Профессионально-квалификационный дисбаланс

Нынешнюю ситуацию на отечественном рынке труда сложно оценить позитивно, даже при том, что в минувшем году впервые с 2013-го Госслужба занятости населения Украины (ГСЗУ) зафиксировала увеличение числа трудоустроенных.

Ведь вопрос оттока украинских специалистов за рубеж — всего лишь один пункт из длинного списка проблем. В их числе — военные действия на востоке страны, вызвавшие нестабильность и экономические проблемы. Все более ощутимым для работодателей остается и низкий уровень обучения в учебных заведениях, не все из которых способны подготовить к работе на современном оборудовании, не говоря уж о требованиях инновационных реалий.

Тенденции

"В Украине принято сетовать на то, что производство падает, заводы и фабрики закрываются, работы для инженеров и технологов нет. Однако, если посмотреть на структуру вакансий по стране, ситуация выглядит прямо противоположной — больше всего в новых кадрах нуждается именно сфера производства, — считает HR-эксперт Татьяна Пашкина. — Следовательно, либо эта сфера развивается динамичнее остальных, либо уровень зарплат на заводах-фабриках настолько низок, что украинцы не хотят туда идти".

По данным сайта rabota.ua, именно производственная сфера не один квартал лидирует по количеству предлагаемых вакансий. Инженеров, технологов и прочих профильных специалистов ищут активнее, чем даже айтишников или менеджеров продаж. Около трети таких вакансий — на киевских предприятиях более 10% — из Днепра, каждая десятая — из Харькова, по 5% — из Одессы, Запорожья и Львова. Востребованы рабочие профессии (38%), есть необходимость в инженерах-электриках и инженерах-строителях (по 10%). Говоря о специализации, в 2018 г. эксперты фиксировали такую потребность в кадрах: 7% — вакансий в легпроме, 5 — в пищевой, по 2% — в машиностроении, мебельном производстве. Парадокс нашего времени заключается в том, что если количество предлагаемых вакансий и внушает осторожный оптимизм, то предлагаемое вознаграждение за труд существенно его снижает.

Например, на сайте rabota.ua сравнили зарплатные ожидания всегда нужных продавцов: в столице это около 10 тыс. грн., по Украине — меньше как минимум на 2 тыс. Зато в целом по стране работа без квалификации ценится выше, нежели в Киеве, да и рабочие в регионах имеют шанс заработать больше столичных, ведь спрос — велик, а кандидатов — меньше. В общем, зарплаты потихоньку прирастают как в столице, так и в регионах. Главное, чтобы украинские работодатели хотели и находили необходимый нынче баланс соотношения "цена-качество" в предлагаемых вакансиях и зарплатах.

А пока приходится сожалеть о том, что не все работодатели понимают, насколько сейчас меняются векторы отечественного рынка труда и наступает время, когда за хорошего работника нужно бороться, в т. ч. и привыкая к мысли о том, что о дешевой рабочей силе можно забыть. Как именно это делать, дискутировали с представителями менеджмента на заседании бизнес-клуба. В частности, председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий высказал уверенность в том, что проблема решаема, но надо учитывать, что "работать пойдут к тому, кто больше платит, или — поедут за рубеж".

При этом, по данным портала Jobs.ua, жители столицы и пристоличных регионов ищут работу в Киеве, а вот львовяне и одесситы — в основном за рубежом. По информации этого портала, в минувшем году даже имеющие работу все же пробовали выходить на рынок труда: при этом искали достаточно "приземленные" рабочие места — дальнобойщика, водителя, продавца, бармена, бухгалтера, но с более высокой зарплатой.

Переквалификация и преференции

Судя по всему, тренд прошлого года — стремление к смене места работы и даже профессии, в 2019 году будет еще более актуальным. И вовсе не стоит относиться к естественным стремлениям переквалификации и даже смены деятельности настороженно — это нормально и вполне логично.

Согласно данным портала Jobs.ua, полученным в результате опроса, почти половина респондентов признались, что постоянно размышляют об увольнении с нынешнего места работы. Еще 19% всерьез задумываются об этом. Реже об увольнении размышляют 18% опрошенных, и лишь 4% никогда не думали о смене работы. А эксперт HeandHunter Марина Хадина называет по меньшей мере 8 причин для смены профессии: негативные эмоции, работа ради статуса и денег, отсутствие выбора или профроста, достижение "потолка", потеря спроса на профессию, частая смена мест работы, мечту заниматься чем-то другим. Также специалисты поинтересовались у пользователей портала hh.ua, как именно у них обычно происходит процесс поиска работы: пассивно или активно? В основном респонденты справлялись с поиском вакансий самостоятельно.

Впрочем, даже при том, что эксперты констатировали стабилизацию ситуации на рынке труда, остается проблема профессионально-квалификационного дисбаланса. По информации ГСЗУ, в таких мегаполисах, как Киев, Одесса, Харьков, Львов до 90% имеющихся на учете безработных — с высшим образованием. Но весомой части обладателей дипломов самое время подумать о том, что даже кардинальная перемена вида деятельности — это современный тренд (не говоря о переквалификации на профессии, перекликающиеся с предыдущими), ведь рынок труда быстро меняется.

Ищущим людям предлагают бесплатное обучение рабочим профессиям в учебных заведениях, в частности, в центрах профтехобразования (ЦПТО). Нынче в этой структуре функционируют более десятка ЦПТО, наиболее эффективные из которых находятся в Одессе, Харькове, Ровно. И люди с высшим образованием переобучаются, ведь получают не только дополнительную профессию, но и новую работу, стабильный заработок. Например, в Харькове можно переучиться на высококвалифицированного оператора станка с программным управлением. Выбирают также профессии электрогазосварщика, повара, парикмахера, тракториста-машиниста…

Несомненное удобство для соискателей новой работы представляет возможность дуального обучения, когда человек может одновременно работать и обучаться, параллельно повышая свою квалификацию, образовательный уровень.

И.о. председателя Госслужбы занятости Валерий Ярошенко констатировал, что в последнее время удалось "переучить, переквалифицировать, повысить квалификацию более 100 тыс. безработных". То, что вакансий в базе центра занятости достаточно, подтвердил и директор Киевского городского центра занятости Виктор Билыч, вот, правда, работа, которую там предлагают, не всегда подходит претендентам, поскольку весомая их часть — люди с высшим образованием.

Впрочем, эксперты по-прежнему едины во мнении о том, что нынче найти работу сложно как молодежи, так и тем, кому "за 40+", людям с особыми потребностями и другим незащищенным категориям граждан. И тут без дополнительных стимулов не обойтись. Законодательство декларирует, что работодатели должны принимать определенную часть "проблемных" претендентов на работу, а с недавнего времени — и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). По словам и. о. председателя Госслужбы занятости В. Ярошенко, "для этой категории имеются законодательно выписанные преференции по поводу трудоустройства. Например, если работодатель создал новое рабочее место и взял на него человека из числа ВПЛ, то мы можем компенсировать работодателю затраты на заработную плату такого лица на протяжении года, при условии, что человек проработает не менее двух лет". Тысячи людей благодаря такой законодательной норме уже обрели рабочие места в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях.