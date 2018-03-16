Оформить бизнес на поляка

Только в прошлом году на заработки в Польшу выехало не менее 1,5 млн украинцев. Многие — с надеждой остаться там навсегда. Кроме Польши, больше всего украинцы едут в Чехию, Германию, Россию и ряд других стран. И не только на заработки. Получат ли они там выгодную работу, будут ли успешными в бизнесе? В значительной мере это зависит не только от них...

"Знаю немало примеров, — рассказывает профессор кафедры права и предпринимательства Львовского государственного аграрного университета Юрий Губени, — когда владельцы бизнесов, управляющие среднего звена крупных предприятий неожиданно оставляли все и ехали в Польшу или Чехию работать наемными работниками. Знакомый парень выращивал в Украине фруктовый сад, был преисполнен надеждой... Где он теперь? Подался в Польшу, где зарабатывает вдвое больше, чем имел здесь. Весь вопрос — в среде, которая в Украине не содействует добросовестному труду. Тяжело делать малый бизнес в бедной стране. Происходят постоянные поборы бизнеса. Люди устали от них. Вот и едут из Украины. И деньги — не главное. Украинцев там никто не ждет. Еще сложнее — в бизнесе".

Как утверждает известный политолог, президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик Ирина Верещук, 90% из почти 1,5 млн украинцев, работающих сейчас в Польше, не хотят возвращаться в Украину. Если на начало 1990-х мигранты стремились вернуться домой, то нынешние в первую очередь устраивают своих детей в польские детские садики и школы, вузы, а сами ищут постоянное место работы.

"Личные наблюдения свидетельствуют: за границей (в частности в странах ЕС) хорошо отдыхать или проживать, учитывая социальную составляющую, развитую инфраструктуру. ЕС не отягощен политическими кризисами, инфляциями и революциями. Есть определенная стабильность и четкое понимание, сколько ты сможешь заработать. Если же говорить об открытии собственного бизнеса, то это — единичные случаи, — считает начальник управления по вопросам коммуникаций Львовской ТПП Юрий Булик. — В странах ЕС, какой рынок мы бы ни взяли, есть конкуренция, причем очень высокая. Ведь рынок может оказаться совсем не таким, каким мы его видим во время отдыха или, например, посещения выставки".

Чтобы быть успешным, надо там родиться!

Это только так кажется, что соседняя Польша — очень близкое Украине государство. Фактически там действует совершенно другое законодательство. По словам львовского предпринимателя Василия Мысака, сейчас Польша — очень серьезная "заграница". Иностранцу там не позволят купить землю, — закон запрещает. Если украинец захочет открыть какое-то предприятие в Польше, он сначала должен найти поляка, оформить на него бизнес (переживая, будет ли тот порядочным), купить землю, и тогда поляк подарит ему этот бизнес. Поскольку продать не имеет права. А небольшой бизнес (парикмахерскую, кофейню) в Польше может открыть кто угодно.

Да, по сравнению с украинским, польское законодательство прагматичнее, там есть налоги, но нет бюрократии. Однако, работая на строительстве, в отеле, до больших денег не доработаешься. Добиться значительного успеха там могут только уникумы, наделенные каким-то особым талантом, как, например, художник Иван Марчук. Человек, не один год проработавший за границей. Его бы и в 90 лет приняли в любой стране. Поскольку это — Иван Марчук, человек-легенда.

К сожалению, реалии рынка труда такие, что за границей, даже если дома вы были замечательным математиком, физиком, инженером, вероятнее всего, вы будете работать исключительно в сфере услуг. Будете трудиться на стройках, полях, мыть полы в отелях, ухаживать за престарелыми и т.п. И будете радоваться, что нашли такую работу. Поскольку даже на строительстве квалифицированный рабочий в Польше зарабатывает до 1 тыс. долл. в месяц. В Украине — едва 150–200 долл.

"В Польше украинцы, сознательно выехавшие на постоянное место жительство, обычно открывают малые предприятия семейного типа, — продолжает Юрий Булик. — Зачастую у них есть определенный опыт ведения бизнеса в Украине, они оканчивают дополнительные курсы на местах или же сначала идут на работу в аналогичные местные компании, чтобы лучше "почувствовать" рынок.

Популярные страны для выезда на постоянное проживание — Испания, Польша, Чехия, реже — Италия, США. Здесь также следует смотреть на государственные условия открытия собственного дела. Например, достаточно легко начать собственное дело в Словакии.

Среди преимуществ ведения бизнеса за границей — стабильность и покупательная способность клиентов. Если вы предлагаете затребованные товар/услугу — реализация будет. Например, много логистических компаний переехали работать за границу. Есть случаи, когда украинцы открывают небольшие компании по предоставлению строительных услуг в США. Но это, повторюсь, сектор малого и среднего предпринимательства".

