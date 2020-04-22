Секретный пункт в законопроекте об игорном бизнесе

Депутатов периодически обвиняют в преференциях, которые они закладывают в законопроект 2275-д о легализации игорного бизнеса для будущих участников этого рынка. Но есть в нем один пункт, который критики не трогают и его наличие в документе у "негодующей общественности" сомнений не вызывает.

В СМИ прошла очередная кампания "вскрытия правды" о тех, кому выгодна "неправильная легализация". Виноваты, как обычно, депутаты ВР. Их периодически обвиняют в "крышевании" букмекеров, лотерейщиков, владельцев игровых автоматов и российских казино. Причем фамилии "крышевателей" не меняются, зато подопечные у каждого из них почему-то все время разные.

Волны статей с нагнетанием ситуации регулярно появлялись после очередных заседаний рабочих групп по доработке 2275-д. Все обвинения сводились к тому, что депутаты хотят предоставить преференции одному из участников рынка через стоимость лицензии, количество пунктовстоловавтоматов, размер банковской гарантии…

Но есть в 2275-д один пункт, за который депутатов никто не ругает и не обвиняет в неприкрытом отстаивании чьих-то частных интересов.

Все участники рынка азартных игр (лотереи, казино, букмекеры, игровые автоматы и онлайн-казино) тянут одеяло на себя, каждый хочет себе отвалить куш побольше, а налогов платить меньше. Или вообще не платить. Но интерес практически у всех один – чтобы никто и никогда не мог знать, сколько денег крутится в их бизнесе. И неспроста в начальном варианте кабминовского законопроекта и в последующих депутатских вариантах всегда сохранялась одна идея -- система мониторинга рынка запускается в течение 2-х лет ПОСЛЕ выдачи всех лицензий.

Это идея отражена в п. 3 переходных положений: "Положения этого Закона об он-лайн системе мониторинга вступают в силу с момента введения системы он-лайн мониторинга в эксплуатацию соответствующим решением Уполномоченного органа, но не позднее, чем через два года с даты вступления в силу этого Закона". То есть законопроект позволяет запустить систему он-лайн мониторинга уже после раздачи всем участникам рынка лицензий и разрешений принимать ставки.

А ведь посредством он-лайн системы мониторинга государство получает возможность видеть, сколько денег и от кого зашли в рынок, сколько и кому вернулись назад в виде выигрышей, на какие суммы начислять налоги, сколько нужно перечислить в фонд финансирования культуры и социальных проектов, сколько потратить на развитие безопасной игры, нет ли попыток отмывания денег.

И самый главный вопрос – а сколько все-таки денег на рынке? Без системы он-лайн мониторинга ответить на эти вопросы невозможно. А если государство не контролирует денежные потоки, то зачем ему такая легализация "тени"? Это даже хуже, если бы по аналогии НБУ, на 100% контролирующий банки, вдруг разрешил им вместо жесткой отчетности просто раз в году платить фиксированную сумму за банковскую лицензию

Но ведь у регулятора игорного рынка есть обязательство создать эту система мониторинга? Да, обязательство есть. Но что будет, если регулятор это обязательство не выполнит? Ничего не будет. И бесконтрольный азартный рынок готов будет оплачивать эту бездеятельность десятками лет – для него это дешевле, чем платить налоги.

Вот поэтому вы никогда не услышите критики в адрес депутатов за этот небольшой, но очень важный пункт.

Большинство стран шли по пути легализации, сначала создавая систему мониторинга, а затем выдавая лицензии. Те же, кто делал наоборот, получал рост самоубийств, среди проигравшихся игроков, и скандалы с отмыванием денег в казино. Об этом рассказал Эрл Холл, Член Исполнительного комитета Международной ассоциации игорных стандартов:

- не остановленное самоубийство: в одном из казино в Макао работала система мониторинга, но не в real-time. В результате ей удалось выявить игрока, находящегося в зоне риска, но лишь через 4 дня после того, как он совершил самоубийство;

- отмывание денег на Филиппинах: "игроков" возили в автобусах от казино к казино, чтобы они тратили там наличные деньги. Система мониторинга вовремя определила странные закономерности, и в итоге была остановлена масштабная акция по отмыванию денег;

- система мониторинга должна быть 100% государственной, работать в реальном времени, без сбоев и с максимальной защитой, к ней должны быть подключены абсолютно все операторы.

Беспокоиться о надлежащем контроле государству нужно сейчас. Иначе получим неконтролируемый государством квази легальный азартный рынок. И тогда уже точно никто не узнает, сколько в нем вращается денег.

Еще не поздно на этапе подготовки законопроекта 2275-д ко второму чтению поставить коня впереди телеги и предусмотреть выдачу лицензий исключительно после внедрения полноценной и современной системы он-лайн мониторинга с обязательным подключением к ней легальных операторов игорного рынка. Задержка с запуском рынка на 5--6 месяцев не так страшна как тот бесконтрольный игорный монстр, которого по неосмотрительности могут создать народные депутаты.