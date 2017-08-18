Магическое влияние национальной одежды

Знаете, с чего начинается создание украинской вышитой сорочки? С полотна? С вдохновения мастерицы? Все так, но наши пращуры думали по-другому: создание традиционной сорочки в Украине испокон веков начиналось с льняного зернышка и молитвы за урожай. Именно об этом и еще многом интересном, связанном с изготовлением и использованием украинской одежды, рассказывают в Черкасском краеведческом музее.

Этот музей начал ряд мероприятий, посвященных его 100-летнему юбилею. Сотрудники учреждения решили коренным образом изменить формы и технологии своей работы на новые и современные.

Поэтому первым представлением нового формата стали Этнодень и авторская театрализованная экскурсия от заведующей отделом этнографии Виктории Наумчук под названием "Интересные и магические особенности одежды средней Надднепрянщины".

В течение дня посетители музея имели возможность узнать от этнографов столько интересного, о чем ни в одной энциклопедии не прочитаешь. Во время мероприятия гости собственноручно создают украинскую одежду так, как это делали наши предки.

Они чесали льняные мычки старинными щетками, создавали нить с помощью прялки, утюжили полотно галой (специальным стеклянным шаром для глажки) и даже пробовали вышивать на домотканом полотне.

"Люди были поражены и удивлены: сколько сил надо вложить, чтобы появился кусочек льняного полотна, — рассказывает Виктория Наумчук. — После нескольких десятков движений на старинных орудиях труда уставали не только женщины, но и мужчины. В шутку сравнивали такую домашнюю работу с тренажерным залом.

Действительно, чтобы, например, отутюжить полотно галой, что продемонстрировала ученый секретарь Оксана Черкашенко, надо взять его двум людям с двух сторон за концы, положить на него стеклянный шар величиной со страусиное яйцо (галу) и поочередно приседать, опуская и поднимая руки, чтобы гала прокатывалась через все полотно от одного к другому краю".

Следует заметить, что создание одежды в Украине было процессом не только трудоемким, но и длительным, связанным с огромным количеством обрядов, обычаев, легенд, предрассудков и условностей.

Этими древними знаниями работники музея с посетителями Этнодня тоже поделились.

На мероприятии было еще немало интересного: это и рукодельный практикум от известной смелянской мастерицы Марины Филь и клуба народных ремесел "Дивина", и мастер-класс по созданию куклы-мотанки от художника-оформителя музея Людмилы Медведевской, и вокальный подарок от ведущего научного сотрудника Татьяны Григоренко, который создал атмосферу настоящего путешествия во времени, и даже дегустация вкусностей с льняными зернами, чтобы посетители подкрепились и вспомнили, что лен — это не только одежда, но и вкусная полезная пища.

Неожиданностью для гостей музея была возможность примерить настоящую старинную одежду. Правильно надеть украинскую национальную одежду — непросто, поэтому гостям помогала старший научный сотрудник отдела этнографии Валентина Хилобок.

"Люди были в восторге, — рассказывает Татьяна Григоренко. — Одна женщина одела юпку (это не юбка, а старинная украинская плечевая одежда, похожая на современный кардиган, но со специфическим кроем. — Ю.В.) и настолько была поражена ее красотой и удобством, что решила пошить и себе такую".

Гости менялись под влиянием энергетики старинной одежды. Было видно, что сначала они ощущают дискомфорт, но через несколько минут привыкают и уже не хотят ее снимать.

"Интересно наблюдать за перевоплощением гостей, — делится впечатлениями старший научный сотрудник музея Виктория Огиенко. — Женщине платок повяжешь, а у нее уже и осанка другая, и глаза сияют, совершенно другой образ! Это действительно магическое влияние нашей национальной одежды".

По мнению Виктории Наумчук, это закономерно, поскольку на протяжении тысячелетий наши пращуры вкладывали в создание и оформление одежды не только красоту, но и положительную энергетику, имевшую функцию оберега. Именно поэтому даже сегодня, надевая старинную одежду, современный человек чувствует невероятный комфорт и гармонию.

Не обошлось на этномероприятии и без интересных совпадений и курьезов. Работников музея поразила девочка, которая пришла на Этнодень в старинной украинской сорочке, доставшейся ей из бабушкиного сундука. Такая же вышитая сорочка красуется на фото в фойе музея, а этой фотографии, по словам сотрудников музея, свыше 100 лет.

Директор Черкасского краеведческого музея Ирина Собко на руководящей должности работает месяц, музейным делом занимается более 25 лет. Она мечтает, чтобы Черкасский краеведческий музей, несмотря на свой почтенный возраст, жил и двигался вперед.

"В нашем учреждении хранится более 150 тыс. экспонатов, — рассказывает Ирина, — а в экспозициях представлено лишь около 10 процентов. Хочется, чтобы люди увидели наши сокровища. Формы и методы работы, которыми пользовались музеи 20–30 лет назад, сегодня неактуальны, люди хотят видеть живое действо, зрелища. Поэтому планируем разрушить стереотип о музее как о тихом, статическом месте. В музее должно быть интересно и весело, музеи должны быть учреждениями не разового посещения, а местами постоянного досуга".

По мнению директора, гости музея должны не только рассматривать экспонаты под стеклом, но и иметь возможность подержать интересную вещь в руках, примерить на себя, сфотографировать, сделать в музее селфи и сбросить фото в Интернет.

"Вообще-то, согласно закону, фондовые экспонаты мы не имеем права двигать, — замечает Ирина Собко, — но наш коллектив сейчас собирает вещи, которые планируем не сдавать в фонд, а использовать именно на таких мероприятиях. Такие вышитые сорочки и такое орудие производства мы и использовали на этнопредставлении".