Однако условия конкуренции для граждан и неграждан в западных странах далеко не равные.

Кроме обычных проблем — незнания языка, законодательства, налоговой системы, — есть еще предубежденное отношение к украинцам.

"Моей дочке 15 лет, она мечтает полететь в космос, — рассказывает эксперт по государственному управлению Олег Доскач. — С учетом нынешних технологий это не такая уже и неисполнимая мечта. Она познакомилась с девушкой, которая работает в рекрутинговом агентстве европейской компании и подбирает людей для работы с космическими проектами. Моя Даринка встретилась с ней и услышала, что украинцам попасть в такую сферу, как космос, невозможно. Почему? Потому что мы — страна третьего мира! И задекларированное, что при приеме на проекты нет никаких национальных или других ограничений, — неправда! Это есть и будет. Поэтому, когда мои знакомые спрашивают у меня, почему я не хочу уезжать за границу, даю простой ответ: "Там тоже есть родители, которые хотят, чтобы их дети жили лучше. Там мы никому не нужны".

По его мнению, большое значение имеет момент ментальности. В странах третьего мира бедные люди думают о выживании, а не о развитии своего дела, творчестве, новых идеях и т.п. Это — в их подсознании. Поэтому люди с высшим образованием едут в Польшу выращивать шампиньоны.

"И если ты — из Украины, то очень редко, невероятно редко тебе удастся за границей занять значительную руководящую должность, — считает Олег Доскач. — У меня есть знакомый, который руководит целым направлением в одном из крупных лондонских банков. Но это исключение, поскольку к этой должности он шел целых 20 лет".

"Профессиональные знания многих украинских предпринимателей слабые, они не позволяют вести бизнес по европейским меркам, — убежден основатель Клуба деловых людей Николай Савуляк (г. Львов). — Кроме того, что не хватает денег и информации о возможностях ведения бизнеса за границей, этому препятствует низкая эффективность украинского бизнеса".

Еще категоричнее львовский предприниматель Василий Мысак: "Чтобы быть успешным за границей, надо там родиться! Если ты в США, самой либеральной к иностранцам стране, не хочешь всю жизнь работать "чернорабочим", единственный шанс стать успешным — соединить свою жизнь с американцем или американкой. Достичь значительных успехов иностранцу практически нереально. Другое дело — дети и внуки. Поэтому если ты готов выехать за границу ради детей — езжай! Зарабатывать там может кто угодно, но полностью социализироваться — нереально. Хочешь много заработать — езжай в Саудовскую Аравию! Там самые высокие зарплаты для иностранцев. Но там ты никогда не станешь гражданином страны, не будешь иметь социальной страховки. По их законам, это — невозможно".

Впрочем, Украина относительно иностранцев ведет себя так же. Где вы видели возможность для иностранцев сделать карьеру в Украине? У каждого есть своя страна, земля, где он родился, где работает и развивается.

Проблема в другом — как добиться, чтобы молодые люди не уезжали из Украины. Чтобы хотели здесь жить, работать, рожать детей и видели для себя хоть какую-то перспективу. И были удовлетворены не только заработной платой, но и отношением к себе и своим знаниям. Все это касается и бизнеса. Рецепт достаточно простой — стабильность. Налоги в Украине довольно нормальные. Но если в Европе ты заплатил налоги, тебя никто не будет беспокоить. В Украине — куча проблем.

Украинец кормит Лондон

Размышления бывшего редактора львовской многотиражки Лилии Лозинской об эмиграции

"О моем зяте, шеф-поваре элитного лондонского ресторана Игоре Тимчишине из г. Зборова (Тернопольщина), в Англии пишут как об украинском самородке. Он знает множество кухонь: французскую, китайскую, итальянскую. Окончив Львовский институт физкультуры в 1996 г., он год преподавал физкультуру в школе. И однажды его английские родственники пригласили увидеть деда, который после войны остался в Англии. Игорю понравилась эта страна.

В 1997 г. он вместе со своим другом, учителем английского языка, решили покорить Туманный Альбион. Сначала работали в ночной пекарне — пекли булочки. Довольно тяжелая работа. Но мой зять очень любил кулинарию, это было его хобби. Со временем они устроились в ресторан резальщиками салатов. И зять так овладел этим ремеслом, что победил в конкурсе профессионального мастерства, и его перевели на приготовление вторых блюд. Все это время Игорь много учился, читал специальную литературу, экспериментировал. Потом снова были победы в конкурсах. Сейчас он входит в сотню лучших шеф-поваров Лондона. О нем пишут профессиональные журналы. В его ресторане бывают самые уважаемые люди Великобритании".

