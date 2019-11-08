Частные "центры занятости"

Непринятие теневого сектора занятости сделало актуальным полуофициальное временное трудоустройство.

Фактически это занятость в так называемой серой зоне — составляющей теневого сектора экономики. Где, по данным официальной статистики, ныне зарабатывают на жизнь 3,5 млн украинцев.

С недавних пор во львовских заведениях торговли и питания массовое распространение получила такая форма трудоустройства, как "лизинговые", или заемные, работники. Этому способствует и спрос на временную работу среди работодателей, и предложения со стороны наемных работников.

"Мне даже выгоднее работать с лизинговым агентством, — говорит 44-летняя Настя, кассир одного из львовских сетевых магазинов. — Я сама выбираю удобные для меня по месту расположения магазины, дни и часы, когда могу работать. Так, бывает, что меня иногда просят помочь расставить товар в магазине. И в этом нет ничего плохого, ведь заработная плата у меня почасовая, а не от количества чеков".

Как рассказала женщина, до устройства в лизинговой компании она три года работала в Польше, также в торговле. Заработная плата там была выше, однако она сама должна была оплачивать жилье, питание и дорогу до работы. Если подсчитать все затраты, то выходит почти ее нынешний заработок во Львове. А здесь она живет дома, сама воспитывает дочку, с которой до этого, из-за работы за границей, была в разлуке.

Настя не единственная, кто воспользовался услугами лизинговой компании. Единственный недостаток ее нынешней работы — оформление по договору как временной работницы. Это значит, что в отпуск она может пойти только за свой счет, не имеет права на больничные, социальный пакет и т.п. Но, по ее словам, это все равно лучше, чем сидеть без работы.

А 28-летняя Екатерина сознательно выбрала подработку через лизинговую компанию. У нее есть постоянная работа в одном из институтов, но ей крайне нужны деньги, чтобы рассчитаться с банком за кредит.

В среднем за час работы в лизинговой компании зарабатывают от 30 до 70 грн, и многих это устраивает. Поэтому работники не очень-то вникают в тонкости своего трудоустройства. "Я подписала договор, что меня обеспечивают работой и заработком, за час работы — 40 грн. Больше ничего не знаю. До пенсии еще многое может измениться", — говорит собеседница.

Лизинг, аутсорсинг, аутстафинг…

Ныне бизнес активно использует атипичные формы трудоустройства персонала. Это выгодно, поскольку дает возможность экономить на фонде заработной платы, социальных взносах и т.п. Потому что если предприятие привлекает работников через лизинговую компанию, налоги его не интересуют — это сфера ответственности лизинговой компании. Кроме того, привлечение персонала на временной основе позволяет бизнесу нанимать на постоянной основе минимальное количество работников.

Как отметил эксперт по вопросам управления Олег Доскач, поднаем работников, или, говоря современным языком, аутсорсинг персонала в Украине был всегда. Но раньше это называли подрядом или субподрядом. Это больше касается определенных консультационных и творческих профессий, тех, кто предоставляет услуги. При иных условиях эти люди должны были бы регистрироваться предпринимателями и самостоятельно платить единый налог и социальный взнос. Тогда все встало бы на свои места. Но не все люди готовы оформляться предпринимателями. Значительно проще быть наемным работником. И здесь становится полезным аутсорсинг. Для предприятия это способ уменьшить затраты времени на ведение кадрового делопроизводства — подбор и оформление персонала обеспечивает компания, предлагающая персонал на аутсорсе. Также эта компания обеспечивает неразглашение коммерческой информации и предотвращает другие возможные риски найма персонала.

Так работают программисты, предоставляя услугу по созданию произведения на заказ (так трактует законодательство компьютерные программы). Оно идет в ряд с художественными произведениями. И потому аутсорсинг для программистов, бухгалтеров, консультантов — вполне приемлемый вариант трудоустройства. На промышленном предприятии вряд ли возьмут рабочего на аутсорсинг. Работодатель захочет взять его на постоянную работу, привязать к себе трудовыми отношениями, чтобы иметь возможность влиять на него и иметь с ним распределенную ответственность.

Сферы применения

В Украине много сфер, где заработную плату выплачивают в конвертах. Как на днях сообщила пресс-служба Государственной службы занятости со ссылкой на данные Государственной службы статистики, количество граждан в возрасте 15–70 лет, занятых в неформальном секторе экономики, в І полугодии 2019 г. составляло 3,5 млн человек, или 21% от всех занятых.

Среди видов экономической деятельности, по данным статистики, наиболее распространенной неформальная занятость была: в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (42%), в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств (18%), в строительстве (16%). То есть в тех сферах, где, учитывая природу деятельности, есть много статей затрат и доходов, которые сложно контролировать. Заработная плата в конвертах дает руководству возможность удерживать на предприятии работников несколько (а то и значительно) более высокими заработными платами. Прежде всего это происходит за счет минимизации налогов в бюджет.

