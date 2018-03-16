Сумская в Сумах

21 марта стартует "Чехов фест" — популярный театральный форум, ежегодно объединяющий в Сумах лучшие театры и ярчайших сценических звезд.

В этом году в фестивальной афише — спектакли с участием Натальи Сумской, Анатолия Хостикоева, Ады Роговцевой, Алексея Вертинского, Тамары Яценко, Ахтема Сеитаблаева и других известных художников.

Сумы привлекают театралов неким знаковым историческим местом, где неоднократно останавливался на летний отдых выдающийся драматург Антон Чехов. Именно здесь, на Сумщине, рождались некоторые идеи и образы его будущих великих пьес. Имение Линтварёвых, домик, в котором отдыхала

семья Чеховых, — все это есть на карте города. И всегда гости "Чехов феста" (а в этом году он пройдет уже в шестой раз) хотят попасть на этот музейный прием к Чеховым, чтобы подышать высокодуховным творческим воздухом.

Теперь о программе "Чехов фест"-2018. Откроется форум на сцене Театра им. М. Щепкина проектом "Свідоцтво про життя" (Киевский театр "Актор"). Эта сценическая постановка создана на основе одноименной книги Ады Роговцевой: выдающаяся актриса вспоминает своих педагогов, коллег, лучших режиссеров. И приглашает к путешествию по зигзагам своей памяти молодое поколение украинских художников, в частности очень популярного сегодня актера и режиссера Ахтема Сеитаблаева.

Еще один спектакль из Киева — "Потрібні брехуни" (Молодой театр). Эта постановка создана на основе пьесы французского драматурга Ива Жамиака "Мосье Амилькар, или Человек, который платит". Режиссер Стас Жирков объединил на одной сцене ярких актеров — Алексея Вертинского, Тамару Яценко, Викторию Авдеенко, Анастасию Евтушенко и других.

Подлинная сенсация фестивальной афиши — львовский спектакль "Гамлет" от режиссера Алексея Кравчука. Это проект его театра "І люди, і ляльки". И понятно, что в одном сценическом пространстве как раз и встречаются и люди, и куклы, чтобы оригинально и парадоксально рассказать историю принца датского. Спектакль высоко оценил Юрий Андрухович (в спектакле использован его перевод шекспировской трагедии), а театральные критики называют львовского кукольного "Гамлета" одним из ярчайших сценических событий прошлого года в Украине.

Еще один спектакль, достойный внимания фестивальной массы, — "Лісова пісня" Леси Украинки: постановка Сумского театра

им. М. Щепкина, режиссер — львовянин Роман Козак. Он, кстати, в свое время работал в театре "І люди, і ляльки". Сценическая версия Романа на основе текста Леси навевает зрителям некие постапокалиптические ощущения и ассоциации, когда известная история любви в лоне древнего леса порой воспринимается сквозь призму некоей вселенской катастрофы, которая уже произошла, и на этом пожарище хочет прорасти какая-то новая жизнь.

Важное событие нынешнего "Чехов феста" — легендарная ивано-франковская "Солодка Даруся" по мотивам романа Марии Матиос (режиссура Ростислава Держипильского). Почти 10 лет эта постановка является визиткой одного из популярнейших украинских театров, а история немой Даруси во всякое время волнует зрителей не только в Украине, но и в Европе, за океаном.

Специальная акция нынешнего "Чехов феста" — "Останній вагон", проект Национального театра им. И.Франко и Международной антинаркотической ассоциации. Это документальная драма, которую не придумает ни один драматург, ибо такие серьезные драмы, к сожалению, пишет сама жизнь. Инициатор и режиссер проекта — Тарас Жирко.

А хедлайнером нынешнего "Чехов феста" станет, наверное, самый кассовый киевский спектакль последних сезонов — "Незрівнянна" режиссера Анатолия Хостикоева с Наталией Сумской в главной роли. Как известно, это вовсе не выдуманный сюжет Питера Квилтера об известной американской певице Флоренс Фостер Джонкинс, которая абсолютно не умела петь, но была твердо убеждена, что петь она умеет и имеет на это полное право!

"Незрівнянна" демонстрирует не только искреннюю теплую режиссуру Хостикоева, согревающую бенефис выдающейся актрисы, но и феноменальные вокальные данные исполнительницы главной роли, пение которой очарует не только Сумы, но и все окружающие земли.