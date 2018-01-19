Коррозия славы

Казалось бы, есть в Украине сегмент в отрасли машиностроения, который вполне даст фору любым зарубежным разработкам, и которым можно не только гордиться, но и деньги зарабатывать.

К примеру, ракетно-космическая отрасль Украины с ее флагманом — ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля". Убедительным подтверждением нашему предположению мог бы стать "ТОП-100" Минэкономразвития, в котором выполнен обзор крупнейших предприятий Украины. В документе прямо сказано (стр. 16): "Чистый финансовый результат портфеля госпредприятий в секторе машиностроения увеличился с 1 млрд до 5 млрд грн за 2016 г. Это, прежде всего, связано с увеличением прибыльности ГП КБ "Южное", чистая прибыль которого за 2016 г. составила 4,3 млрд грн". Получается, что КБ, являясь непроизводственным предприятием, тянет на себе машиностроение всей страны.

Однако изучив вопрос, понимаешь, что чудес не бывает, и рассчитывать на островок славы в окружении тотального бесславия не приходится. Коррозия разъедает не только металл…

Ракетно-космические реалии

Запуски в 1991 г. более 150 ракет, разработанных с участием украинских конструкторов, и даже признание на международном конгрессе космонавтики в Южной Корее в 2009-м отечественного комплекса "Зенит-3SL" научно-техническим прорывом остались далеко позади и погоды, увы, уже не делают. А реалии сегодняшнего дня даже не печальны. Они скандальны.

Достаточно лишь упомянуть, что КБ "Южное" и госбюджет Украины в 2016 г. недополучили 800 млн долл. из-за отказа Бразилии от совместного с Украиной проекта по выпуску ракеты-носителя "Циклон-4" (за неоднократный срыв украинским КБ поэтапных сроков реализации проекта), который был предусмотрен Обще­государственной целевой научно-технической космической программой страны на 2013—2017 гг. Репутационные потери от таких "успехов" несопоставимы с финансовыми. Украина может потерять статус ракетно-космической державы.

Как можно было и в 2016 г. не завершить разработку "Циклона-4", если на бумаге разработка была завершена еще в 2009-м?! Более того, десятки тысяч изменений в конструкторской документации, полученные от разработчиков предприятием-изготовителем ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" (не путать с КБ "Южное") и все еще продолжающие поступать, дают все основания утверждать, что текущая версия РН "Циклон-4" имеет мало общего с образцом 2009 г.

Для полной картины нужно добавить к этому полное отсутствие новых конкурентоспособных ракетно-космических комплексов и даже возможности самостоятельного производства и коммерческой эксплуатации того, что уже разработано: РН "Зенит-3SL", "Зенит-2SLб", "Зенит-3SLб", "Днип­ро", производившиеся в кооперации с РФ. А еще — отсутствие Научно-технической космической программы Украины, которую никак не заменить проектом Концепции реализации государственной политики в сфере космической деятельности до 2032 г., предусматривающим реализацию собственных космических проектов лишь к 2027 г., до наступления которого требуется постоянное выделение бюджетных средств.

Вот и приходится отечественным ракетостроителям быть на подхвате чужих проектов, обеспечивая им первую или четвертую ступени ракетоносителей, что должно быть унизительным для лидера — КБ "Южное", но он выдает это за выдающиеся достижения.

Финансовые мифы

А ведь финансирование ракетно-космической отрасли сводится к постоянным госдотациям (часто непродуктивным) и субвенциям для погашения задолженности по заработной плате и иных задолженностей, утилизации ракетного топлива и долговых обязательств крупнейших предприятий отрясли. Т.е. несмотря на кризис в экономике и войну на Востоке, государство продолжает тратить немалые средства на перспективную отрасль. За 2004—2016 гг. одни только потери государства из-за платежей по кредитам, привлеченным для нереализованных проектов ("Циклон-4" и "Созда­ние Националь­ной спутниковой системы связи"), составили более 7,3 млрд грн, при этом в финансовой отчетности предприятий отрасли данные суммы указаны как их прибыль.

И флагман отрасли — КБ "Южное" — не исключение. Более того, государственные вливания создают миф о его сверхприбыльности. Ведь те 4,3 млрд грн чистой прибыли предприятия за 2016 г. (о которых мы упоминали в самом начале статьи) — есть не что иное, как результат банального списания Минфином с КБ задолженности перед Сбер­банком России в сумме 260 млн долл. (о чем прямо написано в Аудиторских выводах к годовой финансовой отчетности за 2016 г., размещенных на официальном сайте КБ "Южное" (пункты 12 и 18). Эти деньги занимали под госгарантии для финансирования проекта "Циклон-4"…

По данным Минэкономраз­ви­тия, в 2015 г. КБ "Южное" потерпело убытков на 1,1 млрд грн. А по данным сайта "Эспрессо", за 2013—2015 гг. КБ "Южное" отчиталось о 4,1 млрд грн убытков.