"Перед отъездом в Лондон он женился на моей дочери Оксане, и у них родилась дочь — Наталочка, — продолжает рассказ Лилия Лозинская. — Очень непросто было им выживать в Лондоне. Игорь не получил никакого наследственного капитала, был гол и бос. У него не было специального поварского образования, поскольку он в институте физкультуры во Львове получил специальность тренера по гандболу. Это, возможно, и хорошо. Как кто-то заметил, в бизнесе, как и в спорте, большое значение имеет ваше внутреннее отношение ко всему, моральная готовность к будущим трудностям, взлетам и падениям. Игорь — очень настойчивый, он много трудился. Когда у них еще не было гражданства (только право на работу), то мы не виделись семь лет. Общались только по телефону.

Со временем Игорь приезжал во Львов, бывал во многих ресторанах. Его приглашали остаться, но он всем отказал. В Лондоне он кормит известных кинозвезд, арабских шейхов, влиятельных политиков, бизнесменов. Кто во Львове оценит его кухню?

А вот дочери повезло меньше. Ее образование — английский филолог — в Англии оказалось не затребованным. Где она только не работала: в отеле горничной, офис-менеджером в какой-то англо-российской фирме, в высшей бизнес-школе, управлении железных дорог, окончила множество компьютерных курсов, но ей часто не везло. Сейчас работает в международной компании, которая производит и реализует медицинское оборудование. Работа есть, но о ее карьере в Англии говорить не приходится. Возможно, она не такая целенаправленная.

За границу выехал и мой 33-летний сын Юрий, который нынче живет в Германии. Сейчас он — успешный эколог, аудитор-международник. Очень нужная в Западной Европе специальность. Еще учась на географическом факультете Львовского университета им. И.Франко, он и его товарищи создали ассоциацию молодых экологов. Поскольку международной центр находился в Брюсселе, Юрий ежегодно по несколько раз бывал за границей. И уже на четвертом курсе решил продолжить там учебу. Поступил в университет в Германии. В этом ему помогло знание немецкого и английского языков. Конечно, финансово ему было очень трудно, вечерами приходилось подрабатывать в ресторане, компьютерном клубе.

После окончания учебы Юрий работал в г. Кельне. Занимался презентациями, много ездил по миру. Теперь работает на фирме, которая занимается промышленной экологией, — осуществляет аудит промышленных предприятий. Исследует уровень выбросов вредных веществ на предприятиях, загазованность среды от автомобильного транспорта и т.п.

Его жена — Елена, выпускница Киевского университета им. Т.Шевченко, преподает в Боннском университете. За два года окончила четыре европейских университета, овладела новой профессией — специалист по исследованию поверхности земли с помощью дронов, космической и аэрофотосъемки и наложения данных на поверхность земли. Теперь она доктор (кандидат наук). А ей только 32 года.

Не скажу, что все им давалось легко и просто. Но, несмотря на всю сложность, возвращаться домой не планируют. Да, они тяжело работают, но им интересно. Слушала английского специалиста, который сказал, что для адаптации в чужой стране не надо ковыряться в своей душе, ностальгировать и говорить, что где-то было лучше. Следует завоевывать себе новое место под солнцем. Заводить немецко- и англоязычных друзей, "вариться" в их среде. А еще — иметь идею-фикс, которая бы заставляла все мысли работать в одном направлении. А относительно Украины — так она недалеко: захотев, всегда можно приехать в гости. Жаль, но пока серьезных специалистов здесь не ценят".

Советы эксперта

Юрий БУЛИК, начальник управления по вопросам коммуникаций Львовской ТПП:

— Предпосылкой успеха за границей, как, кстати, и в Украине, является наличие хорошего бизнес-плана. К тому же — "проверенного" местными экспертами (той страны, города, где вы планируете работать).

Хорошо иметь сопровождение местной юридической компании. Самое важное — это понимание целевой аудитории, с которой или для которой вы будете реализовывать услуги/товар.

Открытие собственного дела за границей — не миф, но открыть — это одно, а сделать бизнес прибыльным — совершенно другое. Немногие украинцы с предпринимательской жилкой сознательно выбирают эмиграцию. Они четко видят намного больше перспектив в нашей стране сегодня. У поляков бытует такое выражение, что хорошие времена начинают в плохой период, а плохие — в хороший. Сегодня у предпринимателей намного больше шансов занять свою нишу именно на украинском рынке, где еще нет большой конкуренции. Украинские бизнесмены это очень хорошо понимают и готовы экспортировать, предоставлять свои услуги (продавать через Интернет) по всему миру.

Тренд украинского бизнеса сегодня — найти заказчика за границей (который будет платить валютой), но работать здесь, в Украине. Иностранные же компании, наоборот, создают у нас предприятия, которые предоставляют определенные виды услуг, комплектуют детали, работают на давальческом сырье (текстиль).