Летний скандал вокруг Национальной музыкальной академии им. П.Чайковского (чехарда с двумя ректорами, которые исполняют пока непонятно какие обязанности) — лишь логическая цепь и отдельное звено в цепи демонтажа культуры, а то и демонтажа… государства. Мой "блог" — на эту тему.

Во время отпусков, когда депутаты и министры парятся на морях, как правило, в культуре и ее окрестностях и происходит все самое интересное и значительное.

Застройщики вторгаются в зеленые зоны, и парки — под корень.

Чиновники активизируют свою подковерную активность, и сайтам есть о чем писать неделю подряд даже в мертвый сезон (не считая, разумеется, разлуки Ани Лорак с Муратом).

В это же веселое время отпускную тему бодро оживляет даже глава государства, дозвонившись журналистке "1+1" и строго уточнив свое местопребывания в теперешний летний период: где, когда и с кем?

Честно говоря, именно такая вот форма телефонного права и телефонного рубильника — т.е. Сам позвонил и Сам все всем объяснил — может быть, наиболее действенный способ сбить всеобщую сумятицу и "устаканить" мозги кому надо в связи с позорнейшим теперешним скандалом вокруг Национальной музакадемии. И вот, развивая свою мысль, представлю нечто, когда сам глава государства звонит — то ли в Кабмин, то ли в Минкульт (куда бы то ни было) и задает им всем единственно возможный сакраментальный вопрос: "Ви що, подуріли?".

(Предполагая постоянную занятость главы государства, подобный звонок мог бы осуществить и какой-нибудь пранкер, сымитировав всем знакомый голос и повторив опять-таки вышесказанное: "Ви що, подуріли?").

Ведь, судя по всему, уже ни юристы, ни изысканные казуисты — никто! — не в состоянии объяснить подлинную шизофрению, которая творится вокруг сакрального музыкального здания на Майдане.

У меня нет никакой надобности повторять все подробности этих кадровых перипетий, тем более что о них и так каждый день пишут в соцсетях. Но если вкратце, то должность ректора недавно освободил г-н Рожок (многолетний вождь музыкального мира, у которого было и врагов много, но и друзей не меньше). Исполняющим обязанности ректора на доходное место в центре Киева Министерство культуры назначило Максима Олеговича Тимошенко (о нем ниже). И только этот сильный и фотогеничный человек расправил орлиные крылья (только вник, так сказать, в работу), как тот же Минкульт на то же доходное место вдруг внезапно назначает совершенно иного человека, тоже прекрасного во всех отношениях — Бровия Анатолия Анатольевича (о нем тоже чуть ниже).

И уж тут, как говорится, они сошлись, как Ленский и Онегин. И не на горизонте, а буквально-таки внутри музыкального храма возникли загадочные отряды каких-то рейдеров-"титушек"; возникла легенда-быль об украденном счастье в виде концерваторской печати.

Сторонники одного и.о. выходят с плакатами.

Сторонники другого и.о. тоже пишут посты.

В борьбу за престол вступают трубные голоса таких весомых светочей культуры как Анатолий Кочерга, Лидия Забилястая, Роман Балаян, других.

А тем временем на дворе — пик вступительной компании, абитуриенты и их родители возбуждены: нужно подписывать кучу документов, но пока так и непонятно, кто же вправе их подписать, если развернуты судебные тяжбы.

Без иностранных агентов влияния в таком умопомрачительном сюжете, естественно, не обойтись, и на эту роль назначена сиятельная певица Мария Максакова (вдова недавно убитого в Киеве российского политика и бизнесмена Николая Вороненкова). За пиковой дамой якобы маячит мафиозный клан столичных застройщиков (я не выдумываю: это версия из первых уст от одного из и.о. ректора), которые при нужном распиле и территориальном переделе смогли бы буквально-таки залезть на сакральную музыкальную землю в центре столицы, затем что-то там перестроить, надстроить, а большой концертный зал им. В.Слипака сделать автономной юридической культурной институцией — под сиятельную певицу персонально…

"Ви що, подуріли?" — разве не этот вопрос так и пляшет на устах, когда только перечитываешь фабулу выше. Причем еще безо всяких пикантных подробностей — кто с кем спит, и кто кому сколько платит.

Кажется, простая человеческая логика — я уже даже не заикаюсь о каком-то праве, о каких-то законах — просто-напросто вытравлена из этой и иных (подобных) "культурных" историй. Да разве же можно в разгар вступительной кампании так глупо менять коней на переправе, устраивая совершеннейшую неразбериху как внутри престижного учебного музыкального заведения, так и вокруг него? Неужели чиновники разных мастей и категорий не могли сразу назначить на место этого же и.о. именно "того", который им и кажется профессиональнее, гибче, умнее, уступчивее? В чем же тут была проблема, и неужели характеры и биографии высокопоставленных управленцев у нас уже никак и никем предварительно не просвечиваются?

