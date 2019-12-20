Ловушка фискализаторов

В частности, непродуманные, не с той стороны начатые реформы порождают "промежуточных победителей" (как назвал их Джоэл Хеллман), которые не дают их закончить, поскольку в их интересах — сохранять ситуацию "частичных реформ", которая нередко хуже, чем была первоначальная. Похоже, что именно такую ловушку создают сейчас на наших глазах "антиФЛПовские" законы 128 и 129 в части расширения фискализации микробизнеса и требований учета.

На первый взгляд человека, не посвященного в тему, в этом нет ничего особо плохого. Ведь действительно часть ФЛП торгует контрабандным товаром, поскольку может не подтверждать его происхождение документально. А еще часть псевдо-ФЛП используется средним бизнесом для того, чтобы избегать налогов через "дробление". Почему бы не закрыть эти "схемы", раз мы о них знаем? Ну, пострадают несколько сот тысяч ни в чем не повинных ФЛП, так лес рубят — щепки летят… Зато покончим с контрабандой. А то "до тех пор, пока товар можно продать без документов, она будет идти, хоть немцев на таможню поставь", как любит говорить один из лоббистов такого решения, воплощенного в упомянутых выше законах. Казалось бы, все просто и логично? Не спешите с выводами, простота бывает обманчива, и даже хуже воровства. Как известно, любая сложная проблема имеет хотя бы одно неправильное решение, и это как раз тот случай.

Весьма поучительная история произошла не так давно с другой схемой, закрытие которой лоббировали те же самые лица. Называлась она "пиджаки", или "муравьи": с внешней стороны границы фура выгружает партию, скажем, мобильных телефонов. С украинской стороны выстраивается очередь местных жителей (с возможностью многократно пересекать кордон в рамках приграничного режима), которые "туда", как обычно, несут дозволенное количество сигарет и спиртного, но, главное, обратно переносят в карманах пиджаков те самые телефоны — тоже в дозволенном количестве, не больше чем 500 евро на человека. И такой поток "муравьев" за некоторое время совершенно легально и за умеренную плату перетаскивает на себе всю фуру без уплаты налогов, после чего уже другой грузовик везет товарную партию на продажу. Оно, конечно, дорого и хлопотно, зато таможенникам можно платить чисто символически, чтобы не затягивали оформление — не то что при других схемах, таких как, например, прерванный транзит.

Да, лавочку прикрыли: теперь на 500 евро можно ввезти только если пробыть за границей больше суток. Казалось бы, все красиво: туристы не пострадали, а контрабанду остановили. Немного побузили местные жители, лишившиеся заработка, но их дело было очевидно неправое, и они не победили. Перемога? Отнюдь: нет никаких указаний на то, что контрабанды (точнее, того, что ею в просторечии называют — нарушений таможенных правил) стало меньше и потоки "левого" товара хоть как-то оскудели. Наоборот, зеркальная статистика показывает, что их стало больше — на то есть объективные причины. Однако это означает, что коррумпированные таможенники, которые негласно поддерживали перекрытие "пиджаков" (еще бы, такие потоки идут, а им перепадают крохи!) обогатились еще больше, и, значит, "сковырнуть" их будет теперь еще труднее. И всем известные контрабандисты, которые вывозят мимо таможни по 150 контейнеров за раз — тоже.

В отношении сбыта "контрабаса" ситуация похожа до неприличия. Ведь кроме пресловутых ФЛП, есть еще как минимум два канала продаж: это полная "тень", которой никакая фискализация с первичными документами не грозит, и крупная розница, которая и сейчас продает "контрабас" и контрафакт, снабжая их документами, купленными за совсем смешные деньги "на мусорке", т.е. у печально известных "конвертов", хорошо умеющие открывать и закрывать фирмы-бабочки, брать на себя весь криминал за подделку документов и много чего другого. О том, что ФЛП не продают и половины "контрабаса" свидетельствует статистика: весь их оборот в рознице, включая скрытый (оцененный непрямым методом) меньше или равен объему "контрабаса" — при том, что большинство, очевидно, торгует вполне отечественными товарами.

