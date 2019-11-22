Прорыва не будет

Уже становится отчетливо ясно: из трех путей развития нам предложили самый легкий и немудреный.

Налево пойдешь...

Первым вектором экономического развития страны, способным в теории вывести ее из затяжного полуфеодального существования, могли бы стать прямые иностранные инвестиции, западные деньги, которые в свое время подняли до фантастических высот экономику Польши и Словакии. Аналогичные капиталы в Украине тоже могли бы сотворить экономическое чудо.

Ведь Украина территориально, географически, по своим природным и человеческим ресурсам превосходит упомянутые страны. А по экономическому потенциалу она ближе скорее к странам Западной Европы и, соответственно, заслуживает такого же уровня жизни.

Однако многопудовые гири в виде монопольно-олигархического устоя, в виде кланов, схем, потоков, кумовства, землячества, групповщины и "крышевания" просто отобрали у страны почти три десятилетия.

Правоохранительная, в частности судебная система, которая обслуживает и поддерживает существующий ретро-устрой, отпугивает большинство серьезных инвесторов из развитых стран. А те "дочки" иностранных компаний, которые все же рискнули зайти на наш рынок, зачастую де-факто придерживаются наших же правил игры, позволяя, в частности, оптимизацию налогов, монопольный сговор и много чего такого, что там, на их родине могло бы потянуть на десятки лет заключения.

За последние полгода наша система так и не стала дружественной к иностранному капиталу, она даже не приблизилась к принятым во всем мире стандартам. Точечные удары, похожие, скорее, на имитацию антикоррупционных ударов, — не в счет. Они слишком слабы, несистемны, неэффективны.

Итак, притока западных денег в виде многих десятков миллиардов долларов ожидать не стоит. В лучшем случае все ограничится символической помощью МВФ экономически слабым странам.

Бедное население — бедная страна

Вторым драйвером экономического развития мог бы стать внутренний рынок, внутренний спрос, который через мультипликатор принудил бы к прыжку индикаторы занятости, промпроизводства, заработных плат и ВВП в целом.

Однако этот внутренний локомотив был изрядно поврежден в минувшие пять лет. Все дыры, все проблемы буквально "затыкались" за счет населения. И если военный сбор или налог на недвижимость в принципе оправданы ситуацией, то тарифный "налог" — это уже ноу-хау украинских чиновников.

Безумные тарифы на все, в т.ч. на газ внутренней добычи и на электроэнергию собственного производства, возросшие за пять лет в буквально в десятки раз, привели не только к созданию более чем 50-миллиардного фонда субсидий и перекачке денег из госбюджета и из карманов населения в пользу тех же монопольно-олигархических групп, но и к кризису неплатежей. Фантастические тарифы превратились в не менее фантастическую задолженность, опутавшую всю экономику.

Чем выше платежи в пользу монополий, тем ниже конкурентоспособность промышленности и экономики в целом, тем ниже способность предприятий выплачивать конкурентоспособную заработную плату своим работникам, тем выше вал экономической миграции, реальное цунами заробитчан, вынужденных покинуть свою родину. Круг замкнулся.

Последние полгода показали: никто и никак не намерен ослаблять тарифное бремя, нависшее над населением и бизнесом. Платежки продолжат "радовать" ранее невиданными цифрами. При этом субсидии подлежат "усушке" и "утруске". Пресловутые "роттердамы—дюсседьдорфы" сменились свободным энергорынком, который принес еще большую стоимость киловатта для промышленности. Да и будущий рост тарифов на электроэнергию для населения уже анонсирован, заявлено о намерении уравнять тарифы для граждан и промышленности, а это означает еще большее угнетение и без того хилого внутреннего спроса.

Одним сверхдоходы, другим — придется и далее сводить концы с концами. Т.е. ни о каком оживлении внутреннего рынка, который мог бы подтянуть темпы экономического развития, говорить не приходится.

Госбюджет-2020 предусматривает рост минимальной пенсии в размере нескольких чашек киевского кофе, минимальная зарплата — 200 долл., а средняя в 400–500 долл. лишь подтолкнет и без того огромный поток экономической миграции.

В то же время страны, с удовольствием привлекающие украинскую рабочую силу, всячески способствуют ее легализации. Не исключено, что вскоре правительства этих стран будут закладывать в свой ежегодный бюджет украинский фактор, т.е. прибавку к собственному ВВП, созданную украинскими руками.

Как это ни печально, но тарифный пресс не ослабит давление, наоборот — усилит его. А нашим соотечественникам придется больше работать на экономический прорыв в других странах.

