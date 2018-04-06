Ошибочная специализация страны — это не фатум

У каждой страны, как и у человека, есть своя специализация — определенный набор видов деятельности, в которых он специализируется и этим зарабатывает средства. Если две трети (точнее — 68%) европейского товарного экспорта составляет промышленная продукция, то для европейского государства Украина — сырье или продукты с минимальным уровнем переработки. То есть ЕС ныне специализируется на производстве, а мы — на экспорте сырья для чьего-то успешного производства. В этом заключается главная причина нашего фантастического отставания от развитых стран. И догнать их невозможно, не изменив кардинально эту ситуацию. Поэтому нужны изменение экономической модели и энергия молодых талантливых людей, которые возьмутся это сделать.

По крайней мере так считают в Украинской ассоциации Римского клуба, выступившей инициатором проведения конференции научной молодежи "Экономическое будущее Украины". Согласитесь, это же выглядит парадоксально, если газета, которую издают в самом центре Европы, — The Brussels Time, — открывает в Киеве корпункт, чтобы популяризировать украинских производителей в Европе, а Украина на 27-м году своей государственности едва смогла открыть экспортно-кредитное агентство, да и то пока что только на бумаге. Что уж говорить о других государственных институтах, крайне необходимых для цивилизованной экспортной страны! Хотим быть в Европе — и ничего для этого не делаем?

"К сожалению, на уровне государственной политики я не вижу программ, мер и определенной системы продвижения за границей Украины как бренда, а также продвижения украинских товаров и украинского бизнеса. Все, что сегодня происходит в этом направлении, — делается силами самого бизнеса, бизнес-ассоциаций, частично — наших зарубежных партнеров. И это существенный недостаток, — сказал Виктор Галасюк, президент Украинской ассоциации Римского клуба, народный депутат Украины, во время конференции "Экономическое будущее Украины", состоявшейся на прошлой неделе в Киеве. — С одной стороны, мы должны предлагать привлекательные условия для инвесторов, а с другой — показывать, что в Украине есть успешные производства, успешные компании. Мы должны создавать компании — национальных чемпионов и на государственном уровне помогать их продвигать за границей. Например, через бесплатное участие в выставках, создание реальной, а не номинальной системы торговых представительств. Соответствующие поправки мы сейчас вносим в законодательство. Безусловно, это очень важно. Ведь мы хотим, чтобы Украину в мире знали как партнера, как площадку для размещения инвестиций и производства экспортных товаров в Европу в режиме беспошлинной торговли, а не как жертву или заемщика, который постоянно нуждается в заграничных советах, опеке или даже ультиматумах".

Сырье в обмен на "стеклянное ожерелье"

Следует ли в такой ситуации удивляться, что Украина, по показателю ВВП на душу населения, отстает от США в 7, а от стран ЕС — в 5 раз. Именно специализация на экспорте сырья — непосредственная тому причина. Сегодня уже не секрет, что страну просто используют как сырьевую колонию, у которой, кроме сугубо сырья, забирают талантливых людей и даже вырученные деньги. Мы теряем украинцев даже физически, ведь наши соотечественники миллионами выезжают за границу на заработки и ради самореализации.

Вот простое, но мощное наглядное сравнение, которое использовал во время своего доклада на конференции Виктор Галасюк: 1) в абсолютных значениях, украинский и немецкий экспорт отличаются в 40 раз; 2) на одного украинца приходится экспорта в 20 раз меньше, чем на одного немца.

За структуру украинского экспорта вообще стыдно. Именно в ней и заключается разгадка такой глубокой экономической пропасти: немцы, в отличие от нас, специализируются на высокотехнологичном производстве. А у нас, даже на фоне сегодняшнего общего роста инвестиций в перерабатывающую промышленность, инвестиции в высокотехнологичные отрасли уменьшаются. Так, если в 2016 г. капиталовложения в низкотехнологические отрасли выросли с 41 до 45%, то в высокотехнологичные — уменьшились с 4,4 до 3,4%.

Мы до сих пор радуемся, что экспортируем зерна пшеницы почти на 3 млрд долл. США в год (приблизительно по цене 5 долл./кг). При этом умудряемся импортировать в страну муку пшеничную по цене 10 грн/кг, макароны по 20 грн/кг или, например, глютен пшеничный по 50 грн/кг... Еще больше разница между ценами на экспорт необработанной древесины или металлолома и ценами на импортную готовую продукцию из этого сырья (см. табл.).