Что же случится, если законы 128 и 129 вступят в силу в этой своей части? Во-первых, ФЛП просто придется стать клиентами тех же "конвертов", т.е. владельцы последних заработают больше. Во-вторых, в еще более выигрышном положении окажется "тень", соответственно, выиграют те, кто ее "крышует". В-третьих, крупная розница не только добьется "равных правил игры" с ФЛП (только не в том смысле, в каком это понимают простаки), но и сможет активно бороться с конкурентами руками налоговой (естественно, ни грамма не чистыми) — ведь у фискалов появится легальный повод проверять ФЛП, а уж если придут с проверкой, то с пустыми руками не уйдут, у них так не принято… Таким образом, крупные сети смогут подмять под себя еще бОльшую долю рынка, поделить его и создать, наконец-то, вожделенный картель — "все как в Европе".

То есть на контрабанде все эти драконовские меры никак не скажутся, а вот перераспределить потоки в пользу крупных игроков с влиятельными "крышами", как это случилось в примере с "пиджаками", — вполне способны. А уж эти игроки постараются помешать любым усилиям по закрытию дыр на таможне — главного источника "контрабаса". Такой результат известен как "эффект кобры" — от случая, когда попытка британских колониальных чиновников назначить вознаграждение за убитую змею привела к тому, что гадов стало больше: местные жители начали их выращивать на убой, а когда колонизаторы отменили провалившуюся затею, кобр выпустили на волю, дабы не гневить богов убийством.

То же самое относится и к схемам "дробления" на псевдо-ФЛП. РРО — проблема только для реально мелкого бизнеса: сколь-нибудь крупный (в том числе и "дробленый") давным-давно сам научился использовать их для своих собственных нужд, иначе продавцы разворуют всю прибыль, и концов не найдешь. Придется разве что заменять одного псевдо-ФЛП на другого по достижении лимита, то есть вовлечь в дело больше псевдо-ФЛП. Их, наверное, придется поискать, впрочем, массовое закрытие настоящих ФЛП создает для этого очень даже благоприятный фон: раз легально работать становится сложнее и рискованнее, почему бы не перейти в тень, сдав документы крупному магазину, чтобы "капало"? Как раз хватит заплатить "крыше", чтобы ничего не бояться… То есть и в этом случае выигрывают крупные розничные сети (в том числе работающие нечестно!) и "крыши" теневиков. С теми же последствиями, аналогичными уже свершившейся истории с "пиджаками". Неудивительно, что все это продвигали одни и те же лоббисты.

Удивительно другое: почему к ним прислушиваются уже в третий раз, несмотря на оглушительные провалы предыдущих попыток? Напомню, что впервые такие драконовские нормы заложил в свой приснопамятный НК Азаров — получил в ответ Налоговым Майданом по рукам, и вынужден был их убрать. Вторую попытку предприняли Яресько и Макеева в уже постреволюционной стране — на сей раз до Майдана не дошло, хватило многотысячных протестов перед Радой. После этого, как ни мечтали Порошенко с Южаниной, но перед выборами все же не решились… Но с каждой сменой власти лоббисты опять находят благодарных слушателей и грабли срабатывают вновь. Почему?

На поверхности лежит ответ — "по наивности и невежеству". Политики и госчиновники — обычные люди, им не чужды ни обывательские заблуждения, ни лень, чтобы глубоко разбираться в таких вопросах (ну, и времени не хватает, да). Чуть глубже — увязанность самих этих политиков с главными бенефициарами. Это, безусловно, имело место в случае Азарова. Елена Макеева тоже прославилась продвижением абсолютно всех хотелок (коррумпированных) налоговиков, с которыми имеет потомственные связи. О том, кто и зачем толкал катастрофические решения сейчас, мы, наверное, со временем тоже узнаем.

Но есть еще одна причина, политэкономическая. Одной из целей введения упрощенной системы — вообще-то главной для ее создателей — было формирование полноценного среднего класса, способного отстаивать свои интересы. Благодаря ей удалось создать многомиллионный "остров" людей, свободных от "крыши". Именно эти люди превратили политтехнологический проект в Помаранчевую революцию — и тем стали смертельными врагами Системы. Именно поэтому Азаров так мечтал "вернуть их на заводы", под власть начальника. То, что по его стопам пошла постреволюционная власть, стало лишним свидетельством ее зрады интересов среднего класса и революции. То, что нынешние "технократы" столь же упорно мечтают ликвидировать упрощенку и уже сделали критически важный шаг по ее выхолащиванию — мягко говоря, не в их пользу. Впрочем, если врагами объявляют волонтеров, то почему бы и не весь средний класс? История взлета и падения Порошенко учит только тому, что она ничему не учит — это только умный учится на чужих ошибках, фискализаторам это, как видно, не дано.