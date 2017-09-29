Назрел ли закон о рынке древесины в Украине?

Статья в ZN.UA от 15 апреля 2017 г. известного журналиста Романа Якеля "Аукционные торги теряют свое значение" заслуживает самого серьезного внимания и обсуждения в компетентных органах власти, сферы науки и торговли. Это также относится к СМИ, к научной общественности, касается также нравственно-интеллектуальной ответственности их перед украинским народом. А не только перед субъектами малого и среднего бизнеса лесопромышленной деятельности.

Автор статьи отмечает: "В 2016 г. по меньшей мере 6,5 млн кубометров леса было реализовано по прямым договорам или "левым" схемам". Далее указывает: "Из 16,7 млн кубометров леса, заготовленного всеми лесопользователями в 2016 г., … все эти вместе взятые аукционные продажи не дотягивают до 6,5 млн кубометров, т. е. минимального объема продаж, который, по утверждению делегатов съезда, приходится на прямые договора или "левые" схемы". Правомерно отметить, что приведенная цитата веет предпринимательским контекстом. Совсем иное он бы имел содержание, если бы информация была подана в форме общественно справедливой ее направленности, а именно: "Из 16,7 млн кубометров лесных материалов, заготовленных всеми лесозаготовителями в 2016 г., … аукционные продажи не дотягивают и до 6,5 млн кубометров". Выходит, более 10 млн куб. лесных материалов, произведенных в Украине, отраженных в деловой и статистической отчетности, реализованы неизвестно как…

И так из года в год. К тому же, этого никто из власть имущих не видит. Косвенный вывод, конечно, можно сделать из сообщения Министерства внутренних дел Украины: "В Ровенской области задержаны все директора лесных хозяйств за незаконную вырубку леса. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Facebook. По его словам, сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции совместно с Военной прокуратурой провели спецоперацию по искоренению коррупционной составляющей в лесхозах от низшего звена до верхушки". Более чем печальное явление…

Не правда ли, это — весьма значимые доказательства множества фактов и факторов существенного нарушения экономической деятельности в отрасли украинского растениеводства, лесоводства и лесопользования, точнее — пользования главной товарной продукцией лесоводства — древесиной. Торговля лесом (древесиной в состоянии роста) — квинтэссенция лесоводства, как отрасли растениеводства. Продуктивной силой для которого является земля (грунты), с показателями ее плодородия — по известным в науке эдатопам, т. е. с учетом их трофности (богатства почвы органическими веществами) и состояния влажности (гигротопы). Классическая система деления земельных угодий по эдатопам имеет 24 ячейки, отображающие их природную продуктивность. Это значит — их соответствие для выращивания древесины (леса) наиболее им соответствующих коренных древесных пород. Именно по ним в соседней Польше лесохозяйственные предприятия оплачивают земельный налог (плата за землю) без связи с утверждением и манипуляцией размерами годичной расчетной лесосеки. Согласно Закону о лесах Польши, "Государственные леса покрывают свои расходы из собственных доходов по принципу финансовой самостоятельности

(ст. 50)". Это понятно и справедливо. Безусловно — приемлемо в Украине… Для оплаты земельной ренты значение имеет лишь деление лесных земель и насаждений по классам бонитета на основе материалов лесоустройства и ее пересчет на условные гектары, в зависимости от преобладающих в насаждениях древесных пород. Второй аргумент — цены по данным Государственной статистики на пиловочник (лесные материалы крупные) хвойных пород по итогам торговли за ІІІ квартал предшествующего плановому года (злотых/м3).

