Правоохранительные органы: риски для предпринимателей и инвесторов

Речь идет как об эффективности защиты предпринимателей от недобросовестных конкурентов и рейдеров, так и о проблеме препятствования бизнесу с целью получения неправомерной выгоды.

Зачастую под "давлением на бизнес" мы понимаем как фискальное регулирование, усугубляющее положение бизнеса, так и прямое давление правоохранительных органов. Если первое относится к вопросу политическому и является частью налоговой политики той или иной политической силы, то второе — чисто субъективное желание отдельных лиц улучшить за счет бизнеса свое материальное положение.

За последние несколько лет правоохранительная система претерпела существенные изменения — создание Национальной полиции, реформа прокуратуры, создание антикоррупционных органов (НАБУ, САП), формирование Государственного бюро расследований. В систему пришло много новых лиц с незапятнанной репутацией, желанием изменить что-то к лучшему и работать более эффективно. К сожалению, полного очищения не произошло, и полномочия правоохранительного органа продолжают оставаться инструментом вымогательства со стороны определенных лиц, не желающих меняться ментально и морально. Как же происходит давление на бизнес, и можно ли этому противостоять?

Запросы, "ухвалы" и обыски

Уголовный процессуальный кодекс (УПК) 2012 года коренным образом изменил процедуру расследования преступлений. Предыдущий УПК (1960 года) для возбуждения уголовного дела требовал наличия оснований и поводов, предусматривая возможность отказа в возбуждении дела ввиду отсутствия последних. В свою очередь, новый УПК обязывает следователя автоматически открыть уголовное производство по письменному заявлению лица, либо на основании информации, полученной оперативным путем, о якобы совершенном преступлении.

Это новшество хотя и имело благие цели — уменьшить возможность безосновательных отказов в возбуждении дела, — но теперь может быть использовано для неправомерных действий в отношении частной компании и создания ей неблагоприятной репутации. Даже минимальная информация в СМИ, касающаяся вашей деятельности, может быть расценена как имеющая признаки преступления и стать основанием для открытия уголовного производства.

Далее закон обязывает следователя в четко установленные сроки либо найти подозреваемого и передать дело в суд, либо закрыть производство.

Цель такого рода следственных действий, как правило, — получение документов. Так, в 99% случаев, связанных с давлением на бизнес, речь идет об экономических статьях Уголовного кодекса, где первое и основное доказательство — это документы (контракты, акты, накладные и пр.).

Дальнейшие сценарии

Если дело высосано из пальца и у следственных органов нет о вас какой-либо серьезной информации, первое, что вы получите, — письмо следователя. Где будет сказано, что таким-то органом осуществляется досудебное расследование уголовного производства (о котором вы, ясное дело, никогда не слышали и не знали), поэтому вас просят предоставить перечень указанных документов.

Ввиду того, что предоставление документов по такому запросу является добровольным, обычно предприниматели выказывают готовность предоставить документы только на основании "ухвалы", то есть определения следственного судьи, который обязан проверить законность оснований для их предоставления. Что является абсолютно правильным решением. Более того, в своем ответе необходимо настаивать на желании присутствовать при рассмотрении запроса следственным судьей, чтобы высказать свои замечания и возражения.

Кодекс предусматривает, что лицо, у которого запрашивают документы, должно быть приглашено следователем либо следственным судьей для рассмотрения вопроса о предоставлении документов. При условии, что нет обоснованных оснований полагать, что такое лицо может впоследствии уничтожить доказательства.

Если производство является полностью безосновательным, то вероятность получить определение суда о доступе к документам весьма сомнительна. В таком случае следственным органам ничего не останется, как спустить производство на тормозах и закрыть его по истечении процессуальных сроков. А компанию можно будет поздравить с тем, что она сдала первый тест на стрессоустойчивость. Если же судья найдет основания (как бы они ни были субъективны) для истребования документов, значит, нужно готовиться к следующему этапу обороны.

Определение суда обязывает вас предоставить указанные в нем документы. Основная проблема — закон не предусматривает возможность обжалования определений следственного судьи о временном доступе к документам. При этом встречаются абсолютно абсурдные ситуации, когда у компаний требуют документы, не имеющие абсолютно никакого отношения к самому производству и обстоятельствам, в нем указанным. Поэтому каждое такое определение требует тщательного анализа вашим адвокатом, и вы оставляете за собой право обратиться к следственному судье, вынесшему определение, за разъяснением порядка его исполнения, ввиду перечисления в нем документов, не имеющих отношения к производству.

Непредоставление документов, перечисленных в определении следственного судьи — прямое основание для получения следователем определения на обыск. Как правило, для компании обыск — самое неприятное и парализующее следственное действие.

