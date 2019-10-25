Как нам построить в стране интеллектуальный капитализм

Кто весь день работает, поэтому некогда зарабатывать деньги.

Джон Рокфеллер

Когда я впервые прочитал это выражение Джона Рокфеллера, то не сразу понял, о чем речь, потому что всегда считал: чем больше я буду работать, тем больше буду зарабатывать.

Но поразмыслив над этими мудрыми словами, я понял главное: работа должна создавать активы, которые позволяют получать пассивный доход от их использования. Так же, как дивиденды от вклада в банке.

Следует отметить, что мировым трендом в доходах физических лиц является создание активов, генерирующих пассивный доход в виде дивидендов, роялти, рентных платежей и других аналогичных доходов.

Во второй половине ХХ века наступила эра народного капитализма, при котором наемные работники предприятий начали получать фондовые опционы, то есть права на покупку акций предприятия по заранее оговоренной цене.

Поскольку наемные работники становятся владельцами акций предприятия, они заинтересованы в его процветании. Дело в том, что чем лучше работает предприятие, тем больший размер дивидендов выплачивается по его акциям. Кроме того, наемные работники в любой момент могут продать свои акции, заработав на разнице между ценой их покупки и продажи.

Вот как описывает зарождение народного капитализма в компании ІВМ ее генеральный директор Герстнер Луис: "…впервые фондовые опционы стали доступны десяткам тысяч сотрудников компании. В 1992 году только 1300 служащих IBM (почти исключительно руководители высшего звена) получили фондовые опционы. Девять лет спустя уже 72500 сотрудников IBM имели фондовые опционы…"

К сожалению, в Украине до такой формы капитализма еще далеко. Несмотря на это, у украинцев есть хорошее средство, с помощью которого можно создать активы, позволяющие получать пассивный доход и таким образом создать новую форму капитализма — интеллектуальный капитализм.

Примером такого пассивного дохода является роялти, которое автор получает от издателя за использование своего произведения. Всю работу по генерации пассивного дохода для автора выполняет издатель, который издает и продает его произведения. Автору остается только создать произведение и предоставить издательству лицензию (разрешение) на его использование.

Итак, главным условием формирования пассивного дохода в виде роялти является наличие между автором и пользователем субъекта предпринимательской деятельности (СПД), который использует произведения для предоставления услуг, получает средства и выплачивает автору роялти.

Автор может зарегистрировать авторские права на произведение, которое используется СПД для предоставления услуг, уплатив сбор за подготовку к государственной регистрации авторского права, за оформление и выдачу свидетельства о регистрации авторского права и подав заявление о регистрации авторского права на произведение в Министерство экономического развития. На протяжении двух-трех месяцев автор это свидетельство получит.

Зарегистрировать авторское право на произведение автор может в любое время, а наследники — на протяжении 70 лет после смерти автора.

Любой автор (наследник) может самостоятельно оформить заявку, сэкономив 700–1000 грн на услугах юриста. Ничего сложного здесь нет. А если автор в ходе заполнения заявки что-то пропустит, ошибку исправят специалисты Министерства экономического развития, уточнив у него нужную информацию.

Следует отметить, что при наличии свидетельства о регистрации авторского права на произведение суд не требует от автора другого подтверждения авторского права на оспариваемое в суде произведение.

Автор распоряжается имущественными правами на произведения, заключая авторские договора с СПД, который, как и издатель, может заказать автору произведение, заключив договор заказа, или получить права на его использование по лицензионному договору.

Однако, к сожалению, в наше время деньги от литературной деятельности нам только снятся, поскольку то, что авторы обычно получают, — это не деньги, а слезы.

Я решил превратить свои знания в пассивный доход в виде роялти, поискав места под солнцем в интернете, поскольку там текут денежные потоки, генерируемые разными онлайн-сервисами.

В интернете ищут заработок миллионы граждан Украины — ученые, инженеры, юристы, экономисты, бухгалтеры и другие специалисты, которых можно условно поделить на три группы.

К первой группе отнесем работников предприятий и учреждений, студентов, пенсионеров, инвалидов, безработных, других лиц, имеющих определенные знания.

Несколько слов о произведениях, создаваемых научными (научно-педагогическими) работниками.

Практически все авторы заключают контракт, в котором есть запись о принадлежности работодателю имущественных прав на объекты права интеллектуальной собственности. Однако практических последствий для отчуждения имущественных прав интеллектуальной собственности они, на мой взгляд, не имеют, поскольку в контрактах не прописаны передаваемые имущественные права; территории, на которой используются объекты права интеллектуальной собственности, и другие существенные условия передачи имущественных прав, предусмотренные действующим законодательством.

Кроме того, университетам, НИИ и другим заведениям и учреждениям, где работают научные (научно-педагогические) работники, не принадлежат знания, которыми они владеют. Именно эти знания и являются тем активом, который позволяет генерировать пассивный доход в виде роялти.

Во вторую группу включим физических лиц-предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Независимой профессиональной деятельностью является участие физического лица в научной, литературной, артистической, художественной, образовательной или преподавательской деятельности; деятельность врачей, частных нотариусов, адвокатов, аудиторов, бухгалтеров, оценщиков, инженеров, архитекторов, лиц, осуществляющих религиозную (миссионерскую) деятельность, другую подобную деятельность, при условии, что такое лицо не является работником или предпринимателем и зарегистрировано в ГНС Украины.

