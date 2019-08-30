"Органическая" реформа

Похоже, эра предупреждений, рекомендаций и предписаний за безосновательное присвоение продуктам статуса органических подходит к концу.

Ее должны заменить более четкие нормы соблюдения органического производства и неотвратимая ответственность за их нарушение. Все это прописано в новом Законе "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции", который в августе вступил в силу.

Никакой синтетики

Документ входит в Дорожную карту законодательного обеспечения Соглашения об ассоциации с ЕС на 2018–2019 гг. Он определяет систему прав и обязанностей субъектов рынка органической продукции, в частности операторов рынка и органов сертификации. Регламентирует требования к производству, маркировке и обороту органической продукции.

Не забыли и о государственном контроле (надзоре) над деятельностью субъектов рынка органической продукции и органов сертификации, установив ответственность за нарушения законодательства в этой сфере. В частности тщательно выписаны процедуры сертификации с детализацией по отраслям; внедрен прозрачный механизм регистрации как органов сертификации, так и операторов рынка.

То есть Закон регулирует отношения в сфере органической продукции, которая производится, находится в обороте, ввозится на таможенную территорию Украины или вывозится из нее в таможенном режиме экспорта. Но его действие не распространяется на производство и оборот продукции, предназначенной для собственного потребления, парфюмерно-косметическую продукцию и лечебные средства, продукцию охоты и рыболовства, изъятую из природной среды.

Согласно документу, в случае соблюдения определенных условий к отраслям органического производства могут относиться: растениеводство (в том числе семеноводство и рассадничество); животноводство (в том числе птицеводство, пчеловодство); грибовничество (в том числе выращивание органических дрожжей); аквакультура; производство морских водорослей; пищевых продуктов (в том числе виноделие); производство кормов; заготовка объектов растительного мира.

Порядок, то есть подробные правила органического производства и оборота продукции, утверждается Кабмином. Что же касается общих требований к такой деятельности, то их много. Это и разделение во времени или пространстве производства, и хранение органической продукции, и ведение ее учета; использование технологий, соответствующих требованиям законодательства в сфере органического производства, оборота и маркировки.

Подчеркивается, что преимущественно надо использовать возобновляемые и собственные ресурсы, продукты переработки отходов, соответствующие требованиям органического производства. Применять технологии, которые не вредят здоровью людей, растениям, благополучию животных, предотвращают загрязнение окружающей среды или минимизируют его.

Регламентируется и использование пищевых добавок, микроэлементов и добавок для технологических потребностей в предельно допустимых количествах. Даже вода, как ингредиент органической продукции, должна соответствовать требованиям питьевой воды, а одни и те же органические и неорганические ингредиенты нельзя смешивать в одном органическом продукте.

Соблюдать все это будет непросто. Особенно с учетом того, что в процессе органического производства запрещается применение: какого-либо неприродного или неконтролируемого влияния на геном сельскохозяйственных растений и животных (в том числе птицы и насекомых), промышленных микроорганизмов, генетически модифицированных организмов и продуктов.

Исключение составляют только ветеринарные лекарственные средства, внесенные в Перечень веществ (ингредиентов, компонентов), которые разрешаются в процессе органического производства в предельно допустимых количествах.

Не разрешается и использование синтетических веществ, в том числе агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, для превентивных целей, гормональных препаратов, стимуляторов роста и подкорма животных (в том числе птицы и насекомых); методов электрической или иной стимуляции для принуждения, что причиняет животным боль.

Этим перечень запретов не исчерпывается. Под табу попало применение транквилизаторов, ионизирующего излучения, гидропонных методов, а также использование искусственно выведенных полиплоидных животных и растений, веществ и технологических методов производства, которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно природы (происхождения) продукта.

Сюда же попадают и стимуляторы роста, гормоны или аналогичные вещества, кроме внесенных в Перечень веществ (ингредиентов, компонентов), которые разрешается использовать в процессе органического производства.

Органические семена

Кроме общих запретов, в Законе четко прописаны конкретные требования к каждому виду органического производства. Уже сам их перечень дает понять, насколько хлопотна такая деятельность.