И здесь лизинговая (посредническая) компания становится очень выгодным партнером как для работодателей (берет на себя все организационные и налоговые хлопоты), так и наемных работников. Ведь она фактически выполняет роль центров занятости. К тому же очень эффективных. Потому что на работу берут почти всех желающих.

"Даже если вы на пенсии, но физически хорошо себя чувствуете, возраст — не проблема, — заявили в одной из лизинговых компаний. — Есть несколько вариантов трудоустройства. Мы подбираем территориально самый близкий к месту вашего проживания объект. Вы можете работать на выкладке товаров или грузчиком в магазине. Свой рабочий график вы составляете самостоятельно. Заработок — каждую неделю на карточку Приватбанка, или же раз в две недели — наличный расчет. Оплата от 35 до 70 грн за час работы. Оформление на работу происходит по гражданско-трудовому соглашению. При этой форме трудоустройства идут отчисления в Пенсионный фонд".

Однако все зависит от посреднической фирмы. Есть такие, которые ничего не отчисляют, а есть отчисляющие 3% от суммы заработной платы. Значительно сложнее устроиться на работу официально. Например, в лизинговой компании могут предложить официальное трудоустройство после 9 месяцев работы по поднайму.

И многие рады, что получили хоть какую-то работу, и не хотят вникать в тонкости. Невысокие заработки и высокие цены на коммунальные услуги и питание заставляют людей соглашаться на любую работу с теневой или полуофициальной формой трудоустройства и оплаты. Особенно легко соглашается на любые условия труда молодежь. При этом молодые люди часто даже не интересуются, платит ли за них работодатель государству налоги и взносы в Пенсионный фонд.

"Каждый желающий легко может проверить, делает ли работодатель за него отчисления в Пенсионный фонд. Для этого надо обратиться в отделение Пенсионного фонда или зарегистрироваться на веб-портале. А потом ежемесячно проверять, какую заработную плату ему начисляют и что уплачено в Пенсионный фонд", — говорит Александр Сафин, первый заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины во Львовской области.

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Как утверждают эксперты, если вы хотите получать "белую" заработную плату (и, соответственно, хорошую пенсию после завершения трудовой деятельности), вам нужно стать банковским работником, чиновником, учителем, врачом. В структурах, финансируемых из государственного бюджета, зарплат в "конвертах" почти нет. Также можно устроиться на крупное промышленное предприятие. Именно среди этих категорий работников самая высокая официальная занятость. Однако меньше заработки. Так что приходится делать нелегкий выбор.

Комментарии

Владимир Щербина, экономист, представитель ОО "Общество "Малый Круг":

— В Пенсионный фонд каждый, кто работает в легальном поле, платит лично. Но если сложить все налоги, отчисления в Пенсионный фонд, то получается больше, чем заработная плата (выплаченная на руки. — В.Х.) Потому бизнес ищет легальные возможности уменьшить эту нагрузку. И люди находят такие формы найма работников, которые позволяет действующее законодательство. А те, кто хочет дискредитировать бизнес, говорят, что он уклоняется от налогов.

Дело в том, что работодатели должны вести свой бизнес и создавать рабочие места. А платить за кого-то и носиться с кем-то как с писаной торбой — это не их обязанность. Каждый человек сам должен платить по своим обязательствам лично — налоги в бюджет и взносы в Пенсионный фонд.

А сейчас часто, когда человек платит через работодателя, в результате бывает так, что в старости имеешь болезнь, но практически не имеешь материального обеспечения. А то, что в течение всей трудовой жизни с тебя снимали свыше трети заработка, никого не интересует. И когда человек умирает, его деньги использует кто-то другой. Этому надо положить конец. Каждый должен сам платить за себя налоги и социальные взносы.

Молодежь пока об этом не задумывается. Главное для молодых — продолжение рода, устроить свою жизнь. А задача политиков и государства — создать все условия, чтобы молодежь могла обеспечить свою семью, откладывать на образование, жилье, нормальное питание и пенсию. Если же человек не дожил до пенсии, эти деньги должны перейти его правопреемникам. И чтобы молодежь об этом думала, ее надо учить с детского сада.

Антон Олексик, главный инспектор Главного управления Гоструда во Львовской области:

— Такое явление, как атипичная, или временная занятость, во всем мире довольно распространено. И очень много работодателей и работников этим пользуются, потому что она имеет свои преимущества: гибкое рабочее время, возможность объединять работу с частной жизнью или обучением. Также это совсем другая оплата труда, возможность приобрести новые знания и реализовать эти знания и навыки.

В Украине вопросы аутсорсинга и аутстаффинга на законодательном уровне урегулированы лишь частично. Это далеко не так, как в западных странах. К новому году в Украине должен быть разработан новый Трудовой кодекс. Думаю, что эти вопросы найдут в нем свое место.