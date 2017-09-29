Дилемма украинских талантов: как продать свои мозги подороже, не покидая страну?

Упоминания об Украине многие привыкли встречать лишь в контексте различных социально-экономических проблем либо конфликтов, а позиции страны в международных рейтингах демонстрируют традиционно низкий уровень конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.

С другой стороны, по данным исследования PWC совместно с ІТ-комитетом ЕВА, отрасль информационных технологий Украины за 2011–2015 гг. выросла с 0,6 до 3,3% в ВВП — с 1,1 млрд долл. до 2,7 млрд. А работает в IT сегодня около 100 тысяч украинских программистов, что на первый взгляд вызывает недоумение.

Все дело в том, что Украина богата талантами, но страдает от глубокого дефицита возможностей их самореализации на внутреннем рынке. В связи с чемглавные достижения отечественных инноваторов связаны с аутсорсингом, составляющим около 80% ІТ-рынка Украины.

Как известно, индексы развития стран содержат десятки параметров, влияющих на ту или иную отрасль в целом, — макроэкономическая среда, финансовый сектор, правовая система и т.д. Основная часть таких общесистемных характеристик в Украине на крайне низком уровне, однако не те, что относятся к качеству талантов.

Для примера: Украина входит в первые 50 из 123 стран по The Global Innovation Index 2017. При этом в субиндексах этого рейтинга Knowledge&technology outputs и Human capital&research наша страна занимает достойные позиции—32-е и41-е места соответственно. А вот в субиндексах Institutions и Infrastructure значительно более низкие — 101-е и 90-е.

В Global Talent Index 2016 Украина занимает 43-е место из 60 стран, но по качеству университетского образования входит в ТОП-10 этого же рейтинга.

В индексе Global Talent Competitiveness Index 2017 Украина занимает 69-е место из 118. И опять, в субиндексе Global knowledge skills — 53-е место, а вот по части среды для талантов (ENABLE) — только 103-е.

Подобный разрыв между потенциалом людей и возможностями самореализации не оставляет молодым украинцам выбора, кроме как искать благоприятную среду за рубежом. То есть либо в буквальном смысле покидать страну, либо находить инструменты прямого взаимодействия с мировым рынком, оставаясь в Украине.

Тех, кто решил сменить место самореализации, с каждым годом все больше. Это неудивительно, так как многие развитые страны сегодня развернули масштабную кампанию по рекрутингу украинцев. В Польше, например, при муниципалитетах работают целые департаменты, рекламирующие для украинской молодежи преимущества и возможности обучения, жизни и работы в польских городах. Согласно данным Польского союза предпринимателей и работодателей, страна нуждается в 5 млн работников на ближайшие 20 лет, чтобы сохранять экономический рост, а число работающих в Польше украинцев сегодня уже превысило рекордные 1,3 млн.

Эстония активно работает в социальной сети Facebook, распространяя ролики об украинцах, добившихся успеха на территории этой страны. Программы привлечения талантов из Украины развернуты в Канаде, Болгарии и Турции.

По довольно сдержанным оценкам Международной организации миграции, только в прошлом году доля украинцев в общем объеме международной трудовой миграции составила 700 тыс. человек, более половины из них являются долгосрочными. При этом почти каждый третий украинец сегодня хотел бы уехать за рубеж на постоянное место жительства.

И это только начало. Тенденция к переманиванию людей в центры мирового развития будет усиливаться с каждым годом. Согласно Grant Thornton, в 2016 г. 31% компаний в мире называли нехватку квалифицированных кадров основным ограничением для роста их бизнеса. Больше всех страдает Япония — 62% ее компаний видят в этом главную проблему, а Германию к 2030 г. ожидает дефицит более 3 млн квалифицированных работников из-за демографического кризиса.

