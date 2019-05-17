The Африка

Очевидным является факт, что Украина может состояться как государство только при условии активного экономического роста.

Позитивная динамика экономических показателей нашей страны — золотой ключик, которым так и не захотел воспользоваться ни один из бывших украинских президентов. И после каждых новых выборов мы надеемся, что эта тенденция будет переломлена. В этот раз надежды подкрепляются еще и весомым кредитом доверия, открытым обществом новому главе государства, и ожиданием от него быстрых изменений и неординарных решений.

Большинство не всегда четко понимает реальный функционал и зоны ответственности президента. Фактически народ ждет от него двух вещей: экономического чуда и сохранения вектора евроинтеграции. В то же время в нашей стране президент напрямую не отвечает за экономическое развитие, а конечным бенефициаром интеграции является ЕС, а не Украина. Так можно ли воздействовать на экономику, не имея непосредственных рычагов влияния?

В условиях слабого внутреннего спроса единственным драйвером роста экономики является экспорт товаров с добавленной стоимостью. Именно благодаря экспорту развивались все современные экономические гиганты. Например, наша страна всегда была таким драйвером для большинства наших соседей. Используя Украину как рынок сбыта, из разрухи вылезла легкая промышленность Польши, Турции (если кто-то забыл челночников 90-х годов, то самое время вспомнить), Германия и другие страны развивали свое машиностроение, в том числе благодаря нам.

Так в чем же лайфхак? В сферу полномочий президента входит внешняя политика Украины, независимо от того, удастся ли ему назначить нового министра иностранных дел или останется ныне действующий. При этом вдали от Украины находится огромный рынок, за который ведется активная борьба современных гигантов, использующих свое былое влияние, но в реальности не знающих, как к нему подступиться. Этот регион называется Субсахарская Африка.

По счастливой случайности для Владимира Александровича, преимущественное большинство стран Субсахарской Африки — президентские республики, где вертикаль исполнительной власти находится под влиянием африканских президентов. Первые лица африканских стран — представители старой школы, которые чтут субординацию и уважают титулы и регалии. За 28 лет независимости Украины ни один из украинских президентов так и не нашел в себе силы "снизойти" до своих африканских коллег. Собственно, это одна из причин отсталости украино-африканских отношений. Поскольку в глазах африканцев именно президент — фигура, определяющая реальный интерес к налаживанию отношений.

Ни одна торговая миссия, ни один из действующих профильных министров никогда не добьются того же результата, который может принести один официальный телефонный звонок или письмо президента нашей страны. Не говоря уже о личных встречах или, даже страшно произносить, двусторонних официальных визитах.

Скептики, как обычно, начнут кричать, что в стране война, есть ряд внутренних и внешних проблем, зачем же нам "отстающая" Африка со всеми ее рисками. Правда в том, что мы и наша экономика для европейских стран выглядим куда хуже, чем Африка для нас, но это не мешает европейцам прилагать колоссальные усилия, расширяя вектор своего влияния на нашу страну. Экономика Украины в пять раз меньше экономики Польши, в 22 раза — Франции, в 31 раз — Германии. В то же время ВВП Украины всего в два раза превышает ВВП Танзании, в полтора раза — Кении или Эфиопии, но втрое меньше ВВП Нигерии и ЮАР.

Украина входит в узкий пул государств, обладающих практически всеми современными технологиями, — атомная и гидроэнергетика, самолетостроение, кораблестроение, вертолетостроение и многое-многое другое. Кто-то скажет, что наши технологии не конкурентны, но вопрос в том, с кем и где мы конкурируем. Конечно же, наши локомотивы не такие крутые, как у Южной Кореи, наши самолеты хуже, чем у французов и американцев, наши технологии в гидроэнергетике, возможно, отстают от мировых, но африканцам нет дела до того, какие крутые локомотивы, самолеты, вертолеты и прочее есть в мире. Им важны цена, качество и выносливость технологий в их суровой среде и при их ограниченном бюджете. А в этих условиях наши технологии более чем конкурентны.