"Черная пятница"

Однако украинский госбюджет (размером в бюджет одного крупного города развитой европейской страны) выполнять как-то надо. Равно как во избежание дефолтного сценария необходимо отдавать долги.

Много говорилось о "золотом посыпанных" таможенных дорогах, контрабанде, лесе, янтаре, спирте, табачке, беспрецедентном обогащении на зеленой энергетике, земельных участках под строительство, ренте, трансфертном ценообразовании, офшорах, вообще обо всех без исключения сферах украинской экономики, где мало-мальски крутятся хоть какие-то деньги. Вот только нам из указанных обильных источников, судя по всему, не стоит ожидать серьезных поступлений.

Даже анонсированные в госбюджете 4 млрд грн поступлений от легализации игрового бизнеса правительство намерено получить не за счет стабильных отчислений от работы операторов, а фактически только от продажи им лицензий.

Т.е. ни на внешнего инвестора, ни на внутреннее потребление особых надежд не возлагается. Вместо этого избран старый примитивный путь "одноразовых" денег: в срочном порядке верстаются планы приватизации, исключаются предприятия из списка не подлежащих приватизации объектов и запускается законопроект о продаже земли…

Хотя даже если приватизация предприятий окажется успешной, все равно поступившие от нее средства будут сравнительно мизерные, их недостаточно на серьезные инвестпроекты. Эти деньги будут "проедены" достаточно быстро.

Земля: грабли, версия 2.0

Земельному вопросу, похоже, отводят стратегическое значение. "Прилетит к нам волшебник в голубом вертолете…"

На деле же рискуем получить неприятный привет из бурных 90-х, когда практически весь промышленный потенциал страны спустили "по щучьему веленью, по чьему-то хотенью", и он оказался в весьма ограниченном количестве "карманов".

В случае с землей что-то по мелочи, конечно, перепадет мелкому товаропроизводителю, нынешним фермерам, арендующим паи у бывших колхозников и членов их семей, но львиная часть почти неотвратимо достанется в собственность весьма узкому кругу счастливчиков, которых уже сегодня знают и по имени, и по отчеству.

А значит, в стране будет создана де-факто еще одна общенациональная монополия, только вот ресурс на этот раз будет необычным, имеющим прямое отношение к национальной безопасности. Это как продать единственную квартиру. Продали — вроде бы хорошо, но потом деньги закончились, и жить негде.

Все идет к этому. Законодательный проект построен таким образом, что "мелочи" и "середнякам" почти ничего "не светит", даже несмотря на сравнительно небольшие деньги, заложенные в госбюджет для компенсации процентов по кредитам.

И несмотря на то, что фантастические по размеру наделы земли, которые предполагается отдавать в одни руки, — более 213 тыс. га — обещают в разы уменьшить, даже если процент обладания районом, областью, государством будет несколько сокращен — общий характер земельной реформы это не изменит.

Значит, не будет сельского среднего класса, как и не существует у нас значительной прослойки общенационального среднего класса.

Не будет контроля и рычагов воздействия государства, поскольку не создан государственный сельскохозяйственный земельный банк.

Не будут деньги от сельхозпроизводства литься в карманы простых украинцев. Хотя в цивилизованных странах мира землей владеет в основном тот, кто ее обрабатывает, а не тот, кто имеет деньги и поэтому имеет возможность снимать все сливки, сдавая ее в аренду как обычную квартиру или офис.

Ну, не прибавиться здоровья экономике страны в целом от приватизации земли несколькими финансово-промышленными группами. Да и денег много они не дадут. Не привыкли. Зачем платить дорого, если можно взять дешево, даже с учетом заложенной цены выкупа?

В той же Польше — два миллиона фермеров, в Украине в 40 раз меньше — 50 тыс. Если пойдем своим придуманным путем, прослойка отечественных мелких товаропроизводителей особо не вырастет, зато значительно вырастут "нули" на офшорных счетах основных бенефициаров от земельной распродажи в стране.

Пришло время снимать розовые очки

Уже сейчас можно подводить некоторые итоги. Не стоит ожидать обещанного 40-процентного роста ВВП за пять лет.

Конечно, можно нагнуть мелких ФЛПов "фискалкой", поставив подобие кассового аппарата возле каждого даже самого мелкого прилавка. Это намного проще, чем перекрыть "рыбные места", где на самом деле находятся "ключи от квартиры, где деньги лежат".