Например, требования к органическому растениеводству включают применение для защиты растений преимущественно агротехнических, биологических, механических и физических методов, с учетом севооборотов, а также выбор соответствующих видов и сортов, стойких к вредителям и болезням.

Или во время выращивания и обработки растений надо использовать методы, оптимизирующие биологическую активность почв, обеспечивающие сбалансированное снабжение питательными веществами растений (в том числе с помощью живых микроорганизмов).

Сюда же отнесено применение почвозащитных технологий выращивания растений, предотвращающих возникновение эрозионных или иных деградационных процессов. Использование удобрений, мелиорантов, материалов микробиологического, растительного или животного происхождения и других веществ, применяемых для повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур или же улучшающих качество растениеводческой продукции благодаря биологическому расщеплению и внесенные в Перечень веществ (ингредиентов, компонентов), которые разрешается использовать в процессе органического производства в предельно допустимых количествах.

Использование неорганических средств защиты растений, мелиорантов, регуляторов роста растений возможно только в порядке и объемах, определенных профильным законодательством, и при условии, что они внесены в уже упомянутый перечень.

Причем для посева пригодны только органические семена, а для посадки — органический садовый материал, кроме отдельных случаев, осуществления биологического контроля над вредителями и болезнями растений.

Сертификация

Соблюдать все эти требования и запреты должен сам бизнес. Но полагаться только на него было бы наивно. Поэтому органическое производство и оборот органической продукции подлежит сертификации.

Сертификация проводится с ежегодной обязательной выездной проверкой аккредитованным органом. Основаниями для отказа в выдаче сертификата является несоответствие какой-либо стадии производства или оборота органической продукции, несоответствие требованиям законодательства или выявление недостоверности сведений, представленных для подтверждения соответствия.

Срок действия сертификата — 15 месяцев с даты его выдачи. Орган сертификации имеет право остановить его действие или отменить. В случае устранения оператором нарушений, приведших к остановке действия сертификата, его возобновляют.

А отменяют сертификат в случае несвоевременного заключения договора с новым органом сертификации в течение 30 дней; неустранения выявленных нарушений; непрохождения ежегодной плановой или внеплановой проверки мощностей.

При наличии сертификата производителя вносят в Реестр операторов в течение 10 дней. Исключает оператора из Реестра Госпотребслужба, по представлению органа сертификации, не позднее следующего рабочего дня после дня получения соответствующего представления.

Сами органы сертификации также должны быть зарегистрированы в Реестре органов сертификации и ежегодно подавать перечень работников и информацию о подтверждении уровня компетентности персонала.

В Украине сертификаты других стран признаются с целью импорта или экспорта органической продукции, если они внесены в Перечень органов иностранной сертификации.

Для продукции, которая ввозится на таможенную территорию Украины или вывозится за ее пределы как органическая, в таможенной декларации, рядом с кодом УКТ ВЭД, делается отметка, что этот товар является органическим продуктом.

Минагрополитики обеспечит ведение в электронной форме и будет держателем Реестра операторов, Реестра органов сертификации и Реестра органических семян и садового материала.

Маркировка

Продукт разрешается маркировать, если он произведен согласно требованиям профильного законодательства и содержит не менее 95% органических ингредиентов сельскохозяйственного происхождения (по весу, без учета доли воды и кухонной соли) и не более 5% (по весу), неорганических ингредиентов, внесенных в Перечень веществ (ингредиентов, компонентов), которые разрешается использовать в процессе органического производства в предельно допустимых количествах.

Органическая продукция, которая вводится в оборот и реализуется, должна маркироваться специальным государственным логотипом. Обязательным элементом маркировки является кодовый номер, размещенный под государственным логотипом, который содержит акроним, идентифицирующий государство происхождения, надпись "organic", регистрационный код органа сертификации.

Запрещается маркировка государственным логотипом продукции, полученной не в результате органического производства, а также использование во время маркировки такой продукции каких-либо обозначений и надписей "органический", "биодинамический", "биологический", "экологический", "органик" и каких-либо однокоренных и/или производных от них слов с префиксами "био-" , "эко-" и т.п. на каких-либо языках.