"Ви що, подуріли?" — запускать в социально-медийный борзый круговорот совершенно безумную тему какого-либо отчуждения или же застройки культового исторического здания Музыкальной академии в самом центре столицы? И если уже до него действительно доберутся, то я даже не представляю, какие инопланетяне должны сюда прилететь, чтобы образумить принимающих решения, а потом и унести их с собою — на облака.

Однако сетевая тема возможного "захвата" здания консерватории (академии) на Майдане, как оказалось, — вовсе не ноу-хау в связи с теперешним кадровым скандалом. Она была и прежде ротируема некоторыми руководителями этой же институции. Человек пять, а это преподавательский состав, клятвенно убеждают меня в личной переписке в ФБ, что разного ряда магнаты-застройщики таки зарятся на это здание, на это святое место. То есть торг идет не столько вокруг должности ректора, сколько вокруг "территории".

Так ли это?

Естественно, в комментариях СМИ представители Минкульта (те, которые пока не в отпуске, а еще на работе) убеждают совершенно в обратном; говорят, мол, кадровая рокировка (одного и.о. сняли, а другого назначили) обусловлена только тем, что и.о. Тимошенко якобы склонен к правонарушениям, в частности, он как-то мог нарушить Устав Академии, отдельные нормативные акты закона о высшем образовании. Якобы этот же человек, как и.о. ректора академии, мог бы иметь большие преимущества перед иными возможными кандидатами на эту же должность, а официальные выборы нового ректора состоятся только 20 сентября 2018 г., если, конечно, все уцелеют в неравной борьбе.

Начну с того, что эти и иные "оправдания верхов" — наивны, как картины Пиросмани. Мне вот очень интересно: а кого бы еще лоббировал тот или иной и.о., кроме себя самого, зная, что выборы уже через месяц, а его и назначали с прежним прицелом на безоговорочную победу на этих же выборах?

Более того, два замечательных и.о. под крышей одной консерватории (судя по их послужным спискам в "Википедии") могли бы сразу баллотироваться в президенты Украины, потому что должность ректора для таких-то активных мужчин — лишь лестничный пролет в их возможных великих карьерах.

Например, г-н Тимошенко — судя по регалиям — и деятель, и культуролог, и член совета директоров Международного Зеленого Креста, и профессор Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, и посол мира, и лауреат Ордена за заслуги… Напиши я хоть сто умных книжек с красивыми обложками — а никогда подобного не достигну!

Его замечательный конкурент, Бровий Анатолий Анатольевич — в этом же году (как будто что-то предчувствовали) — получил грамоту Верховной Рады Украины "За заслуги перед украинским народом", а до этого он стал и заслуженным юристом, и кандидатом юридических наук, и доцентом, и первым проректором, и человеком, близким к Рожку.

И вот теперь скажите: разве легко таких титулованных и юридически подкованных тому же Минкульту "разделать под орех", выставив марионетками в какой-либо чужой игре? Да никогда. Они сами — игроки. И просто так никому ничего не уступят.

Выиграет ли, собственно, святая к музыке любовь, а вместе с нею и подрастающее поколение, которое будут воспитывать на "лучших" этических образцах? Разумеется, уже не столь важно?

В стране глухих — не немые сцены.

В стране глухих то и дело хочется повторять тембром коварного пранкера все тот же вопрос сакраментальный — "Ви що, подуріли?".

И разве они не "подуріли", коль на полном серьезе говорят о возможном захвате главной музыкальной академии Украины какими-то рейдерами, какими-то застройщиками; коль в самом центре столицы буквально выгоняют на улицу знаменитую библиотеку им. Евгения Плужника (на улице Прорезной); коль преступно волынят с вопросами продления аренды уникальному и бесценному украинскому Музею-архиву на территории святой Софии Киевской (как известно, этот архив давно хотят сплавить на какие-то выселки, чтобы даже память истлела о наших великих культурных предшественниках).

И, увы, этот скорбный синонимический ряд безумия можно продолжать и продолжать, объясняя текущие катаклизмы и перманентними выборами, и культом беззакония, и многим иным.

Когда-то в нашей газете выдающийся украинский театровед Нелли Корниенко написала статью о демонтаже культуры в эпоху В.Януковича под образным названием — "Варвары". Та статья наделала много шума, даже автору принесла немало проблем.

Так вот сегодня уже явно эпоха не "варваров", а мародеров.

Поле битвы после победы принадлежит именно им. А кому же еще?