Так будет ли новый Закон об управлении отходами в Украине?

Украина единственная страна в Европе, которая по сих пор живет по старому закону, принятому еще в 1998 году. В нем заложены основные на тот момент принципы обращения с отходами, которые реализовывались в Европе, такие как "загрязнитель платит" и "ответственность производителя". Закон должен был вывести на новый уровень обращение с отходами. С тех пор ситуация в этой сфере практически не изменилась. Из-за того, что в Украине подзаконные акты готовятся после принятия законов, процесс этот растягивается на десятилетия. Отсутствие подзаконных актов сделало закон "Об отходах" "мертвым".

Всех это устраивало и устраивает. Мусор вывозят, захоранивают, перерабатывают. А ведь Украина приняла закон и 22 года его не соблюдает.

Конечно, все причастные к проблематике понимают, что необходимо что-то менять и принимать новые законодательные акты, которые бы регулировали и вводили понятные правила на рынке отходов Украины.

И вот первое такое решение было принято в 2001 году, когда появилось постановление КМ №915. Оно привело к монополизации сбора платы за тару и упаковку, который собирался специально созданной для этого ГП "Укрэкоресурсы". Через эту компанию в год проходили до 500 миллионов гривен, большая часть которых отправлялась в карманы коррупционеров. Почти 15 лет шла борьба за ликвидацию данного постановления, которое отменили в 2015 году. Однако забыли убрать акты, написанные под него и продолжающие действовать. Вот такой "успешный" опыт… Другие попытки принять новое законодательство были провалены в парламенте.

Если сами не можем — пусть кто-то нас заставит

В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Мы взяли на себя обязательство гармонизировать и имплементировать законодательство в сфере управления отходами и ресурсами в соответствии с европейским. При этом установив сроки, в рамках которых Украине необходимо это сделать. Для имплементации Директивы №2008/98/ЕС об отходах, определили три года от даты вступления в силу документа. Соглашение должно было стать катализатором начала реформ в Украине, но законодательная и исполнительная власти явно никуда не торопятся — срок выполнения обязательств истек еще три года назад. С огромным опозданием, сегодня в парламенте на рассмотрении находится проект закона "Об управлении отходами", который должен изменить систему обращения с отходами и приблизить Украину к европейским нормам.

Какие основные системные изменения предлагает законопроект

1. Иерархия управления отходами — это пятиступенчатая система. Она точно описывает процесс, который необходимо соблюдать для уменьшения количества отходов, поступающих на захоронение, а это — 1) предотвращение образования; 2) подготовка к повторному использованию; 3) переработка; 4) производство энергии и топлива (сжигание); 5) захоронение.

2. Подготовка и реализация планов управления отходами на национальном, областном, региональном и местном уровнях, согласно иерархии.

3. Установление механизма полного покрытия затрат в соответствии с принципами "загрязнитель платит" и "расширенная ответственность производителя", который даст возможность дополнительного финансирования для осуществления раздельного сбора отходов.

4. Введение разрешительной системы для субъектов хозяйствования, которые совершают операции с отходами и создание информационной системы управления отходами.

5. Внедрение регистра предприятий по сбору и транспортировке отходов.

Все эти изменения должны привести к более прозрачной и понятной системе управления отходами в Украине. Выстроить цепочку управления отходами от их образования до производства в готовый продукт. Улучшить качество предлагаемых услуг по вывозу отходов у населения. Предоставить больше инструментов местным органам самоуправления в привлечении инвестиций в сферу обращения с отходами и построению новых инфраструктурных объектов по управлению отходами.

Что не так в проекте

Точно прописана ответственность, которую несет бизнес, но в тоже время ответственность местных и центральных органов власти очень размыта и неконкретна. Этот дисбаланс снова поставит бизнес в неравные условия в отношениях с властью с одной стороны, а с другой — приведет к коррупционной составляющей при взаимоотношениях между ними. Такой подход присущ ко всем законам Украины, где не любят обязывать чиновников ответственностью.

В состав тарифа для населения включили новые услуги, включая раздельный сбор отходов, который должен быть ответственностью производителя и финансироваться за его счет, но так как специализированного закона, который обязывал бы производителя еще не существует, то финансировать это будет население за свой счет. Также в счет добавят и расходы на содержание коммунального предприятия "оператор муниципальной системы управления бытовыми отходами". В итоге платежка за коммунальную услугу "управление бытовыми отходами" вырастет значительно.

Идея создания коммунального предприятия "оператор муниципальной системы управления бытовыми отходами" может привести к монополизации рынка услуг управления бытовыми отходами.

Важно отметить, что ключевые участники рынка обращения с отходами и бизнес так и не смогли включиться в реальную работу по написанию законопроекта. А все их замечания и поправки были отклонены.

Что делать?

Однозначно необходимо принимать новое, современное, европейское законодательство. Которое должно дать новую жизнь сфере обращения с отходами, возможность конкуренции на рынке, вывести на надлежащий уровень качество услуг в сфере обращения с отходами. Но инициаторы пытаются провести в закон такие нормы, которые поставят рынок услуг в неконкурентное положение. В итоге украинский бизнес не сможет работать, а международные компании уйдут с отечественного рынка. Наши взаимоотношения и будущее сотрудничество с европейскими партнерами будет подорвано. А это снизит поток инвестиций, вливание капиталов в страну и затормозит движение в Европу.

Любой проект без точно поставленных целей и задач, которые он должен решать, всегда заходит в тупик. Это может произойти и с новым законопроектом, в котором смешались европейские цели и украинские лоббистские интересы. И если мы хотим избежать провала в очередном начинании, уже сейчас необходимо искать взаимодействие со стейкхолдерами в сфере обращения с отходами и довести законопроект до сбалансированного и консолидированного документа. Забыть о личных и корпоративных интересах и создать закон, который будет решать проблемы в сфере обращения с отходами не только настоящего, но и будущего поколения.