Нетерпеливых читателей прошу не спешить с выводами, будто изложенное не имеет отношения к формированию рынка лесных материалов. С тех пор, как лесоводство стало отраслью растениеводства (XIX век), а соответствующие субъекты лесохозяйственного производства получили статус землепользователя, объектом их труда и производительной силой, объектом земельных отношений стала земля, земельные угодья, вместо прежнего "леса", т. е лесных ресурсов на "ничейной" земле. В Украине границы лесных земель (в народе — лесов), устанавливаются органами государственной власти и органами местного самоуправления согласно Земельному кодексу Украины. И, главное, "объектом платы за землю является земельный участок", а не лесные ресурсы [ЗК,

ст. 206]. Однако Налоговый кодекс Украины (ст. 256) устанавливает, что "объектом налогообложения рентной платой есть древесина". И не просто "древесина", а "древесина, заготовленная…" (ст. 256.2.1; 256.2.2). И этот вопрос остается вне внимания антикоррупционных ведомств областей и государства. Хотя ответ на него также лежит "в плоскости деградации моральных основ украинского общества в целом", приведенный журналистом ZN.UA Лидией Суржик в статье "Доктор Плагиат" (7.04.2017), хотя совсем по другому поводу, но явно того же происхождения.

С явного противоречия между нормами Земельного, Лесного и Налогового кодексов Украины, игнорируется положение о том, что главным источником дохода для лесохозяйственного предприятия (далее — лесхоза) является организация выращивания и ежегодное изъятие древесины с лесных угодий, ее реализация субъектам лесной промышленности (СЛП). От этого происходит и термин "Рубки главного пользования" (РГП). Реализация древесины СЛП в состоянии роста, с учетом действующих лесохозяйственных норм и правил, является как основной задачей лесохозяйственного производства, так и доминантным источником валового дохода лесхоза (исторический термин — лесного дохода).

Из этого следует, что организация рынка лесосечного фонда (ЛСФ), т. е. продажа леса "на пне" субъектам лесопромышленного производства, — завершающая стадия лесовыращивания. Рынок же лесных материалов формируют субъекты лесозаготовительного производства. Такая организация лесопользования сложилась исторически совсем не случайно. Она успешно функционировала в Украине до конца 50-х годов прошлого века! Ведь лесохозяйственные предприятия (лесхозы) из-за небольших объемов лесосечного фонда ограничены в приобретении сложной и дорогостоящей лесозаготовительной техники, с обеспечением надлежащего коэффициента ее полезной нагрузки. То же касается машин и механизмов для строительства подъездных путей и мест складирования, цехов по разделке древесных стволов на лесные сортименты, мест хранения и отгрузки лесных материалов и пр.

Опыт объединения в одном юридическом лице лесохозяйственного и лесопромышленного производства в 60-е годы прошлого века, получившее распространение только в украинском лесоводстве, создание т. н. лесхоззагов, как хорошо известно специалистам, себя не оправдал. Любознательные оппоненты могут обратиться к сохранившимся еще статистическим сведениям вплоть до 1990 года. Исходя из этого, Межведомственный аналитически-консультативный совет по вопросам развития продуктивных сил и производственных отношений при КМ Украины (МА-КСПСиПО) на основе своих вневедомственных исследований (впервые в практике украинского лесоводства!) предлагал: "Більш прагматичним на сьогоднішній день виглядає рішення щодо удосконалення існуючої системи функціонування лісового комплексу. Для цього необхідно: *розділити функції лісового господарства та лісової промисловості". Последнее создало бы условия и научные основы для формирования рынка лесных материалов, развития конкуренции между субъектами лесохозяйственного производства, прозрачного и правдивого предложения СЛП главной продукции лесоводства — лесосечного фонда для получения валового дохода.

Да не тут-то было! Ведомственная лесохозяйственная наука и "общественность" всеми праведными и неправедными способами начали доказывать исключительное право лесхозов на проведение ими же заготовки лесных материалов. И успешно, хотя и вопреки морально-этическим общественным нормам, а также в противовес предложениям МА-КСПС иПО, провели это в Лесной кодекс Украины. Его статья 19 гласит: "Постійні лісокористувачі мають: 1) право самостійно господарювати в лісах; 2) виключне право на заготівлю деревини; 3) право власності на заготовлену ними продукцію та доходи від її реалізації…".

