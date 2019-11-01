Не хлеба, а зрелищ?

Удивительная все-таки у нас страна — даже в условиях упадка экономики, отсутствия дорог, изношенности транспорта, оттока инвестиций, вплоть до сворачивания крупных действующих производств на базе иностранных инвестиций, в состоянии войны, наконец, и аннексии части территории мы занимаемся не хлебом, а зрелищами.

Где еще такое может быть? Едва приступивший к исполнению своих обязанностей Кабинет министров в подобных условиях тратит свое время и силы на отрасль, которая (для тех, кто еще не в курсе) не производит никакой прибавочной стоимости, а лишь перераспределяет уже заработанные средства, а еще ведет к страшной болезни игроков — лудомании. Но самое печальное, что все усилия правительства, потраченные на 90-страничный законопроект "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр", могут привести к неожиданных последствиям, которые по своим негативам несоизмеримы с ожидаемыми поступлениями в госбюджет…

Обещания и реальность

Указанный законопроект недетских развлечений находится и на контроле у президента Украины. Во время недавнего пресс-марафона Владимир Зеленский подтвердил журналистам, что он следит за указанной сферой, хорошо осведомлен о законопроекте и уверен, что речь идет о легализации игорного бизнеса в формате казино в пятизвездочных отелях с большим количеством номеров, что позволит надежно оградить обычных людей от этой сферы развлечений с последствиями.

"Поэтому первый этап — казино в пятизвездочных отелях. На конкурсе будет продаваться очень дорого лицензия. Только в пятизвездочных отелях. Мало того, там должно быть 200 номеров в Киеве и 150 для регионов. Для чего это? Мы хотели придумать, чтобы у нас начали строить пятизвездочные отели.

Мы хотим забрать с улицы всю игровую историю. Самая сложная гуманитарная проблема с казино и игровыми автоматами в том, что человек идет с работы и проигрывает там свои последние копейки. Может ли простой человек, идя по улице, зайти в пятизвездочный отель? Нет. Это — о других людях. Пусть к нам прилетают и играют в этих отелях".

Это — обещания. Теперь — реальность.

17 октября законопроект официально внесен в Верховную Раду, и его текст, сначала недоступный даже для нардепов, теперь открывается на сайте ВР. И оказалось, что между обещанным и официально внесенным — серьезные расхождения. Это уже не законопроект Давида Арахамии (как его называли в СМИ, в частности в статье от 23 октября на сайте "Цензор.net" Татьяны Николаенко "С законопроектом у нас жопа": как пытаются поделить игорный бизнес при Зеленском"), который по утверждению Т.Николаенко "написан под двух участников рынка — беттинговые компании "Пари-матч" и "Фаворит", и который загодя обсуждали в ВР на рабочих группах. Но от этого не легче, поскольку обещания и реальность нового законопроекта, увы, не совпадают.

Фактически разработчики документа, под которым подписался премьер, нарисовали картину будущего украинского рынка азарта, где частный монопольный оператор государственных лотерей работает в окружении 40 тысяч игровых автоматов (ИА), казино, расположенных в 3–5-звездочных отелях по всей территории Украины, а также 800 букмекерских контор, плюс все то же самое в сети. И еще до 10 покерных клубов на земле и в Интернете.

Причем нет ответа на самый главный вопрос: "Каким образом запустить легальный игорный рынок без понимания того, как закрыть нелегальный?" Ведь наивно рассчитывать, что все вдруг решится одной выдачей лицензий или штрафами. Да, проект закона описывает алгоритм "обилечивания" тех сегодняшних нелегалов, которые захотят это сделать. Но как быть с теми, кого сегодняшняя ситуация вполне устраивает? Ведь уже не секрет: сегодня тысячи нелегальных залов, мимикрировали под лотереи и просто вывесили названия "ЛОТО" и "лотерея" на своих точках, но никакого отношения к лотереям они не имеют, а наоборот: создают большие репутационные и материальные проблемы для легальных лотерей. Нелегалы успешно работают последние пять лет и не закрываются. Почему они должны вдруг закрыться в случае принятия такого закона? Нет веских причин. Тем более что значительная часть нелегалов работают с ведома правоохранителей. Без комплекса мер по жесткому контролю над рынком правоохранителями, обеспечения его прозрачности не может быть и речи о легализации, и не будет эффективного регулирования.

Реальность такова, что законопроект в украинских условиях лишь добавит к имеющимся нелегалам как легальных игроков рынка, так и, вполне возможно, новых нелегальных — найдутся те, кто, пользуясь ситуацией, зайдет в зону "тени" и, возможно, новоиспеченные легальные игроки часть своей деятельности спрячут в "тени".

Защита или окружение?

