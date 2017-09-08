Поляки едут в Германию, украинцы — в Польшу

27 сентября с.г. вступает в силу новый Закон об упрощенной системе трудоустройства иностранцев в нашей стране.

Документ, получивший название "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уменьшении барьеров для привлечения иностранных инвестиций (относительно отмены регистрации иностранных инвестиций и внесения изменений в правила трудоустройства и временного проживания иностранцев)", разработан по инициативе компаний — членов Европейской Бизнес-ассоциации совместно с народным депутатом Сергеем Киралем. Чего можно ожидать от него?

Похожие законы в свое время были приняты во многих европейских государствах, в частности в соседних Польше, Чехии, России, Словакии, в других странах. Таким образом эти государства побуждали иностранцев вкладывать свои средства в собственную экономику, а затем упрощали трудоустройство иностранцев.

Отрицательное сальдо

Нынешняя ситуация с инвестициями в Украине не совсем утешительная. Приход одних инвесторов не компенсирует отток других. По данным Львовского областного центра занятости, за 2014–2016 гг. общее количество предприятий с иностранными инвестициями (ИИ) в Украине уменьшилась на 19,1%. Больше всего в г. Киеве — на 29,1%. И хотя негативную тенденцию власть связывает с войной на востоке Украины, все понимают: это не так. Причинами являются политическая нестабильность в государстве, коррупция, непоследовательность и непрофессиональность власти на всех уровнях.

В 2015 г. в Украине было зарегистрировано 22 356 предприятий с иностранным капиталом, в которые привлечены ИИ. Первое место занимает

г. Киев — 10 389 предприятий, что составляет 46,4%. За Киевом идут пять областей с самым большим показателем, а именно: Львовская — 1422, Днепропетровская — 1226, Одесская — 1153, Харьковская — 1134, и Киевская — 850. В остальных областях насчитывается 200–300 предприятий с иностранным капиталом.

Аналогичная картина и по количеству выданных работодателям разрешений на работу в Украине иностранным гражданам в 2015 г. В г. Киеве выдано 5404 разрешения (59,8%), во Львовской области — 352 (3,9), Днепропетровской — 359 (4,0), Одесской — 228 (3,2), Харьковской — 202 (2,2), Киевской — 537 (6,0%). Во всех других областях 50–100 разрешений, что составляет 0,5–1,5%. В целом сегодня в Украине официально трудоустроены около 9,5 тыс. иностранных работников. Хотя на самом деле их намного больше.

На этом фоне одним из возможных шагов к исправлению ситуации с инвестициями стало принятие упрощенной системы трудоустройства иностранцев.

В рамках нового Закона расширен круг иностранных специалистов, которые могут привлекаться к работе в Украине, отменен Отчет о вакансии (Отчет 3-ПН), установлен минимальный размер заработной платы для иностранных работников в компаниях — 32 000 и 16 000 грн — для иностранных работников в общественных и благотворительных организациях, учебных заведениях. Вдвое сокращен перечень документов на получение разрешения о трудоустройстве иностранца в Украине. Кроме того, сокращены сроки для получения удостоверения на временное проживание.

"На мой взгляд, это очень положительный шаг для Украины, — говорит финансовый директор ООО "Гефеле Украина" Игорь Пихурко. — У нас в компании нет иностранцев, но, припоминаю, раньше, чтобы продлить срок работы иностранцам в Украине, у нас возникало очень много проблем с миграционной службой, Центром занятости. Было очень сложно, и наши иностранцы удивлялись этому. Говорили, что они привели в Украину немалые деньги, трудоустроили около 500 работников, а с трудоустройством нескольких иностранцев, необходимых для организации производства, возникают проблемы".

Такого же мнения и председатель бизнес-клуба "Клуб Деловых Людей" Николай Савуляк. Но с определенными предостережениями. "Здесь нужно смотреть, кто этот иностранец. Если речь идет о среднем и топ-менеджменте, то таких людей в Украине не хватает, мы рады видеть их у себя. Нам также не хватает и обычных работников. Говорить сейчас, что иностранцы в ближайшее время могут забрать у нас рабочие места, не приходится. В частности, в нашей фирме сегодня есть несколько вакансий, а претендентов на них, несмотря на неплохие зарплаты, мало. Почему так? Потому что есть вымывание людей в ту же Польшу. И некем их заменить". Поэтому, по его мнению, на первом этапе трудоустройство иностранцев в Украине не будет противоречить интересам украинских работников.

У медали две стороны

"Преимуществом нового закона является то, что формируется положительный имидж открытого для инвесторов государства, упрощающего условия пребывания иностранцев в Украине, — говорит юрист Ирена Найда. — Большим плюсом нового закона о трудоустройстве иностранцев в Украине стало то, что отныне трудоустроить иностранного работника может физическое лицо-предприниматель. Раньше это могло сделать только юридическое лицо".