Однако Украина не спешит принимать меры, чтобы сократить отток своих высококвалифицированных кадров, теряя не только перспективы, но и капитализацию банковского сектора вместе с рабочими местами в смежных отраслях. Так, ІТ-отрасль создает 5,8 млрд грн депозитов ІТ-специалистов в банках, 1,7 млрд грн прибыли банков от операций с валютой и 420 тыс. рабочих мест (вместе со смежными отраслями).

Конечно же, технологическая отсталость украинского бизнеса и неконкурентный уровень зарплат действительно не позволяют в ближайшей перспективе предоставить большинству украинских профессионалов достаточную мотивацию занятости на внутреннем рынке. Однако, вопреки распространенному убеждению, сегодня далеко не обязательно покидать страну, чтобы получить доступ к глобальным рынкам труда, сбыта продукции либо инвестициям. И государству следовало бы в первую очередь усилить эти возможности и активно информировать таланты об альтернативах их физической миграции.

Инструменты внешней коммерциализации талантов

1. Экспорт аутсорсинга

Фриланс

В последние годы на глобальном уровне наблюдается взрывной рост удаленной формы работы, и Украина сегодня занимает 4-е место в мире по количеству фрилансеров после Индии, США и Филиппин.

Среди крупнейших международных бирж Upwork (Odesk+Elance) сосредоточила около 15 млн пользователей, Freelancer — около 20 млн, TopTal, Guru, 99design — приблизительно по 1 млн фрилансеров.

По статистике, в Украине активно зарабатывают уже порядка 54 тыс. фрилансеров, их суммарный годовой доход в 2016-м составил около 65 млн долл. Среди наиболее востребованных услуг информационные технологии (Web, Mobile&Software Development) — 83%, дизайн и креатив — 6%, другие категории (перевод, SMM, продажи и маркетинг, инженерия, архитектура и т.п.) — 11%.

Среднее вознаграждение фрилансера в 2016 г. составило 19 долл./час.

Работа в аутсорсинговой компании либо компании с иностранным капиталом

Количество сотрудников в 25 крупнейших ІТ-компаниях Украины с начала 2017 г. увеличилось на 6,2% (+ 2104 человек). 13 компаний с офисами в Украине уже вошли в рейтинг The 2017 Global Outsourcing 100 Международной ассоциации IAOP. Крупнейшие из них — SoftServe с более 4000 сотрудников и головным офисом во Львове и Ciklum с более 2000 сотрудников в Киеве. Средняя зарплата в таких компаниях составляет около 2 тыс. долл. в месяц.

Хотяэта модель работы предполагает предоставление своих профессиональных услуг за вознаграждение и малопригодна для развития талантами собственных продуктовых компаний и стартапов, государству стоило бы создать максимально комфортные условия для данной формы занятости, чтобы удержать кадры, пока внутренний рынок не подрастет. По моему мнению, необходимо сохранить форму взаимодействия компаний с ІТ-специалистами в виде контрактов с СПД, ввести неформальный запрет на вмешательство госорганов в деятельность ІТ-компаний и на изъятие цифрового оборудования, создать офшорную юрисдикцию — отменить налоги в случае работы компании не на территории Украины, поручить международным официальным представительствам страны всячески продвигать украинский аутсорсинговый ІТ-бизнес за рубежом.

2. Инкубаторы и акселераторы

Инкубаторы и акселераторы — это программы, помогающие стартапам вырасти от идеи до продукта и выйти на рынок. Инкубационные программы направлены на оформление идеи, формирование команды и прототипа. Акселерационная программа готовит команду и продукт для начала продаж на том или ином рынке.

В рамках программ с талантами работают эксперты и менторы из разных отраслей: IT, финансов, маркетинга, права и т.д. Предоставляются помещения для работы, обеспечивается участие в международных профильных событиях.

Программы либо предусматривают прямое финансирование лучших проектов, либо помогают привлечь средства от инвесторов или выйти на краудфандинговые платформы.