Вы думаете, что все в мире знают о том, что Украина производит крутые самолеты? А они действительно крутые, кто бы что ни говорил. Или что мы такие продвинутые в сельскохозяйственном производстве? Будем объективны, в Африке даже мало кто знает, что 80% того подсолнечного масла, что они ежедневно покупают, произведено в Украине. Как не знают и того, что практически половина продающейся там томатной пасты не содержит томатов, а львиная доля майонеза состоит из воды, а не масла. Можем ли мы предложить им аналогичный по цене, но лучший по качеству продукт? Конечно! У современного потребителя существуют только два критерия для оценки товара — цена и ценность. Наш сегодняшний удел — это категория цены, где потребителю все равно, кто производитель и какова страна происхождения. Но мы можем и должны работать над ценностью, когда для потребителя будет важен тот факт, что технология или товар произведены украинским производителем.

Мы живем в эпоху профицита. Во всем мире производится товаров гораздо больше, чем нужно потребителю. Не говоря уж о производственном потенциале, который в разы превосходит потенциальный спрос. Современный мир — мир продажников, и неважно, насколько хорош ты или твой товар, если ты не умеешь его правильно упаковать и преподнести. А у нас и товаров хороших немало.

Невозможно в 2019 г. руководствоваться методами продаж и продвижения своих товаров и услуг, как в позапрошлом веке. Не покупатель уже бегает за продавцом, а продавец за покупателем. Мы должны принять это как факт и проявить максимум креатива, чтобы придумать свой собственный успешный способ.

Хватит быть попрошайкой на паперти, ожидающим очередной подачки. Пора взрослеть и становиться самодостаточными. Нужно использовать те возможности и потенциал, которые у нас есть. Пока мы говорили об уникальном географическом положении Украины, турки построили крупнейший авиахаб, соединяющий Запад и Восток. Пока мы гордились уникальностью наших черноземов, корейцы и израильтяне уже активно строят вертикальные гидропонные фермы с невероятной урожайностью и минимальными издержками. Пока мы пеклись о возможностях увеличения поголовья крупного рогатого скота, стартапы начали производить синтезированное мясо. Давайте хоть в чем-то научимся не догонять, а опережать наших конкурентов. Ведь на самом деле всеми государствами движет забота о собственном финансовом интересе.

В течение всего периода независимости африканских стран они искусственно ограничиваются в доступе к технологиям развития. Их экономики задыхаются от нехватки электричества и квалифицированного персонала, что является следствием ограничения в доступе к знаниям. Украина — тот глоток свежего воздуха, которого так не хватает Африке, а Африка — локомотив, способный вытащить Украину из экономического застоя.

Африканцы настойчиво ищут партнера, готового работать по принципу Win-Win, в то время как практически все игроки на их поле преследуют цель Win-Lose. Конечно же, они принимают финансовую помощь от США, ЕС, Китая и МВФ, но они четко осознают цену этой помощи. Они как никто другой понимают, что это рыба, а не удочка, которая позволит им самостоятельно заботиться о благосостоянии собственных народов и стран.

Развитие отношений с Африкой может принести Украине быстрые и стабильные дивиденды. Ведь африканцам на самом деле не нужны пшеница и кукуруза, под производство которых нас "затачивают" нынешние партнеры. Имея более 300 млн га пахотных земель, пригодных для выращивания этих культур, африканцы сами могут себя прокормить, а вдобавок еще и половину мира. Им нужны сельскохозяйственные технологии, семена, удобрения, системы защиты растений. Им нужны комплексные технологические подходы, в которых украинские компании так хороши.

Мы не должны приходить в Африку с вопросом, что им нужно, мы должны приходить с готовыми решениями существующих у них проблем. Это не иллюзия и не самообман, я достаточно долго живу в Африке и занимаюсь анализом и сбором информации, чтобы делать подобные выводы.

От нового президента в вопросе развития отношений с Африкой не требуется очень много усилий и практически не требуются бюджетные ресурсы. В Украине уже давно созрели крупные компании, а в мире достаточное количество капитала, заинтересованного в преумножении, чтобы полноценно реализовать африканский потенциал. Необходимо просто внести Африку в повестку дня внешней политики Украины и расставить акценты таким образом, чтобы ключевые украинские бизнес-игроки могли четко увидеть для себя сигнал к действию.

И на сегодняшний день "африканский" потенциал во внешней торговле Украины огромен, так как исходную позицию наших отношений с африканскими странами можно оценить как нулевую, в большинстве случаев этих отношений просто нет. Поэтому что бы ни было сделано, на сколько бы ни вырос экспорт и какие бы изменения в этих отношениях ни начали происходить, все будет только в плюс как для их рынка, так и для украинских производителей.