В связи с этим ваша компания и ее сотрудники должны быть готовы к неожиданному визиту представителей правоохранительных органов и четко понимать, как себя вести. Поэтому проведение семинаров адвокатами в сфере уголовного права для ваших сотрудников должно стать ежегодным и обязательным.

Строительство — одна из наиболее зарегулированных сфер, со множеством разновидностей правовых отношений. В последние несколько лет во многих областях была распространена практика так называемых "засланных казачков", которые устраиваются на разовые работы к вашим подрядчикам или субподрядчикам и спустя неделю-две, не закончив работу, исчезают. А еще через неделю пишут заявление о том, что вы мошенник и не платите им за выполненную работу. После чего к вам на объект высаживается "правоохранительный десант" с определением суда об осмотре места происшествия и начинает поочередно опрашивать всех рабочих, а вы получаете повестку на допрос.

Независимо от того, как закончится уголовное производство, наличие определения следственного судьи — будь то временный доступ к документам либо обыск — это удар по репутации вашего бизнеса. При проверке вашей компании через сервисы youcontrol или opendatabot ваша компания будет фигурировать в списке уголовных производств. И на сегодняшний день нет законодательного механизма, который мог бы помочь вам убрать эту информацию из реестра.

Рассмотренные ситуации, как и любое необоснованное внимание к бизнесу со стороны правоохранительных органов — очередной повод для иностранного инвестора задуматься о вложении денег в нашу страну. В то же время такие действия дискредитируют те реформы и инициативы, которые имеют положительный замысел и медленно, хоть и с трудом, воплощаются в жизнь.

Как себя защитить

Бизнес выработал целый инструментарий защиты от неправомерных посягательств со стороны правоохранительных органов.

Профессиональная юридическая помощь. В первую очередь, речь идет о помощи со стороны юристов и адвокатов, работающих в сфере уголовного права. Грамотное составление ответов на запросы, подача жалоб в НАБУ, ГБР и прокуратуру, сопровождение во время всех следственных действий — неотъемлемая часть их работы. При этом их участие не должно ограничиваться лишь "тушением пожара", нужно проводить систематическую работу по созданию юридического контура безопасности компании.

Медиа и соцсети. Второй составляющей является работа с общественностью. Как сказал один из украинских бизнесменов: "Моя "крыша" — это Фейсбук". Последние несколько лет, особенно после подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, темы привлечения и защиты иностранных инвестиций, поддержания отечественного бизнеса, создающего рабочие места, — едва ли не тема номер один на повестке дня отечественных СМИ.

Любое давление на бизнес быстро становится достоянием общественности, активно обсуждается и освещается в социальных сетях, а его фигуранты попадают под особый прицел и внимание журналистов. Достаточно вспомнить скандал с давлением СБУ на застройщика Taryan Towers, в связи с якобы нарушением законодательства по охране культурного наследия при строительстве объекта. Поэтому бизнес обязан активно задействовать все имеющиеся информационные каналы для защиты своих интересов.

Обращение в Совет бизнес-омбудсмена. Еще один важный и эффективный способ защиты компании — обращение в Совет бизнес-омбудсмена. Этот консультативный орган Кабмина был создан в 2014 году и финансируется Европейским банком реконструкции и развития. Его задача — рассмотрение жалоб бизнеса (физических и юридических лиц) на действия государственных чиновников и проведение соответствующих расследований.

Учитывая авторитетный статус этого органа, его обращениям к руководству правоохранительных органов всегда уделяется особое внимание. При привлечении к делу бизнес-омбудсмена существенно повышается вероятность прекратить безосновательное давление на ваше предприятие.

Что еще нужно предпринять государству?

Со сменой власти в 2019 году и приходом людей из бизнеса на ключевые должности в исполнительных органах власти защита бизнеса от давления государства в целом и незаконного вмешательства правоохранительных органов в частности стала еще более актуальной. Декриминализация фиктивного предпринимательства, ликвидация департамента МВД по борьбе с экономическими преступлениями, вступление в силу закона о защите права собственности — далеко не полный список достижений новой власти.

Вместе с тем остается еще большой объем работы, которую необходимо проделать в этом направлении. Сюда относится повышение заработной платы и социального обеспечения сотрудников правоохранительных органов, а также гарантии их личной защиты и защиты их семей, в связи с профессиональной деятельностью; реформирование судебной системы; создание службы финансовых расследований и ликвидация налоговой полиции.

Необходимо развивать культуру предпринимательства, вводить в школьные программы уроки по бизнесу и менять представление посткоммунистического общества о бизнесмене как о человеке, создающем и развивающем экономику, а не человеке, к которому можно прийти и что-то забрать.