Только вот желаемых финансов в государственную копилку это не принесет, многие просто выедут и станут средним классом других стран. Иные перейдут в категорию субсидиантов и безработных. Зато сверхприбыль получит крупный бизнес, и даже если что-то пойдет на развитие, в конце цепочки все равно будут офшорные счета в "теплых краях".

Рано или поздно (пока об этом скромно помалкивают) придется также решать вопрос о реструктуризации варрантов (подписанное предыдущими правительствами обязательство отчислять в пользу клуба кредиторов "лишние" проценты от ВВП, превышающего 4%), а иначе не избежать застоя, стагнации и экономической депрессии на многие годы.

Это фактически как постоянно включенные тормоза, ведь чем больше будет рост ВВП, тем больше придется отчислять.

Нет пока что решения вопроса газового транзита, не произошло также замещения импорта энергоносителей газом собственной добычи. Зато ответственные чиновники вместо этого решили личные финансовые вопросы, создав семейную подушку безопасности.

Ну, и новинка образца 2019 года — тщательное выстраивание пирамиды государственных ценных бумаг — ОВГЗ решают текущие проблемы, но переносят риски в будущее. В результате создания 100-миллиардного долгового сооружения над страной нависает угроза одновременного выхода из игры отечественных и международных игроков, что может привести к резкому обесцениванию национальной денежной единицы.

Получается, что мы заплатим колоссальные суммы в виде безумных процентов, которые могли бы пойти на развитие, на поддержание внутреннего спроса, на госпрограммы по реанимации стагнирующей промышленности, да куда угодно — в экономику, только не спекулянтам из числа резидентов и нерезидентов.

Такие игры в истории зачастую заканчивались не в пользу того, или иного государства. И это не обязательно вариант дефолта, просто значительная часть национальных богатств, в конечном итоге, может оказаться в руках кредиторов.

Хватит торговать, сдачу уже нечем давать

Не секрет, что падают поступления даже от таможни, что уже привело к усыханию госбюджета и еще более значительному угнетению деловой и потребительской активности в стране.

И ожидаемые "земельные" деньги будут достаточно скромными, окончатся быстро, а мультипликационный эффект от них будет сильно ограничен.

Рано или поздно страна придет к порогу полномасштабного финансово-экономического кризиса, когда продавать уже будет нечего, а ее трудовые ресурсы будут поднимать экономики других стран.

А те соотечественники, которые все-таки останутся, никогда не смогут стать полноценным средним классом в западном понимании этого термина. Ведь монополии не предполагают конкуренции и достойного вознаграждения за труд.

Это в развитых странах представители среднего класса незнакомы с таким явлением, как "евробляха", пригнанная из заграницы, где выбросить ее запрещено законом, утилизировать дорого, а ездить опасно.

Они не живут в домах, расположенных в микрорайонах, менее приспособленных для жизни, чем даже старые советские: ни простора, ни зелени, ни достаточного уровня инфраструктуры — спортплощадок, бассейнов, школ, детсадов, скверов, парков и т.п.

Они не отдыхают на курортах, где грязно и дорого одновременно.

Они ходят на рынки только за свежайшими продуктами, а не за переклеенной просрочкой, а транспорт, которым пользуются наши горожане, видели только в старых кинофильмах прошлого столетия.

Если мы правильно поняли, наметившуюся перспективу, согласно которой наша страна послушно пойдет по направлению консервации бедности, распродажи последнего имущества без оглядки, без четкого продуманного плана, то настоящий средний класс мы будем наблюдать только в кино производства других стран, где нет монополий, нет олигархов, а есть только бизнес — крупный, средний и мелкий.

Ни монополии, ни олигархи, ни "схемщики", ни "потоковики" не создают основы успешного государства. Да, они получают доход, что-то там вкладывают в развитие, платят кое-какую заработную плату, чтобы люди окончательно не разбежались, покупают иностранные активы с прицелом на собственное будущее, но не создают богатой, процветающей страны.

Велосипед изобретать не надо, все, что надо, уже изобрели до нас.

Либо мы строим страну фермеров и владельцев малого и среднего бизнеса, либо соглашаемся на 50–100-летнее отставание от развитых стран мира и перманентное сотрясание общества финансово-экономическими кризисами.

* * *

На разных этапах у разных стран время от времени возникали экономические сложности. Наша страна не исключение. Отличие лишь в том, что даже очень обеспеченные страны бремя реформ и экономических неурядиц возлагали на богатую прослойку общества. В наших же реалиях существует упрощенная налоговая система и лоббизм именно для крупного бизнеса, а все финансовые вопросы и дисбалансы закрываются за счет населения и небольших предпринимателей.