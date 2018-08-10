Светлая личность

Ушел из жизни замечательный украинский режиссер и актер Игорь Славинский (1952–2018). Много лет он служил в столичном Театре на Подоле. В то же время он будто хотел обнять и всю театральную Украину — его спектакли живут и собирают аншлаги во многих украинских городах.

В официальных справочниках и интернет-гидах о нем не так уж много статей. И вот только эта трагедия — большая потеря, его уход — вроде бы взорвала информационное пространство. О нем заговорили, стали писать даже в тех СМИ, которые никогда не интересуются театральной тематикой.

Игорь Славинский не был обделен театральными премиями (несколько раз он получал "Киевскую Пектораль" за свои талантливые постановки), в этом году был удостоен звания народного артиста Украины.

И все равно он был каким-то… немедийным. А был тихим, спокойным, уравновешенным. И максимально погруженным в свою профессию творческим человеком.

Его безудержный азарт — ставить, ставить, ставить, не только в Киеве, но и в разных украинских городах — далеко не все понимали, не все разумно объясняли это безудержное стремление: мол, зачем же гнать лошадей и почему нельзя себя пощадить, тем более что не очень здоров, перенес сложную операцию на сердце…

Но, пожалуй, все объяснения его театральной страсти — в нем самом. Эти объяснения — исключительно в эфросовской формуле: "Репетиция — любовь моя". Ибо репетиция, как предчувствие спектакля, и есть тот истинный миг художественного блаженства, который подлинному режиссеру, такому как он, хотелось продлить как можно дольше…

Увы, только судьба определяет, сколько продолжаться подобному чуду.

Славинский — один из учеников легендарной Фаины Соломоновны Ковалевской, которая пестовала своих творческих птенцов еще в студии художественного слова в столичном Доме пионеров. Выпускники разных лет всегда вспоминали эту женщину с теплотой, благодарностью. Каждому из них она открывала магические особенности Слова, авторского текста. Эти открытия они несли с собой — на драматические сцены, на эстрадные подмостки.

И вот некая неимоверная страсть к Слову, его магическим свойствам как раз и выделяла Игоря среди его коллег. Тексты — классические и совершенно новые — в каждом он хотел "дойти до самой сути". В деле театральной адаптации современной прозы Славинский был таким же замечательным мастером, как и в своих сценических взаимоотношениях с высокой поэзией. Среди его любимых поэтов, перед которыми раскрывал пространство сцены, — Бродский, Высоцкий, Мандельштам, Цветаева, Окуджава. И фактически Славинский открыл для украинской сцены талантливую прозу Анатолия Крыма. И кстати, свой последний спектакль в Николаеве он ставил тоже на основе текста Крыма. В зной, со слабым здоровьем, он ехал из Киева в другой город, в этот мертвый сезон, чтобы снова и снова репетировать.

В этом была не только его творческая потребность, это была еще и особая ответственность перед коллегами, актерами, которые ждали его практически в каждом украинском театре! Потому что некоторые и воспринимали его "актерским режиссером". Мастером, который знает глубинные тайники души любого лицедея. Как он узнал душу Алексея Вертинского, с которым сделал уже легендарный "Синий автомобиль". Как знал нравы, характеры и потенциал своих замечательных коллег в родном Театре на Подоле, где только-только приступил к постановке булгаковского "Бега" (премьера была назначена на октябрь).

Сценический стиль Славинского, то, что явлено в его лучших постановках — "Мертвые души", "Левушка", "Синий автомобиль", "Люксембургский сад", "В Барабанном переулке", — многословная и многоярусная тема, которую еще предстоит раскрыть театроведам. Отмечая в этой же теме и его особую тягу к эпическому театру Брехта, и его утонченное чувство театра поэтического.

Все это обязательно будет, об этом непременно напишут.

Теперь же, в скорбные дни осознания этой большой человеческой и художественной потери, почему-то больше всего хочется говорить о том добром и теплом свете, который постоянно излучал удивительный человек театра, неповторимая светлая личность — Игорь Славинский.

Как правило, в театральном мире у каждого есть клан врагов, клан друзей. Так и живут "между кланами". Светлая личность Игорь даже своими спектаклями в разных городах и на разных сценах, казалось бы, сшивал нитями человеческой любви, терпения и сочувствия наш раздерганный и уставший театральный мир. Он сам и согревал этот мир своим человеческим светом.

Светлая память — светлому человеку.