Google Trends-2018

Самым невероятным и веселым рейтингом запросов уже который год остается Google Trends (или Zeitgeist).

Так, в 2018 г. украинские пользователи чаще всего хотели узнать, как скачать видео с YouTube, сделать слайм и подключить Т2. А еще интересовались, почему задерживают пенсию, почему мясо коровы называется говядиной, а в Одессе выпал желтый снег. Не забыли наши граждане и о биткойне, кори, Томосе и реинтеграции…

Резиновые сапоги — на 10-м месте

Google Trends — это не просто рейтинги того, что именно ищут пользователи (иначе там были бы практически одни и те же слова), — в них анализируются запросы, демонстрировавшие на протяжении года самые большие всплески. Таким образом, данный рейтинг должен показывать всплеск интереса пользователей к определенным событиям, персонам и темам.

Оказалось, в Google рейтинге — ни слова о войне, о керченском кризисе и блокировании украинских и иностранных судов кораблями РФ в Азовском море. Зато самым популярным поисковым запросом 2018 г. в украинском сегменте Google стал ЧМ-2018 (чемпионат мира по футболу), хотя проходил он в РФ, а сборная Украины на него не попала. На второй позиции — новый сезон сериала "Мажор" — опять же российский остросюжетный детективно-криминальный телепродукт. На третьем месте — конкурс Евровидение-2018. Кроме того, пользователей в зоне UA традиционно интересовали и другие российские фильмы, сериалы "Школа" и "Полицейский с Рублевки", а на 10 месте — Олимпиада-2018 в Пхенчхане.

В категории рейтинга "Персона" также не встретить ни политиков, ни других отечественных деятелей. Чаще всего искали информацию о трагически погибшей актрисе "Дизель Шоу" Марине Поплавской, а еще — информацию о Егоре Криде, Иосифе Кобзоне, Борисе Апреле/Зиандже, американском репере Xxxtentacion и выдающемся ученом Стивене Хокинге, а также о Меган Маркл.

Зато, наконец-то, случился долгожданный прорыв в категории "Фильмы": на десятое место попала украинская комедия "Скажене весілля". Обычно же в Интернете искали продолжения популярных фильмов, выпущенных ранее. Таких в первой десятке оказалось аж семь. На первом же месте — новый фильм из вселенной Marvel "Веном".

"Покупкой года" в Украине стала игрушка бейблэйд. Также украинцы интересовались приобретением цифрового тюнера Т2, билетов на поезда "Укрзалізниці" и самолеты МАУ, биткойна. Айфон 8 оказался на 8-й позиции, а резиновые сапоги — на 10-й.

Герман Богапов

Что смотреть и за сколько

Если сравнивать Google Trends с другим рейтингом — YouTube Rewind 2018 — самых популярных видео года в Украине, то там картина несколько отличается, поскольку лидеры определяются именно по количеству просмотров. Точнее даже, чтобы выбрать самые популярные видео, во внимание принималось также и множество способов взаимодействия с видео — не только количество, но и общее время просмотров, число пересылок, комментариев, лайков и т.д.

На основании анализа YouTube, cреди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2018 г. собрал хит группы Kazka "Плакала", что отрадно, а за ней идут "#2Маши" — "Босая" и "Время и Стекло" — "ТОП" (Lyric Video).

Что касается самых популярных видео этого года на YouTube, то лидерами стали первая серия сериала "Школа" и украинская комедия "DZIDZIO Контрабас". Среди украинских пользователей по-прежнему популярен комедийный и детский контент, а также ТВ-шоу.

Недавно в Украине были запущены новые сервисы YouTube Music и YouTube Premium. Первый из них делает просмотр музыкальных клипов и прослушивание музыки еще более удобными. Приложение позволяет легче ориентироваться в мире музыки и получать более точные персональные рекомендации.

Дело в том, что изначально YouTube создавался для просмотра самых разных видео, поэтому любителям музыки приходилось одновременно с этим сервисом использовать множество других приложений. Теперь же сервис адаптирован для музыки. Это не только музыкальные видео, но и официальные альбомы, синглы, ремиксы, живые выступления, каверы, а также редкие композиции, которые можно найти только на YouTube.

Правда, таким образом Google стремится монетизировать свои сервисы — все любители музыки могут бесплатно пользоваться новой версией YouTube Music, но с поддержкой рекламы. А вот если хотите без рекламы да еще и с оффлайн-прослушиванием, тогда YouTube Music Premium предлагается за 79 грн в месяц для Android (вначале, правда, три месяца бесплатно). Также доступна семейная подписка YouTube Music Premium Family.

То же самое касается и просто YouTube, ведь сейчас реклама лезет и в начале видео, и в конце, и посередине. Таким образом, производители видеоконтента, будь то видеоблогер, музыкант или телеканал, выпускающий свою продукцию и на платформе, получают доходы. Зато это раздражает потребителей, и теперь они могут сами платить деньги, если хотят все смотреть без рекламы.

Герман Богапов

Ваш профиль в Сети

В общем, Google знает практически все о большей части людей земного шара. Сегодня каждую секунду выполняется 40 тысяч поисковых запросов Google. Это 3,5 миллиарда поисковых запросов в день, или 1,2 триллиона поисковых запросов в год. Когда вы выполняете поиск в Google, ваш запрос отправляется в центр обработки данных, где до тысячи компьютеров работают одновременно, чтобы получить и отправить вам результаты. Весь этот процесс обычно происходит менее чем за пятую долю секунды.

Именно Google сегодня имеет больше всего возможностей создать для каждого полный профиль в Сети. Он знает не только ваше устройство (телефон, планшет, компьютер, телевизор), но и ваш возраст, доход, пол, семейное положение, возраст вашего ребенка, физическое местоположение, где вы ездите и ходите. Естественно, все это делается по просмотрам. Поэтому поисковик досконально знает историю просмотров (долго- и краткосрочную), точные слова, которые вы вводите в поиске, время (дня) вашего использования Google, контекст и темы посещаемых вами сайтов, язык, на котором вы говорите, было ли у вас недавно крупное событие в жизни.

Конечно, ему известен ваш мобильный оператор, близость к базовой станции, тип Wi-Fi, количество времени, которое вы тратите на определенные приложения, операционная система и все содержание вашей электронной почты, потому как большинство пользуется Gmail.

И все эти данные далее используются интернет-маркетологами для навязывания вам рекламы. Наверное, каждый замечал, что стоит только поискать в Интернете модель телефона, спортклуб для занятия фитнесом, билеты в цирк или на поезд, то реклама на эту тему начинает появляться на всех ваших устройствах. А дальше будет еще больше — вы будете знать ближайшие магазины и акции! Так что вперед, за подарками на Новый год!