Чтобы остановить этот экономический абсурд, в Украине и были приняты столь непопулярные за границей: 1) запрет экспорта леса-кругляка; 2) утроение вывозной пошлины на металлолом. Но одних этих мер мало. Они приостановили крайне невыгодный обмен сырья на "стеклянное ожерелье", но ведь задача состоит еще и в увеличении экспорта готовой продукции с высоким уровнем переработки.

"Нет никакого смысла экспортировать сырье, чтобы потом импортировать, например, цистерны по 4 тыс. долл./тонна (в то время как цена металлолома 300 долл./тонна), — убежден В. Галасюк. — Если вы возьмете торговую статистику Украины, с детализацией до четырех знаков, там 1200 позиций. По 900 из них у нас отрицательное торговое сальдо, т.е. мы покупаем больше, чем продаем. Я был просто шокирован, увидев эту статистику. Мы с вами импортируем даже спички. Какую бы отрасль вы ни взяли, ситуация почти аналогичная".

Мы за бесценок отдаем наше сырье, чтобы потом втридорога что-то импортировать. К величайшему сожалению, государственные закупки здесь тоже не исключение. В результате к оттоку сырья и рабочей силы добавляется еще и неэффективный отток средств из страны. То есть фактически такой экономической политикой мы создаем рабочие места за границей. Там платим налоги и создаем благосостояние. Момент истины наступает тогда, когда вследствие такой бездарной торговли нам элементарно не хватает средств на импорт очередной партии товаров, и мы просим... кредит у МВФ или другого финансового института. Круг замкнулся. А здесь еще и оказывается, что кредиторы просто так денег не дают. Они выставляют нам свои условия, наподобие отказа от повышения вывозной пошлины на металлолом или отмену моратория на экспорт леса-кругляка. В результате под большим вопросом оказываются столь необходимые начинания в сфере промышленной политики Украины и развитие экономики в целом. Действительно, мы для наших соседей очень комфортны как поставщик сырья и талантов, но при этом Украина попадает в экономический (колониальный) плен.

Изменить экономику

Государственные институты, содействующие цивилизованному экспорту, — одна из составляющих успеха во внешней торговле. Но правительство до сих пор не смогло наладить работу хотя бы одного из них. Например, еще не начало работать экспортно-кредитное агентство (ЭКА). В результате украинские высокотехнологичные производители не получают более дешевых кредитов, страхования и т.п. Откуда же рост экспорта? Но не только об этом речь. Изменить экономику Украины можно только с помощью комплексного подхода: впридачу к ЭКА нужны индустриальные парки (для предоставления налоговых стимулов), бесплатное присоединение к инженерным сетям для инвесторов в производственные объекты...

Вместе с тем у нас проникновение импорта в госзакупки достигает 30%. (Для сравнения: в США этот показатель — 5%, в Европе — 7.) То есть из-за таких госзакупок Украина фактически финансирует производителей из других стран, даже производителей тех товаров, которые мы способны выпускать самостоятельно. Соответственно, напрашиваются меры по разумному импортозамещению (отдавать преимущества при госзакупках украинским товарам). Нужна новая экономическая политика и энергия людей, способных воплотить ее в жизнь. Рассчитывать на помощь извне не следует, тем более что многие соседи экономически заинтересованы в том, чтобы тройное донорство Украины для их производств продолжалось и в дальнейшем. Кто же себе будет делать хуже?

Жертва или архитектор будущего?

Да, сегодня состояние нашей экономика на 95% определяется ценами на сырье. Это очень надежные тормоза для экономического роста, если хотите — гарантия того, что мы никогда не догоним Европу. Но это не фатум. У Украины есть шанс превратиться из сырьевого экспортера в производителя-инноватора, что позволит ей преодолеть огромный разрыв в уровнях доходов с Евросоюзом и другими успешными странами. Этот оптимизм подтверждается опытом стран, которые смогли изменить свою экономическую модель, что увеличило привлечение инвестиций, поступление в государственный бюджет и уменьшило зависимость от внешних заимствований.

Например, Турция свыше 40 лет была заемщиком МВФ (дольше всех в истории МВФ). Постоянные смены правительств, отсутствие существенного экономического развития, высокая инфляция, нестабильность... Но после ввведения новой экономической политики она за 10 лет вернула все долги МВФ и даже сама в 2013 г. предложила предоставить 5 млрд долл. фонду.

Турция смогла, а Украина чем хуже? Следует, наконец, как говорил известный американец Ричард Бакминстер Фуллер, стать архитекторами будущего, а не его жертвами...