Мне доподлинно известны перипетии с принятием в 2006 году ЛК Украины, т. к. по долгу службы и как помощник-консультант народного депутата Украины Юрия Кармазина принимал участие в подготовке и подаче альтернативного законопроекта, подготовленного им с группой других народных депутатов Украины. Законопроект народных депутатов В.Самоплавского и Н.Шершуна, предложенный высокопоставленными и влиятельными менеджерами лесного комплекса Украины, естественно, содержал элементы "лесхоззагизации" вместо прежних "лесоводства" (землепользования) и "лесопользования" (пользования древесиной), обособленных в процессе их хозяйственной и финансовой деятельности. На пленарном заседании Верховной Рады Украины был принят их законопроект. Таким образом были возведены в ранг Закона, мягко говоря, мало вразумительные, теневые нормы для "постоянных лесопользователей" ("право самостоятельного хозяйствования в лесах", вместо "самостоятельного хозяйствования на землях лесохозяйственного назначения"; "исключительное право на заготовку древесины" вместо "продажи на аукционе ЛСФ" и др.). Приведенные нормы сразу же разрушили все исконно рыночные механизмы изъятия из лесов (лесных экосистем) главной продукции лесоводства и ее реализации субъектам лесопромышленного производства "на пне". Лесохозяйственное производство во всех областях стало и остается последние четверть века дотационным.

Прошли годы со времени принятия в Лесном кодексе указанных умышленно ошибочных норм, невидимых только тем, кто не хочет видеть их сверхкоррупционную направленность. Задерживают органы Национальной полиции Украины руководителей лесхозов, которые всего лишь используют несовершенство лесного законодательства. И автор реферируемой статьи, уважаемый и широко известный корреспондент Роман Якель, все еще говорит о рынке древесины, хотя речь ведет о лесных материалах, что совсем не одно и то же. И убеждает, сославшись на председателя Западноукраинской ассоциации деревообработчиков и лесозаготовщиков Игоря Соболевского, общественность в том, что "Мы должны отстоять в законопроекте нормы о том, что заготовка древесины является конечной фазой ведения лесного хозяйства".

Позволю себе напомнить общественности и руководителям органов власти, а также субъектам лесохозяйственной и лесопромышленной деятельности о нижеследующем. Конечной фазой лесоводства (отрасль растениеводства) является выращивание леса (древесины), необходимой по своим физико-техническим свойствам, для реализации ее на рынке лесосечного фонда упомянутым "лесозаготовщикам", с целью получения дохода. Лесозаготовщики, разрабатывая лесосечный фонд, производят лесные материалы с учетом спроса субъектов бизнеса деревообрабатывающего производства, прежде всего для удовлетворения спроса местных товаропроизводителей. И только лесхозы, будучи заинтересованными в постоянном увеличении лесного дохода для обеспечения самоокупаемости и прибыльности своего производства, будут просто вынуждены учитывать потенциальный спрос на лесные материалы местных СЛП, способствовать его максимально полному удовлетворению своими лесохозяйственными мероприятиями. Современным менеджерам производства и науки в лесном секторе экономики было бы полезно знать (и к тому стремиться!), что с образованием Лесного департамента в далеком XVIII веке, было положено начало статистической отчетности по доходам и расходам на ведение организованного лесного хозяйства по каждому из лесных предприятий (лесничества, лесхозы). В частности, по Киевской губернии лесные доходы постоянно увеличивались и достигли за 1897 г. 1153 тыс. руб. серебром по сравнению с 3,5 тыс. руб. серебром за 1804 г., т.е. возросли в 327 раз...

На поставленный в заголовке к данной статье и в публикации Р.Якеля вопрос относительно Закона о рынке древесины можно ответить определенно: назрел, если отнести его к организации рынка древесины в состоянии роста, т.е. рынка лесосечного фонда, а не рынка лесных материалов. Лесные материалы — товар совсем иного вида экономической деятельности, с другими системами организации производства, материально-технического и финансового обеспечения. И поэтому давно назрел вопрос об адаптации лесного законодательства к рыночным нормам.