В 2016 г. в Киеве запустился первый в стране инновационный город Unit City, и на его территории первый Technology Companies Development Center разместил 26 офисов технологических команд, две лаборатории и учебный центр. Среди наиболее успешных украинских инкубаторов-акселераторов можно назвать GrowthUP, 1991 Open Data Incubator, Fintech Master, WannaBiz, IoT Hub и AgroChallenge.

Среди иностранных программ, популярных среди украинцев: Y Conbinator, Techstars, Startup Wise Guys, Huge Thing, Smart Transportation Accelerator, TechFounders и другие.

Конечно же, предпринимателям придетсяпередать инкубатору долю своей компании в 5–10% либо долю получаемых извне инвестиций, а также заплатить за сервисы, помещения, экспертизу и прочие услуги.

Здесь ключевыми являются защита прав интеллектуальной собственности, создание государственных и местных грантовых программ под инновационные проекты и льготное кредитование на стадии seed capital. По примеру большинства развитых стран мира и соседей Украины необходимо учредить механизмы специальных экономических зон для технологических и индустриальных парков с дополнительными преференциями.

3. Венчурные и Seed фонды

По данным UVCA, за последние пять лет инвесторы профинансировали украинские стартапы на сумму более 400 млн долл. Причем инвесторы предпочитают вкладывать свои средства в компании на начальном, "посевном" (Seed) этапе — до 84% от общего числа сделок. Размер инвестиций начинается от 50 тыс. долл., при этом 13% фондов готовы вложить в развитие одного проекта более 10 млн долл.

В Украине сегодня работают 24 таких фонда, среди самых активных — Digital Future, TA Ventures, Almaz Capital, AVentures Capital, Horizon Capital, TMT Investments, Noosphere Ventures, SMRK.

Талантам для получения инвестиций необходимо разработать прототип, презентацию, финансовый план минимум на два года, бизнес-модель и апробировать ее на целевых рынках, описать опыт команды и предыдущие сделки. Желательно получить рекомендации от уже состоявшихся партнеров и других инвесторов. А после этого — заняться нетворкингом на тематических событиях, особенно международных, наподобие Techcrunch Disrupt и WebSummit, общаться с инвесторами в специализированных социальных сетях, к примеру CrunchBase и LinkedIn.

При выборе этого пути таланты ожидает достаточно трудоемкая подготовка, требующая опыта и экспертизы, наличие базовых средств для создания прототипа и поиска инвесторов, а условия инвестиций, конечно же, предполагают передачу доли компании инвестору — от 5 до 30%.

Украине же следует, в свою очередь, устранить двойное налогообложение формирующих венчурные фонды инвесторов, законодательно обеспечить возможность банкам, пенсионным и страховым фондам входить в венчурный капитал, снизить налоги на дивиденды от акций венчурных компаний и освободить продажу их акций от налога на прибыль.

4. Краудсорсинговые площадки

В мире сегодня насчитывается около 2000 краудфандинговых платформ.

Однако абсолютными лидерами по объему собираемых средств являются всего две платформы — Kickstarter и Indiegogo, на которых в проекты было суммарно привлечено около 4 млрд долл. На этих двух площадках сегодня одновременно собирают средства около 11 тыс. проектов.

За историю одного Kickstarter профинансированы 123 тыс. стартапов силами 12 млн так называемых беккеров — мелких инвесторов. Пару сотен проектов собрали на платформе более миллиона долларов.

Принцип работы этих инструментов довольно прост: автор выставляет описание своего проекта, видеообращение и фотографии прототипа на сайт платформы, заявляя необходимую для развития проекта сумму средств. Предложенные проекты проходят проверку администрации платформ относительно наличия технологии, авторских прав и банковских счетов в нужной юрисдикции.

Кампания по сбору инвестиций длится ограниченный период времени. Если заявленная разработчиками сумма не была собрана, деньги беккеров не перечисляются. В случае же успешного сбора средств стартап обязуется взамен бесплатно обеспечить своих инвесторов продукцией либо предоставить ее в первую очередь.

