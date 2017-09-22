Литфест, третий раунд

C 28 сентября по 1 октября в Одессе состоится ІІІ Международный литературный фестиваль. 50 авторов из 20 стран мира презентуют свои книги и свои идеи. Директор фестиваля Ульрих Шрайбер рассказал ZN.UA о поддержке подобных проектов правительством Германии.

Нынешняя фестивальная программа довольна насыщенна.

А сам фестиваль позиционирует себя как место притяжения писателей-интеллектуалов, европейских мыслителей. В рамках феста несколько направлений, секций. В частности, секция "Будущее Одессы" предполагает подиумные дискуссии не только с писателями, но и с архитекторами, а также с профессиональными урбанистами Европы и Украины. А, скажем, панельная дискуссия… пригласит к разговору авторов разных стран, которые географически связаны с Черным морем. Еще одна секция — художественный перевод.

Эти и другие встречи-дискуссии состоятся в рамках украино-немецкого года языков, который начинает свой разбег именно в сентябре этого года. Среди приглашенных авторов — известные писатели. В частности, такие, как Петер Штефан Юнгк, Бора Чосич, Виктор Ерофеев, Адам Загаевский. Скажем, Петер Штефан Юнгк презентует в Одессе роман о своей двоюродной бабушке, которая, как оказалось, была не только известным фотографом, но также и шпионкой КГБ. Эта бабушка стала героиней документального фильма на основе текстов писателя. В разных произведениях Юнгка поднимаются темы идентичности, индивидуальности. Его герои постоянно в поисках призвания, они исследуют свое прошлое и рефлексируют по поводу настоящего.

Еще один важный гость международного литературного фестиваля — Дженнифер Клемент, президент Международного ПЕН-клуба. Приедет также Вольф Бирман — известный немецкий поэт, бард и диссидент.

Директор Международного литературного фестиваля Ульрих Шрайбер ответил ZN.UA на несколько вопросов накануне форума.

— Г-н Ульрих, в чем особенность Литфеста в Одессе — по сравнению с прочими литературными форумами?

— Международный характер фестиваля. Большое число авторов — более 50 из 20 стран мира. Особый акцент на детскую литературу и включение тематики урбанистики в программу являеются его особенностъю. Можно сказать о трех направлениях в Одесском литфесте.

— Почему правительство Германии активно поддерживает именно это проект? И существуют ли в Германии другие госпрограммы поддержки современной литературы, издательских проектов?

— МИД Германии хорошо знаком с нашим Берлинским международным литературным фестивалем и убежден в качественной и продуманной подготовке наших мероприятий. Появление возможности поддержки таких проектов в рамках Программы "Восточное партнерство" и привело к решению финансировать наш фестиваль.

В Германии существуют разные программы поддержки современной литературы, но только Программа "Восточное Партнерство" позволяет такую поддержку проектов в сфере культуры в Восточной Европе, в том числе и в Украине.

— Ваши личные впечатление от Одессы? Интересуетесь ли современной украинской литературой? Кого из ее ярких представителей Вы бы выделили?

— Мое впечатление от Одессы? Это один из самых красивых южноевропейских городов. С широко известной в мире культурной традицией — особенно музыкальной и литературной. Город заслуживает большего внимания. Из представителей современной украинской литературы я выделил бы Сергея Жадана, Юрия Андруховича, Андрея Куркова и Оксану Забужко.

— А какие из современных молодых нам писателей задают актуальные тренды в европейской культуре? Кого из них вы бы советовали перевести на украинский язык?

— Катарина Хакер, Даниел Кельман, Инго Шульце, по-моему, задают такой тон. Их и советую перевести на украинский язык.

— Украина получила безвизовый режим с Европой. Ей благоволит Европа. Что может и должна сделать Украина, чтобы полноценно и органично интегрироваться в современное европейское культурное пространство?

— Украина может организовать общественную жизнь в соответствии с общими правами человека и эффективно бороться с коррупцией. Отмена визового режима очень важна для интеграции Украины в европейский культурный и мировоззренческий контекст.