Наказание за нарушение закона

Игнорирование вышеперечисленных норм будет считаться обманом покупателя или заказчика, и такая продукция будет подлежать изъятию. Конфискуют и тот товар, который продается как органический, но без наличия сертификата. Его можно будет реализовывать как неорганический в случае исправления маркировки.

При наличии маркировки и соответствующего сертификата (копии), выданного оператору, который произвел эту органическую продукцию, ее реализация разрешена всем субъектам хозяйствования. Продажа без сертификата (копии) наказывается штрафом.

Будут наказывать и органы сертификации. Нарушение требований профильного закона относительно сертификации обойдется в 16 минимальных заработных плат, а повторное нарушение требований, вследствие которого неправомерно выдан сертификат, — в 24 минималки.

Переходной период

Весь этот механизм заработает поэтапно. На протяжении шести месяцев со дня введения в действие нового закона предприятия, учреждения, организации и их подразделения, которые на день введения его в действие работали в Украине как органы по оценке соответствия или как органы сертификации согласно нормам и стандартам, признанным в иностранных государствах или международных организациях, подлежат включению в Реестр органов сертификации на основании их заявления.

Субъекты хозяйствования в течение 18 месяцев со дня введения в действие этого закона еще имеют право использовать надпись "органический продукт" в собственных названиях продуктов и торговых марках, а также обозначение и надписи "органический", "биологический", "экологический", "органик" и/или какие-либо однокоренные или производные слова, исключительно при условии наличия действующего сертификата. А далее — все согласно новому закону.

Кабмин должен привести в соответствие с новым законом действующие и принять предусмотренные нормативно-правовые акты, а также обеспечить функционирование реестров операторов, органов сертификации, органических семян и садового материала и Перечня органов иностранной сертификации.

Незанятая ниша

В Украине имеются благоприятные условия для развития органического сельского хозяйства. Прежде всего благодаря тому, что она владеет почти 43 млн га сельхозземель, немалое количество которых составляют плодородные черноземы. Природно-климатические условия тоже неплохие, а выгодное географическое расположение благоприятно для реализации продукции за пределами страны.

По данным Офиса поддержки реформ при Минагрополитики и продовольствия, собиравшего данные в органах, которые сертифицировали органическое производство и торговлю органическими продуктами в Украине, на начало 2017 г. площадь сельскохозяйственных земель с органическим статусом составляла 289,551 тыс. га. Еще 91,622 тыс. га находились в переходном периоде.

Но это менее 1% от общей площади сельскохозяйственных угодий. Мало и операторов рынка — менее полутысячи, подавляющее большинство которых — сельскохозяйственные производители. Обычно они сертифицированы по органическому стандарту ЕС, но отдельные прошли проверку по органическим стандартам других стран.

Сейчас в наличии 17 органов сертификации, аккредитованных на международном уровне, включенных в официальный перечень органов сертификации. Правда, среди них только один украинский. Но это совершенно не препятствует доступу на рынки мира отечественным зерновым, масличным и бобовым культурам, дикорастущим ягодам, грибам, орехам и лекарственным травам. И хотя сейчас объем экспортируемой украинской органической продукции исчисляется всего несколькими сотнями тысяч тонн, а доходы — несколькими десятками миллионов долларов, перспективы немалые.

Наши экспортеры органической продукции пользуются преимуществами Соглашения об ассоциации с ЕС и Углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли, что является частью Соглашения об ассоциации. Но остается и много препятствий, ведь никто не рад новым конкурентам на своем рынке.

Однако с таким положением вещей нашим партнерам приходится мириться. Среди свыше десятка основных импортеров нашей органики такие страны, как Нидерланды, Германия, Великобритания, Италия, Австрия, Польша, Швейцария, Бельгия. Не обходит наша продукция и рынки США, Канады, Австралии и некоторых стран Азии.

Что же касается внутреннего рынка органической сертифицированной продукции, то он достаточно молодой. Операторов на нем немного, как и потребителей, осведомленных в сфере органического производства и реализации такой продукции. Его следовало бы развивать значительно энергичнее, а не сосредоточиваться только на экспорте.