Но, как она считает, новый закон существенно изменил финансовую составляющую вопроса. Значительно выросла заработная плата, которую нужно платить иностранному работнику в Украине. "Я не знаю, кто из моих коллег в Украине готов платить такие зарплаты иностранцам. Конкурентной ее не назовешь, а вот дискриминационной для украинцев — да. Никто эту сумму не понимает. И вопрос — будут ли теперь устраивать иностранцев в Украине легально. Не возникнет ли соблазн скрыть ее?" — спрашивает И. Найда.

По новому закону иностранцам нужно будет платить также за продление разрешения на трудоустройство. Максимальный сбор (в зависимости от срока, на который будет выдаваться разрешение) — 9600 грн. В действующем законе сбор

(6400 грн) берется только за изготовление разрешения впервые. Учитывая, настолько возросла цена вопроса, сколько нужно платить налогов, сборов в бюджет, создается впечатление, что нормы нового закона писались прежде всего для представителей крупного бизнеса.

Что дальше? Не станет ли этот закон началом больших миграционных преобразований в Украине.

"Нет, здесь нечего бояться, — говорит первый заместитель Львовского областного центра занятости Оксана Иванчук. — Мы надеемся, что иностранцы, которые получат разрешение на работу в Украине, будут специалистами в своем деле. А если даже это будут высококвалифицированные рабочие с высокой заработной платой, то нашим работникам будет у них чему научиться".

А вот наплыва дешевой рабочей силы из Азии, Африки, Китая, Индии, по ее мнению, не произойдет.

Как новый закон будет работать на практике — этого еще никто не скажет. Но определенные угрозы есть. В частности, с высокой заработной платой. "Меня настораживает, не начнут ли украинские компании искать способы обойти большие затраты и налоги во время трудоустройства иностранцев", — говорит Ирена Найда. Одна из таких "лазеек", открывающих, по ее мнению, дверь для приема неквалифицированных работников на работу в Украине, — упрощенный перечень документов.

Если раньше иностранцам нужно было предоставлять диплом о высшем или среднем образовании, справку медицинскую и об отсутствии судимости, то в новом законе их нет.

Для трудоустройства иностранцев достаточно будет заявления, фото, проекта трудового договора и перевода данных паспорта иностранца. Диплом об образовании — не нужен! Слово "диплом" в новом законе встречается только один раз — когда это касается трудоустройства иностранца, который учился в очень престижном вузе (согласно международным рейтингам). Отсюда следует, что если вы берете не такого выпускника, то диплом об образовании не нужен вообще.

По словам Николая Савуляка, сегодня мы еще не очень представляем себе, что это могут быть за иностранцы. Работодатели вполне могут нанимать для работы за конвейером выходцев из бедных стран. Потому что сейчас украинцы уже не хотят работать за 4–

5 тыс. грн, а те, кто придет из Африки или Индии, — будут охотно. Таким образом крупный бизнес может частично удовлетворить свои нужды, но Украина, как нация, как государство, может проиграть.

"На самом деле "безвизом" мы открыли свои границы. Теперь все, кто захочет, может к нам приехать. Пока наша страна является бедной, приток иностранцев незначителен. Но как только мы начнем развивать свое государство и уровень благосостояния будет расти, все резко изменится.

Сегодня во Львове мы не ощущаем засилия иностранцев, здесь преимущественно проживают украинцы, русские, немного поляков. Но если здесь будет каждый второй иностранец, не имеет значения — индиец, китаец или сириец, дай Бог, чтобы они были хорошего достатка. Может быть и иначе. Поэтому у этой "медали" две стороны. Как житель Львова и Украины, меня волнуют возможные проблемы социального характера, которые могут возникнуть с резким притоком неквалифицированной рабочей силы. Поэтому бесконтрольным этот процесс оставлять нельзя".

Нужно создавать условия для своих

Многие из представителей бизнеса считают: чтобы предотвратить превращение Украины в место для наплыва дешевой и неквалифицированной рабочей силы из бедных стран, прежде всего нужно навести порядок в самом государстве. В частности, надлежащим образом распорядиться собственным наиболее ценным ресурсом — кадровым!

"Трудовые ресурсы — самое ценное у страны, которая хочет быть самостоятельным государством" — так говорила самый успешный премьер Великобритании Маргарет Тэтчер.

Пока есть очень большие сомнения, что в Украину начнут ехать выпускники Оксфорда. Как говорят поляки, приедут мануальные работники. Мелкая торговля, мелкий бизнес, рутинная ручная работа. Поэтому нужно позаботиться, чтобы в Украину возвращались люди, уехавшие за рубеж учиться или на работу. Как говорится, чтобы росли шампиньоны, нужно создать им условия.

Как считает Игорь Пихурко, прежде всего нужно позаботиться об уменьшении оттока украинцев на неквалифицированные работы в западные страны и Россию. Сегодня поляки в поисках лучшей зарплаты едут на работу в Германию, украинцы — в Польшу. Но неизвестно, кто приедет в Украину. Эту нишу со временем придется кем-то заполнять. Это глобальный вопрос, и он обязательно возникнет, если Украина начнет развиваться.