"Фармаку" не помогает Корвалол

Два крупнейших игрока украинского фармацевтического рынка – "Фармак" и "Дарница", возобновили давний спор о праве использования названия "Корвалол" для выпускаемых компаниями аналогичных препаратов. "Фармак" в очередной раз заявил об эксклюзивности своих прав на название "Корвалол" и потребовал отменить регистрацию препарата "Корвалол-Дарница". Аналогичные претензии "Фармак" выдвинул относительно препарата "Корвалол-Здоровье", производимого харьковским фармацевтическим предприятием "Здоровье".

Возобновление этого спора не может не вызывать удивления, поскольку противостояние, начавшееся еще в 2004 г. по инициативе "Фармака" было окончательно проиграно компанией в 2011 г. Впрочем, не удовлетворили суды и встречные иски "Дарницы", требовавшие, в свою очередь, отмены препарата "Фармака" -- "Корвалол Corvalolum".

Ранее судами был установлен статус-кво, согласно которому равные права присутствия на рынке получали оба препарата – "Корвалол-Дарница" и "Корвалол Corvalolum".

Однако в 2017 г "Фармак" обратился в Министерство экономического развития и торговли с требованием предоставить своему препарату статус хорошо известного, а затем подал иск об отмене регистрации препарата-конкурента.

Несмотря на отсутствие в Украине прецедентного права, очевидно, что каких-либо новых обстоятельств с 2011 г. в деле не появилось. И поэтому о каких-либо судебных перспективах иска говорить не приходится. Собственно, это наглядно продемонстрировало решение первой инстанции. Так, 11 июля 2018 Хозяйственный суд Киева отказал ОАО "Фармак" в требовании отменить госрегистрацию знака для товаров и услуг "Корвалол-Дарница". Тем не менее, "Фармак" явно настроен на продолжение судебных разбирательств. Об этом свидетельствуют пресс-релизы компании, где говорится об ущемлении ее авторских прав.

Какова предыстория конфликта и в чем на самом деле причины, заставляющие "Фармак" инициировать затратные и бесперспективные судебные процессы?

Корвалол, Валидол, Нафтизин, Диазолин – названия этих лекарств хорошо знакомы украинцам. Особенно – среднего и пожилого возраста. Десятки лет эти препараты производились фармацевтическими предприятиями СССР. При этом Киевский химико-фармацевтический завод ім. М.В.Ломоносова, переименовавшийся в "Фармак", исторически был лишь производителем лекарственного сырья, а не готовых лекарственных препаратов. То есть завод производил полуфабрикаты для других фармацевтических предприятий Советского Союза. В том числе и субстанцию корвалола. А другие предприятия – например, Курский фармацевтический завод, производили готовую форму лекарственного средства. К слову, курский "Корвалол" был зарегистрирован в Украине как готовое лекарственное средство до конца 90-х годов.

"Фармак" был первой и единственной компанией, которая попыталась сконцентрировать в своих руках права на целый пакет советских лекарственных средств. Бывший завод им. Ломоносова требовал от других производителей препаратов (еще недавно считавшихся общедоступными) различного рода компенсаций. Например, компания "Дарница" в 1997 г. получила предложение подписать лицензионный договор на производство препарата "Валидол" под торговой маркой "Фармак". Хотя именно "Дарница" с 1962 г. производила готовое лекарственное средство "Валидол" для всего СССР.

Многие украинские производители расценили действия "Фармака" как недобросовестную конкуренцию, попытку монополизировать рынок и ограничить выбор пациентов. В качестве ответной меры конкуренты "Фармака" зарегистрировали свои препараты под марками, включающими названия традиционных, хорошо знакомых потребителям препаратов.

Так, в 2005 г. "Дарница" зарегистрировала торговый знак "Корвалол-Дарница". "Фармак" в том же году попытался оспорить правомерность регистрации препарата конкурентом. Свои претензии истец основывал на якобы сходстве торгового знака "Корвалол-Дарница" со знаком "Корвалол Corvalolum". Однако несколько экспертиз, проведённых в рамках судебных слушаний, не выявили сходства между знаками. Спор прошел через всю цепочку судебных инстанций, включая кассацию. Окончательным вердиктом стал отказ в удовлетворении требований "Фармака". Как уже упоминалось выше, также безрезультатными оказались встречные попытки "Дарницы" устранить торговый знак корвалола "Фармак".

Претензии "Фармака" на монополию в производстве и продаже Корвалола выглядят странно даже с точки зрения истории этого препарата. Первый подобный Корвалолу по эффекту препарат "Валокардин" в 1963 г. открыли немцы. А "Корвалол" – это фактически полный его аналог, только с советским названием.

Позиция "Фармака" по поводу того, что именно его специалисты открыли и разработали "Валидол", звучат вообще абсурдно с учетом истории появления валидола. Медицинский препарат "Валидол" появился в Германии в конце XIX века. Этот препарат пользовался спросом на западном фармацевтическом рынке около 30 лет, пока его не вытеснили конкуренты. Однако валидол неожиданно возродился в СССР, где впервые про него узнали из публикации В. Ф. Спримона в его же журнале "Рівненська газета Спрімона". Статья была опубликована еще в 1897 г. В СССР препарат быстро стал по-настоящему народным лекарством. Его вырабатывали в огромных количествах.

Готовое лекарственное средство "Валидол" с 1962 г. для всего СССР производило фармацевтическое предприятие "Дарница". Так же, как и другие лекарства -- нафтизин, диазолин и т.д. Это не помешало "Фармаку" подать в "Укрпатент" заявление на регистрацию валидола как собственного препарата, требуя от других производителей выпускать это лекарство только под знаком "Фармака". Кроме того, компания "Дарница" в 1997 г. получила предложение подписать лицензионный договор на безоплатной основе, согласно которому производство препарата "Валидол" должно было осуществляться только под торговой маркой "Фармака".

Но вернемся от истории к настоящим судебным тяжбам "Фармака". Одной из причин, объясняющих повторную юридическую активность компании, может быть успешность продукции конкурента. "Дарница" вывела свой препарат на рынок на 12 лет позже "Фармака", однако уже к 2018 г. выручка от продажи лекарств-аналогов сравнялась (43 и 44 млн грн соответственно по итогам 2017 г.)

Впрочем, данная причина вряд ли единственная. "Фармак" и "Дарница" пересекаются по десятку позиций. И корвалол в этом перечне не является лидером по объемам выручки.

Самым вероятным мотивом тяжбы для "Фармака" являются обязательства предприятия перед ЕБРР. Этот банк является давним партнером фармацевтической компании. Последний транш, полученный "Фармаком" от ЕБРР, составлял 64 млн долл. Из них 12 млн долл. было выделено для приобретения оборудования по производству корвалола. Судебный процесс может быть убедительным объяснением нарушения графика выплат и аргументом на переговорах о реструктуризации кредита. А собственные маркетинговые просчеты с помощью иска и сопроводительной информационной кампании можно оправдать в глазах кредиторов доводами о "противоправной" активности конкурента.