Будет ли в такой ситуации реально защищен обычный человек, если со всех сторон его притягивают соблазны? А несовершеннолетний пользователь интернета? Действительно, законопроект предписывает полную идентификацию игроков, независимо о того, идет ли речь о гослотерее или о букмекерстве. Но, увы, даже такое требование не решает проблему защиты игрока, поскольку не ограничивает риски для тех, кто зарегистрировался, не лимитирует игру или суммы, которые тратит человек, не сопоставляет их с бюджетом его семьи, и т.д. Да это и нереально выполнить. Требование, существующее на развитых игорных рынках, — это верификация игрока, т.е. проверка его возраста, чтобы несовершеннолетние не играли. Однако даже это крайне затруднено в Интернете.

Соответственно, ответ на поставленный вопрос о защищенности очевиден. 40 тысяч только игровых автоматов по всей стране (из расчета 1 автомат на 1000 человек, и это если население Украины действительно составляет 40 млн. При том, что в цивилизованном мире предельной считается пропорция 1:4000) — это ли не Лас-Вегас на всю страну? А значит, еще больше станут страдать семьи тех, кто готов выносить последнее из дома, например, ради посещения залов игровых автоматов или пари. Как это повлияет на общество — очевидно. Впору ожидать повышения социальной напряженности. Тем более что украинцы хорошо помнят дозапретные времена (в 2009 г. был принят Закон "О запрете игорного бизнеса в Украине". — В.В.), когда ИА можно было увидеть едва ли не на каждой улице, в том числе в малых архитектурных формах.

Еще не стерлись из их памяти и трагедии в семьях. Подтверждение? Исследования настроений общества, проведенные в конце сентября компанией "Рейтинг", свидетельствуют, что почти 60% украинцев не поддерживают легализацию азартных игр ни при каких условиях. Самое плохое отношение у них к легализации интернет-казино (против — 88%) и игровых автоматов (против — 88%). Не зря же ИА в народе называли однорукими бандитами. Сейчас они уже безрукие, но деньги и здоровье отбирают все так же исправно.

Защищает ли законопроект игроков от лудомании? Увы, информированием в месте проведения азартных игр об опасности заболеть задача не решается. Азарт эффективно регулируется увеличением времени между ставкой и ее результатом и снижением вероятности выигрыша. Но законопроект, как нарочно, делает все с точностью наоборот — предусматривает выигрышный фонд в игровых автоматах не менее 90%. А это большой риск адактивности и угроза эпидемии лудомании по всей стране. Для сравнения: в лотерее выигрышный фонд, как правило, от 50%, да и розыгрыши проводятся не так часто.

Дело в том, что психологически человек всегда хочет увидеть быстрый результат своей ставки. Лотерея создает искусственные барьеры. Букмекеры и автоматы — нет. Поэтому лотерея признана в мире игрой с наименьшим риском лудомании, считается спокойной игрой, в которую на Западе играют семьями из поколения в поколение. Игровые автоматы и ставки на спорт (беттинг, особенно вживую) — это высокая интенсивность игры, большой риск постоянного вовлечения игрока в игру. Вы где-нибудь слышали, чтобы в игровые автоматы играли семьями?

Зачистка рынка

А что же все-таки с лотереей? Какое место отведено ей в законопроекте?

Судя по всему, она явно попала в немилость к авторам законопроекта. Во-первых, они признали ее азартной игрой. Во-вторых, продвигается мысль о преимуществах монополии одной частной компании. В-третьих, документ создает преимущества для букмекеров и игровых автоматов по охвату массовой аудитории, оттесняя лотерею от игроков.

Вообще трудно не заметить, что в законопроекте Кабмина, как и в проекте Давида Арахамии, присутствует четкий крен в сторону беттинга. Достаточно сказать, что самая "сладкая" лицензия для игорки в сети Интернет является букмекерской — это "лицензия на организацию и проведение букмекерской деятельности и азартных игр казино через сеть Интернет". Т.е. всю игорку в Интернете можно проводить только по букмекерской лицензии.

И, судя по всему, это и есть желанное направление деятельности букмекеров в Украине. Во всяком случае, эксперты считают заявленную минимальную стоимость лицензии для организации букмекерского пункта заведомо невыгодной. Речь о более 788 тыс. грн в год (здесь и далее из расчета 2102 грн прожиточного минимума на конец 2019 г.) плюс 31,5 тыс. грн за каждый ставкомат, которых потребуется около 10 на пункт, а это еще 310 тыс. грн в год. Итого один наземный объект будет обходиться лицензиату почти в 1 млн 100 тыс. грн в год. Эксперты уверены, что данная стоимость за один наземный объект невыгодна даже компании "Пари Матч". Но надо ли это "Пари Матч", если ее основной оборот сосредоточен в онлайн?..

Для нее и крупных российских беттинговых компаний гораздо выгоднее купить лицензию с полным фаршем работы в Интернете за 26 млн грн, которую не потянет украинский бизнес, и таким образом лишиться серьезной конкуренции с его стороны.

