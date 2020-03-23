"Укрпочта" может стать монопольным курьером лекарств. Почему это является проблемой

Слухи об электронной розничной торговле лекарственными средствами вылились в проект постановления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. А вот по поводу их доставки Министерство инфраструктуры объявило, что "Укрпочта" будет главным и исключительным курьером лекарств, но условия и порядок организации этого процесса между аптеками и государственной почтой министерство еще пишет. Сейчас законом запрещено аптечным учреждениям продавать медпрепараты дистанционно, в том числе по почте и через какие-либо неаптечные учреждения.

В чем проблема

Надлежащим образом оценив хорошую и нужную инициативу власть имущих в сложный период пандемии, все же хочется озвучить циничные вопросы: кто получит выгоду от курьерских услуг, если доставка назначенного государством курьера будет платной для аптек или государство решит компенсировать "Укрпочте" затраты в случае предоставления аптекам услуг доставки бесплатно?

В Украине прекрасно и профессионально справляются с курьерской доставкой многие другие компании, доставляющие что угодно по почте, в зеленых и желтых коробках на велосипедах и т.п. Очевидным будет вопрос конкурентов по курьерскому и почтовому бизнесам об основаниях назначения поставщиком курьерских услуг по доставке лекарств именно государственной компании. Ведь бизнес также в состоянии с таким же желанием поддержать население в то время, когда свирепствует COVID-19, и получить при этом прибыль.

Сохранением здоровых условий конкуренции в Украине занимается Антимонопольный комитет, также действуют правила предоставления государственной помощи. Как только даже гипотетически заходит речь о прямом или опосредствованном предоставлении государственной поддержки, как в действие вступает законодательство о государственной помощи, и органы власти обязаны сообщить АМКУ о своем желании помочь отдельным компаниям или поддержать определенный вид деятельности.

Задачей Антимонопольного комитета является проверка последствий вмешательства государства в условия конкуренции, несмотря на хорошие намерения, причины и цель, с которой органы власти предоставляют государственный ресурс или создают условия отдельным компаниям для получения прибыли.

Возможные сценарии

В ситуации с волевым решением государства назначить исключительного курьера, несмотря на необходимость достижения социально важной цели в чрезвычайной ситуации с пандемией, я вижу следующие возможные сценарии в плоскости закона о государственной помощи.

Антимонопольный комитет может назвать поддержку по организации рынков сбыта услуг или государственную компенсацию "Укрпочте" за особые услуги для населения по доставке лекарств разрешенной либо нет государственной помощью. Для этого государственная мера оценивается Комитетом по определенному алгоритму.

Законодательство о государственной помощи позволяет государству расходовать бюджетные средства на возмещение затрат компаний, выполняющих особые задачи государства, но при условии, что такая деятельность или услуги имеют особо важное значение для населения, и бизнес не захочет их предоставлять из-за убыточности такой деятельности без государственного финансирования. Согласно правилам государственной помощи такие особые государственные задачи называются услугами общего экономического интереса.

Наконец, если государство планирует поручить "Укрпочте" предоставление особо важных услуг по доставке лекарств для населения, возникают как минимум следующие вопросы. В чем особенность услуг "Укрпочты"? Чем услуги государственного оператора почтовой связи отличаются от тождественных услуг бизнеса? Отвечают ли условия предоставления государственного возмещения за такие услуги правилам государственной помощи?

Антимонопольный комитет Украины должен убедиться, что услуги по доставке лекарств действительно являются услугами общего экономического интереса, и на рынке отсутствует интерес к предоставлению таких услуг без государственной поддержки, а потом установить, является ли бюджетная компенсация пропорциональной фактическим затратам компании на предоставление особых услуг. В зависимости от ответов на такие вопросы мы получим выводы о наличии либо отсутствии государственной помощи в намерениях органа власти назначить эксклюзивным поставщиком услуг по доставке лекарств собственную компанию.

Возможный аргумент о монопольном положении почтового оператора, которым государство может попытаться оправдать свое решение о назначении компании исключительным курьером доставки медпрепаратов, вряд ли будет убедительным с учетом правил государственной помощи. Потому что государственная поддержка, связанная с возмещением затрат на услуги, предоставляемые субъектом естественной монополии, должна отвечать определенным условиям, установленным правилами государственной помощи, чтобы исключить возможное искажение конкуренции.

В действительности такая схема бюджетного возмещения могла бы работать в рамках законодательства о государственной помощи. Но для этого Министерству инфраструктуры надо сделать следующее: обосновать особо большое значение услуг для населения, доказать, что такие услуги не могут быть предоставлены бизнесом без государственной поддержки, выбрать наиболее подходящего по цене и качеству услуг курьера среди желающих по конкурсу, написать методику расчетов государственной компенсации за предоставление услуг по доставке лекарств и ее возврата в случае бюджетного возмещения в большем размере, чем фактические затраты компании на доставку.

Для проверки планов государства ненароком поддержать "Укрпочту" АМКУ достаточно прочитать информацию в СМИ, или получить заявление конкурентов по почтовому и курьерскому бизнесу о незаконной государственной помощи, или получить от Министерства инфраструктуры проект постановления об организации услуг доставки лекарственных средств.

Проверка информации о хороших инициативах государства может закончиться признанием АМКУ государственных мер по "Укрпочте" государственной помощью, если станет очевидным, что государственная инициатива по организации курьерских услуг угрожает искажением конкуренции из-за улучшения конкурентной позиции "Укрпочты" по сравнению с другими компаниями на достаточно открытом рынке курьерских и почтовых услуг в Украине.

Но с учетом необходимости обеспечить население социально важными товарами и решить социальные проблемы такая помощь может быть разрешена. А если условия предоставления государственной помощи полностью выйдут за рамки закона о государственной помощи, то органы власти могут получить запрет на предоставление государственной помощи.

Выход есть

Тендеры, написание методики расчетов компенсаций, подсчет затрат на государственные курьерские услуги, подача органами власти сообщений о новой государственной помощи требуют времени, которого, очевидно, мало в условиях распространения коронавируса по Украине. Но есть возможность остаться в рамках законодательства о государственной помощи.

Как вариант, Антимонопольный комитет мог бы инициировать принятие временных правил о предоставлении государственной помощи на период борьбы с этим заболеванием в Украине по примеру Европейской комиссии. Там даже во время пандемии коронавируса Еврокомиссия, чтобы не отступать от правил государственной помощи и избежать хаоса в расходовании государственных средств, в сжатые сроки приняла временное постановление о предоставлении странами ЕС государственной помощи во время вспышки инфекции.

Соблюдать законные рамки даже в тяжелое время и в чрезвычайных ситуациях возможно, как показывает опыт европейских стран, которые наравне с Украиной преодолевают пандемию, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2.