Среди самых успешных украинских проектов на Kickstarter можно выделить камеру JollyLook, собравшую 377 тыс. долл., устройство для удаленного общения с домашними животными Petcube, профинансированное на 250 тыс. долл., вспышку для смартфона iblazr 2, собравшую 156 тыс. долл.

У этого способа привлечения инвестиций есть и свои недостатки — комиссии платежных систем и сборы платформ забирают 10–15% собранных средств, присутствует огромная конкуренция проектов и действует принцип "все или ничего". К тому же для привлечения внимания инвесторов требуется масштабная маркетинговая активность.

Однако государство может снять часть проблем предпринимателей — обеспечить возможность работы в Украине международных платежных систем типа PayPal, освободить от налогообложения привлеченные подобным образом средства и сами стартапы на период развития.

5. Платформы открытых инноваций

Современным мировым трендом и некими гибридными ноу-хау в плане возможностей для талантов стали платформы открытых инноваций, где клиенты, инвесторы и таланты взаимодействуют непосредственно — искатели инноваций размещают свои заявки, а инноваторы предлагают решения.

В Украине сегодня запущено два таких проекта: Reactor.ua — в корпоративном секторе и Ukrinnovate.com — в сфере обороны. Эти проекты совмещают акселерационные инструменты и краудсорсинг.

На платформе Reactor.ua международные и украинские компании размещают заявки для нескольких сотен украинских технологических команд с целью поиска необходимых инновационных решений. Платформа помогает заказчику в определении и оформлении вызовов развития. Среди поданных инноваторами предложений отбираются лучшие, с которыми для корпораций организуются встречи-презентации. С победителями заключаются контракты на разработку под гарантии платформы.

Такой подход позволяет корпорациям значительно минимизировать затраты на скаутинг (поиск и оценку инноваций), расширить вариативность возможных решений, минимизировав при этом риски. Для талантов же это возможность привлечь финансирование и развивать свой проект, используя инфраструктуру крупных игроков.

В Ukrinnovate.com выделяют микроинвестиции стартапам в сфере военных технологий и помогают оформить бизнес-предложение. После чего начинается поиск инвесторов для создания прототипа. Готовый прототип совместно с Укроборонпромом презентуется на международных оружейных выставках для заключения экспортных контрактов.

Среди западных платформ лидерами являются InnoCentive и IdeaConnection.

Талантам при выборе этого инструмента придется отслеживать и оперативно описывать различные индивидуальные предложения для заказчиков инноваций, чтобы побеждать в конкуренции за сделки.

А государству необходимо поскорее применить "налоговые каникулы" для компаний, внедряющих инновации, исключать из прибыли средства на финансирование НИОКР, освободить от налогов импорт высокотехнологичного оборудования, которое не производится в стране. Обеспечить возможность удешевления и "удлинения" кредитов предприятиям на модернизацию и создание новых производств, чтобы украинским компаниям наконец стало выгодно и по силам внедрять инновации.

Итак, украинские таланты сегодня — это огромный недооцененный актив на глобальном рынке. На этом активе прекрасно зарабатывают наиболее системные и внимательные международные игроки, применяя широкий спектр вышеописанных инструментов и пользуясь пассивностью внутреннего украинского рынка.

В условиях текущей экономической отсталости страны талантам остается ориентироваться на международный капитал, выбирая либо миграцию, либо инструменты удаленного взаимодействия с глобальными рынками.

Государству же необходимо любой ценой удержать инноваторов, пока внутренний рынок не созреет, чтобы предложить более достойные условия самореализации талантливым украинцам.

Необходимо начать форсированное внедрение "Цифровой повестки дня для Украины-2020", разработанной международными и украинскими лидерами рынка, прислушаться к рекомендациям консалтинговых компаний "большой четверки" и учесть позиции профильных ассоциаций.

Иначе светлое будущее у Украины так никогда и не наступит.