Правда, остается еще лотерея, которая, как известно, во всем мире работает как "на земле", так и в интернете. Ее букмекеры тоже считают серьезным конкурентом. Ничего удивительного, достаточно вспомнить, как выживали в Украине в условиях запрета беттинга те же "Пари-матч" и "Фаворит". Правильно — они выпускали лотереи, мало чем отличавшиеся от беттинга. И не стеснялись их активно рекламировать. А почему нет, если чиновники из Минфина позволяли это делать безнаказанно?

Так вот, теперь, во избежание обратного хода процесса — появления лотерей, связанных со спортивными событиями, — кто-то постарался, чтобы законопроект ограничил лотерейного оператора в виде лотерей, а чтоб уж наверняка — вообще запретил ему вести свою деятельность в интернете. Чем не зачистка рынка?

Можно ли после этого назвать случайным то, что начиная с 2019 г. начала проявлять свою активность в Украине беттинговая компании из РФ "Лига Ставок", а российская "Марафон" даже перевела свою страничку в Интернете на украинский язык.

Интересно, как они собираются обходить ограничение на приобретение лицензий для бизнеса, контролируемого из страны агрессора (ст. 75 законопроекта)?

Падчерица игорного рынка

На этом ожидаемом празднике азартных операторов не ждут только лотерею. Авторы законопроекта решили даже запретить продажи лотерей в киосках и других местах, приближенных к покупателям. Хотя во всем мире доступность лотерей в рознице — политика государства.

Заметим, законопроект запрещает продажи лотерей в тех видах розницы, где практически невозможно организовать букмекерство или синтетическое казино. Т.е. создаются искусственные барьеры для лотереи в пользу игорки.

Чтобы сыграть в традиционную лотерею, нужно будет сначала хорошенько поискать место ее продажи, пройти процедуру идентификации (потребуется паспорт и копия идентификационного кода). Ведь законопроект предписывает полную идентификацию (верификацию) игроков, независимо о того, гослотерея это или букмекерство. После такого желающих играть в спокойную лотерею явно уменьшится. Зачем? Если вокруг высокоадактивные игровые автоматы, а в интернете — казино, ставки, пари, покер.

А ведь общепризнанный в мире принцип лотерей — простота и доступность. Они продаются в Европе и в Америке в обычных супермаркетах и угловых магазинах, в киосках и на почте. Процесс покупки и получения выигрыша очень простой и быстрый, как газету купить: не отнимает время ни у игрока, ни у продавца, например, в магазине.

Но ведь лотерея не просто отдаляется от игрока, ее место заполняют казино и букмекеры. Т.е. речь не идет о заботе об обычном украинце и его защите от лудомании. Так может речь о госбюджете? Тоже вряд ли. Ведь налоговые отчисления от лотерей значительнее.

Во-первых, из-за более широкой налоговой базы: в классических лотереях призовой фонд — 50%, а у букмекеров — более 90%. Это значит, что налог с валового игрового дохода на лотереии будет в десятки раз больше, чем с букмекерского (налог с интернет-букмекерства еще меньше).

Во-вторых, существенные отчисления от лотерей можно переводить на финансирование социальных проектов. Только в 2018 г. в Европе перечислено 23 млрд евро от налогов с классических лотерей именно на социальные проекты. Это при годовом обороте всех европейских лотерей в 73 млрд евро (данные Европейской лотерейной ассоциации, EL). А как заставить частного букмекера вкладывать в социалку?

Но и это еще не все. Авторы очень хотят реализовать монополию одного частного лотерейного оператора на украинском рынке. Публично защищает эту позицию Минфин, которому в свое время не удалось реализовать эту идею через собственные лицензионные условия для лотерейщиков. Тогда он играл на стороне друзей пятого президента, доказывая, что монополия — это хорошо. Хотя ни в одной стране мира нет частной монополии на лотерейном рынке в том виде, как это предлагали реализовать в Украине. Но зачем эта тема министерству сейчас? Неужели, как и Наталья Яресько, там намерены таким образом привлечь монопольного иностранного инвестора?

Серьезно говоря о монополии, нужно учесть, что, например, в таких странах как Греция, Дания, Италия, Нидерланды, Словения, Швеция, Израиль, Китай действуют по два оператора лотерей, в Испании — 3, Японии — 4, Канаде — 5, Германии — 17, в США — 47. И не стоит повторять ошибки Молдовы и Грузии, где монополия привела к упадку лотереи.

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Если действительно цель законопроекта — защита человека/игрока, доходы госбюджета и наполнение фонда образования, медицины и спорта, а не интересы тех или иных представителей индустрии азарта и их "инвесторов", то его нужно основательно дорабатывать. И желательно не в турборежиме. Ведь исправить допущенные ошибки потом будет очень сложно и болезненно. А восстановить здоровье людей — еще сложнее.