобильную связь в Украине одни из самых низких в мире, то сегодня ситуация меняется в "лучшую" сторону. Так, при запуске 3G-связи Vodafone и новых тарифов минимальная месячная абонентская плата составляла 30 грн, а при несвоевременном пополнении снимались 3 грн в день за пользование услугами. При этом все так же можно было звонить и получать интернет-доступ. Теперь же тариф Vodafone Red S вырос до 60 грн в месяц, а при несвоевременном пополнении теперь снимается отдельно по 2 грн за звонки и 15 грн в день за Интернет! Правда, был добавлен ТП Vodafone Red XS с абонплатой 40 грн в месяц.

В lifecell ввели идентичную линейку тарифов с теми же обозначениями — от XS до L и также от 40 грн в месяц. При неуплате абонплаты снимается от 3 грн в день на все услуги.

Правда, оператор ввел линейку тарифов "Абсолютная свобода", в которых абонплата стартует от 75 грн в месяц. Пользователь получает как интернет-трафик, так и 750 минут в месяц на все сети, включая и внутрисетевые звонки. Зато при несвоевременном пополнении будет сниматься также от 3 грн в день, что дает 25 минут звонков внутри сети. Если же звонить больше, то снимется еще

5 грн, что позволит звонить еще 20 минут в течение пяти дней.

Так что тарифы достаточно запутанны и постоянно растут. В любом случае рекомендую вовремя пополнять счет перед снятием месячной абонентской платы, иначе потери будут гораздо больше.

"Золотой" роуминг

Особенно много операторы зарабатывали раньше на роуминге — предоставлении услуг абонентам при их пребывании в других странах. Дошло до того, что многие или вообще не пользовались своими SIM-картами, или же не отвечали на входящие звонки, или задействовали автоответчик.

В последнее время ситуация изменилась в лучшую сторону, и операторы ввели различные специальные условия для удешевления звонков. Так, например, недавно Vodafone Украина представил новую роуминг-услугу "Безвиз уикенд" для коротких поездок в европейские страны, что стало особенно актуальным после введения безвизового режима.

"Безвиз уикенд" за 60 грн за три дня предоставляет 100 МБ мобильного интернета, 10 SMS и 30 минут для входящих звонков с любых операторов мира, исходящих звонков на номера Vodafone Украина и другие украинские сети, а также для звонков в страны Европы, на которые распространяется действие услуги, а это более 30 стран.

Нюанс: по исчерпании пакетных предложений включится цена для стран 1-й или

2 зоны. И вот тут-то абонент может перепутать, в стране какой зоны он находится. И если в 1-й, то 2 грн/мин., если во 2-й, то уже 10 грн/мин.

В свою очередь "Киевстар" и lifecell пока не имеют подобной услуги, но также позволяют подключиться к льготному роумингу по пакетному принципу — в день пользования.

Так, "Киевстар" разделяет страны мира на три зоны, в которых действуют разные пакетные тарифы на роуминг в день пользования. Например, в странах первой зоны за 30 грн в день предоставляется 15 мин. звонков, еще за 35 грн — 100 МБ и за 25 грн — 25 SMS. При этом следует помнить, что "плата за роуминг-услуги снимается в первую секунду первого за день роумингового звонка, отправки первого SMS или с момента пользования мобильным Интернетом". Таким образом, даже если вы звоните всего один раз, говорите только одну минуту и больше этого не делаете, все равно сразу снимается 30 грн. Затем, если превысить лимит, автоматически запустится второй пакет, и так может быть предоставлено всего до 20 пакетов различных услуг.

У lifecell самые выгодные условия действуют в Турции, ведь компания принадлежит местному оператору Turkcell. Так, за 5 грн в день вы получите 5 мин звонков, еще за 15 грн — 50 МБ, и также за 15 грн — 15 SMS. В других странах действуют разные пакетные тарифы. Например, в странах ЕС за 25 грн предоставляются

10 мин., за 30 грн — 100 МБ, и за 20 грн — 15 SMS. Точно так же эти деньги снимаются сразу же в начале использования. А после окончания пакета автоматически предоставляется следующий пакет.

Чего уж говорить, если минуты разговора еще как-то можно отследить, то вот за трафиком не угонишься, особенно в 4G-сетях. Что такое 100 МБ? Пара видеороликов или мобильных приложений.

Улетающий трафик

Кажется, что большое количество трафика в пакетах мобильных операторов позволяет спокойно "висеть" в Интернете и использовать смартфоны в качестве Wi-Fi-модемов, работая, например, в поездке или на отдыхе на ноутбуке.

Так решили поработать на даче и мы. Я задал на смартфоне точку доступа. Подключили ноутбук к созданной Wi-Fi-сети. Заодно слушали музыку онлайн через Bluetooth-колонку. И каково же было разочарование, когда через полчаса 3G-интернет пропал из-за того, что закончились предоставляемые оператором (назовем его "К") 4 ГБ в месяц. Ну, думаю, не беда. На SIM-карте от другого оператора (к примеру, "V") еще остались. Переключил в настройках смартфона карты с одной на другую для получения мобильного Интернета. При этом Wi-Fi-сеть остается той же. Тут бы работать и радоваться.

Но не тут-то было. Через 10 минут трафик заканчивается. Ну, думаю, проплачу 50 грн, из них высчитают 15 грн за пакет в 500 МБ, а остальное пойдет потом на оплату месячных услуг...

Через полчаса на счету ничего нет, и не осталось мегабайт. Тут уж пришлось звонить в колцентр оператора "V". У-уф! Дозвонился. Проверяют состояние аккаунта — и оказывается, что за час было истрачено… сколько? 2 гигабайта! Да, 2 Гб! Я сразу решил, что это мошенничество со стороны "V" и начал сопротивляться. Ну как может уйти за полчаса 2 Гб при прокачке одной почты и пересылке документов на 2 МБ?

Дальше проверяю статистику смартфона, и она показывает, что действительно в режиме использования в качестве модема ушло 2,5 Гб. Тут уже до меня начало доходить, что каким-то образом трафик был таки истрачен с ноутбука. Подозрение пало на вирусы, запустил антивирус — он ничего не дал.

Разгадка пришла на следующее утро, когда запустилось обновление операционной системы. И я все понял. Скорее всего, Microsoft без моего ведома стал в автомате обновлять систему, то есть закачал весь пакет Windows 10, используя мой мобильный трафик (а для него это просто Wi-Fi). Таким образом, за полчаса "в трубу" улетело более 50 грн. И все равно пришлось пополняться снова. Но уже на следующий день прожорливость Windows исчезла.

Так что помните: не только у мобильных операторов бывают уловки: и элементарные обновления порой сложно отследить. Они тоже съедают трафик и ваши деньги. Приходится быть всегда начеку.