Третья группа включает президента Украины, народных депутатов, государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, должностных лиц и работников органов прокуратуры, таможенной службы, государственной налоговой службы, судей и других субъектов ответственности за коррупционные правонарушения, полный перечень которых приведен в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона Украины "О противодействии коррупции".

Этим лицам запрещено заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой работы в нерабочее время) непосредственно или через других лиц.

Посмотрим на интернет с высоты птичьего полета и раскроем потенциальные возможности онлайн-сервисов для генерации пассивного дохода в виде роялти.

Прежде всего остановимся на видеохостинговой платформе YouTube, поскольку даже мой десятилетний внук хочет стать ютубером, то есть лицом, которое создает и публикует видеоролики на платформе YouTube.

Страсти вокруг YouTube-каналов подогреваются информацией о сумасшедших суммах доходов, которые получают ютуберы от своей творческой деятельности, периодически появляющейся в СМИ, Интернете и социальных сетях. Но несмотря на всю свою привлекательность, этот онлайн-сервис не способен генерировать пассивный доход в виде роялти по двум причинам.

Во-первых, ютубер должен создать свой канал и постоянно работать над новыми видеороликами, поскольку возможность получать доходы появится, если не ошибаюсь, только при условии наличия 1000+ подписчиков и 4000+ часов совокупного просмотра видео на всем канале.

Во-вторых, доход ютубера не является роялти, поскольку источник его дохода — это плата за рекламу.

Еще одним направлением зарабатывания денег в интернете является аутсорсинг, то есть предоставление услуг онлайн.

Обычно лиц, предоставляющих онлайн-услуги, называют фрилансерами.

Остановимся на двух видах онлайн-сервисов по предоставлению услуг аутсорсинга.

1. Онлайн-биржи фриланса (например веб-сайт Freelance.ua), на которых можно найти заказ, а после выполнения задачи получить деньги через Интернет.

2. Веб-сайты, на которых регистрируются фрилансеры (например, веб-сайт для юридических консультаций Bright Advise), а заказчики сами выбирают специалиста для предоставления услуг.

Читатели уже догадались, что аутсорсинг не генерирует пассивный доход в виде роялти, и этот сервис — не для СПД III группы.

Еще одним интересным онлайн-сервисом являются боты — специальные программы, выполняющие автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные для людей.

Если напрячься, то можно своими силами создать простой бот для предоставления услуг, воспользовавшись продуктом Pipe.bot. Если же нужно создать что-то сложное, то придется привлекать программиста.

Как по мне, использование ботов для получения роялти имеет свои ограничения, поскольку СПД при предоставлении услуг не всегда использует произведения.

Мне кажется, что боты способны генерировать роялти, если СПД для предоставления услуг использует произведение — это может быть документ, например, договор присоединения, лицензия, заявление в суд и т.п., которые будет подписывать только пользователь бота.

Интерактивные базы знаний являются еще одним интересным видом онлайн-сервисов, на которых следует остановиться.

Примером интерактивных баз знаний являются онлайн-сервисы Zingtree.com и Knowledge to royalty converter, в среде которых можно создавать онлайн-тесты.

Онлайн-сервис Zingtree.com позволяет создавать онлайн-тесты на любую тему. Обычно этим сервисом за плату пользуются компании, поскольку им создаются тесты для проверки знаний наемных работников, для предоставления покупателям бытовой техники онлайн-консультаций по устранению имеющихся проблем и т.п.

Однако этот онлайн-сервис не позволяет генерировать пассивный доход в виде роялти, потому что результаты тестирования не являются объектами авторского права конкретного физического лица, и сервис не имеет средств для сбора средств за использование онлайн-услуг.

Онлайн-сервис Knowledge to royalty converter позволяет физическому лицу создавать онлайн-консультации, которые являются объектами авторского права, то есть произведениями, которые выводятся на дисплей в виде литературного произведения. Онлайн-сервис поддерживает модель бизнеса, в которой между пользователем и автором находится СПД, использующий эти литературные произведения для предоставления онлайн-услуг.

В связи с тем, что результатом творческой деятельности автора являются литературные произведения, пассивный доход в виде роялти могут получать все граждане Украины, независимо от разновидности знаний, которыми они владеют, в том числе президент Украины, народные депутаты и другие субъекты ответственности за коррупционные правонарушения, за исключением физических лиц-предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, поскольку согласно пп. 1 п. 292.1 ст. 292 НКУ в их доход не включаются роялти.

Продвинутые читатели непременно спросят, а какое место в интеллектуальном капитализме занимает искусственный интеллект?

Следует отметить, что искусственный интеллект не может обеспечить физическому лицу пассивный доход в виде роялти, поскольку имущественные права интеллектуальной собственности на онлайн-сервисы, предоставляющие услуги с использованием искусственного интеллекта, принадлежат СПД, который нанимает для его обучения ученых и других профессионалов, выплачивая им по договору только вознаграждение за выполненную работу.

Примерами таких онлайн-сервисов является диагностическая система Simptomus, использующая базу знаний, которую наполняют специалисты в разных областях медицины. Для диагностики пользуются сложными алгоритмами искусственного интеллекта, которые позволяют сделать выводы о возможных заболеваниях даже при неполных или неточных данных о состоянии пациента.

Заметим, что пассивный доход в виде роялти позволяет достигать тех же целей, что и при народном капитализме, поскольку, получая лицензионные платежи, автор онлайн-консультаций заинтересован в поддержке онлайн-тестов в актуальном состоянии, а следовательно, дает возможность СПД предоставлять качественные онлайн-услуги.