Стоит ли удивляться, что на фоне таких "успехов" 17 февраля 2016 г. появился приказ Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) о прекращении трудового договора с генеральным конструктором — генеральным директором ГП КБ "Южное" Александром Дегтяревым (руководил КБ с 2010 г.). В обосновании к приказу говорится о выявленных нарушениях финансового законодательства при использовании денежных ресурсов в проектах "Циклон-4" и "Создание Национальной спутниковой системы связи".

Уголовные дела и космические проекты

Но даже после отстранения от должности А.Дегтярев остался в КБ и фактически руководил им. Более того, уже в мае 2016-го он выиграл суд, а в июле, подписав приказ №1935, приступил к работе в прежней должности. И это нетрудно было предугадать, тем более что в ГКАУ в августе 2017-го тоже поменялось руководство.

Правда, в сентябре 2017 г. он отказался от участия в открытом конкурсе на должность гендиректора КБ "Южное" и в результате получил приставку и.о. к должности, поскольку новый гендиректор так и не появился. Его активности, судя по всему, помешала Генпрокуратура — там всерьез заинтересовались финансированием проваленных проектов.

В частности, Главная военная прокуратура осуществляет криминальное производство в уголовном деле №42015000000002433 по факту растраты бюджетных средств, а также ненадлежащего выполнения служебных обязанностей служебными лицами ГКАУ и КБ "Южное" при выполнении международной программы создания космического ракетного комплекса "Циклон-4" на пусковом центре "Алкантара" (Бразилия). Она получила добро в суде на проведение внеплановой выездной ревизии Минфина по вопросам финансирования этого проекта. Среди вопросов, на которые должны ответить проверяющие, значится и "законность заключения договора от 12.02.2016 г. в отношении перевода долга по кредитным обязательствам на сумму 260 млн долл. с ГП КБ "Южное" на государство в лице Минфина.

Семейный банк в семейном бизнесе?

В поле зрения Генпрокуратуры и банк "Новый", в котором генеральный конструктор всемирно известного КБ А.Дегтярев с 2007 г. был председателем наблюдательного совета. И не удивительно, ведь через этот негосударственный банк текли миллиарды финресурсов ракетно-космической отрасли, а основным его акционером было КБ "Южное" с долей в 18,33%. Тем более что с 1 сентября 2017 г. начата процедура ликвидации ПАО "Акционерный коммерческий банк "Новый".

Причина ликвидации финансовой структуры формальна — акционеры не нашли средств для выполнения требований НБУ по минимальному акционерному капиталу в 200 млн грн. Не нашли или не захотели? Ведь еще в январе 2013 г. размер уставного капитала банка составлял 150 млн грн. Кроме того, хорошую возможность сохранить банк получил руководитель КБ "Южное", когда в марте 2017 г. Анти­монопольный комитет разрешил довести долю КБ в банке до контрольной.

Похоже, собственники решили, что пора заканчивать с банком на 25-м году его существования. Кому же понравится, что Ген­прокуратура уже возбудила уголовное дело №42014040670000034, и расследует предоставление межбанковского кредита в 1 млн долл. банку "Таврика" за четыре месяца до его ликвидации! Об этом сообщает "Эспрессо", акцентируя внимание на том, что "одолженные средства принадлежали КБ "Юж­ное" и были предоставлены правительством для реализации проекта создания ракетно-космического комплекса".

Тем более что среди влиятельных акционеров банка находятся или представители семьи г-на Дегтярева, или люди, тесно с ними связанные. По состоянию на 01.01.2017 г. под контролем лично Дегтярева фактически находились 18,33% банка. Его невестка Ольга Дегтярева контролировала до­лю в 9,46% через ООО "Індустріально-фінансова група".

"Кроме того, Ольга — бывший директор ООО "Азимут М", которой принадлежало 9,88%, — констатирует Александр Гончаров в материале "Конструктор финансовых схем. Кто превратил КБ "Южное" в черную дыру космической отрасли". — "Эспрессо". — "Азимут М" зарегистрировано по одному адресу и в тот же день, что и ООО "Бізнес Інвест М" (доля 9,9933%) и ООО "Клуб Здоров'я" (9,9865%) — также акционеры банка "Но­вый". О.Дегтя­рева — среди друзей собственников этих компаний в соцсетях".

Активно занимаются бизнесом жена и сын Дегтярева Михаил. Причем последний, удивительным образом совмещая должность главного конструктора КБ и бизнес в трех ООО, будучи в далеко не академическом возрасте, избран в 2017 г. действительным членом Международной академии астронавтики.

Если убыточная деятельность КБ "Южное" для многих уже не секрет, то вопрос расходования средств, в том числе государственных, — под большим вопросом, ответ на который должны дать компетентные органы. Чтобы славная деятельность космической отрасли не превратилась в банальный "распил" бюджетных денег под прикрытием старых заслуг.

Редакция готова выслушать мнение фигурантов статьи, если они того пожелают.