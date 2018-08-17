Культурный захват: Почему иностранцы едут на "Киевметрострой"

Последние несколько лет в столице стала модной фраза "Киев — новый Берлин". Так говорят приверженцы культуры рейвов (рейв — массовая дискотека с выступлением диджеев и исполнителей электронной музыки. — Ред.), возродившейся после Революции достоинства. В Берлине рейвы и техно-вечеринки настолько прочно вшиты в культурный код города, что Фискальный суд приравнял дискотеки в клубе "Бергхайн" к классическим культурным концертам и выставкам, обязав заведение платить "культурный налог".

Киев же гремит на весь мир вечеринками "Схема", фестивалями Brave! Factory ("Брейв Фектори") и Strichka ("Стричка"). Последний, например, в мае вошел в десятку лучших фестивалей мира. У двух самых успешных украинских электронных фестивалей один и тот же организатор — арт-центр Closer ("Клоузер"), который находится на территории бывшего лентоткацкого завода на Подоле (Нижнеюрковская, 31). Прежде чем открыть клуб, который впоследствии разросся в популярный арт-центр, совладелец Closer Сергей Яценко более десяти лет ездил по лучшим мировым клубам и музыкальным фестивалям.

— Благодаря этому опыту я осознал, что главное — это не бояться делать, — говорит Яценко. — Чтобы стать популярным, клубу не нужно находиться в самом центре города, важно лишь хорошее место. Посетитель должен чувствовать себя как дома. Не обязательно заморачиваться с дизайном и ремонтом. Главное вложить деньги в то, что понятно людям — оборудование, звук, артисты, комфорт.

Каждые выходные в Closer проходят вечеринки со звездами электронной сцены из разных уголков мира, по будням тут — джазовые концерты, образовательные лектории и художественные выставки. В арт-центре образовалась тусовка, где все друг друга знают если не лично, то через одно рукопожатие. О "Клоузере" хорошо известно и за пределами Украины, сюда приезжает немало зарубежных гостей. Свой успех Яценко объясняет так: "В Closer остался дух, которого во многих местах не найти. Иностранцы приезжают к нам не из мест, где все классно с клубной культурой (из того же Берлина), а ездят из небольших европейских городов. С приходом дешевых авиаперевозчиков что прилететь в Берлин, что в Киев — по деньгам одинаково".

Brave! Factory Festival / Facebook

Иностранцев манит не только дешевизна путешествий, но и уровень артистов, и положительные отзывы друзей и знакомых. "Диджеи остаются под приятным впечатлением от наших вечеринок. Они об этом пишут в соцсетях, рассказывают друг другу лично, и это расходится как сарафанное радио", — отмечает совладелец арт-центра. Его слова подтверждает японская журналистка Кана Миязава: "Меня давно интересовала клубная культура Киева, я слышала много хороших отзывов о "Клоузере" от друзей, диджеев и фотографов".

Кроме того, Яценко говорит, что так называемые музыкальные туристы, которые катаются по миру ради вечеринок и фестивалей, следят за гастролями артистов на специальных сайтах. Они замечают, что Киев часто фигурирует в турах исполнителей, и естественно, им становится любопытно посмотреть, что же там такое. Например, в феврале в клубе выступал Рикардо Вильялобос, и многие его поклонники приехали из США, потому что этот диджей не выступает в Америке по политическим причинам.

Но не все так гладко, говорит совладелец "Клоузера". По его словам, туристы и зарубежные артисты относятся к Украине с опаской: "Я недавно путешествовал по Южной Америке и обратил внимание, что для людей, не интересующихся политикой и тем, что происходит в мире, Украина — по-прежнему страна с войной, бедностью, разрухой. Просто так многие сюда еще не хотят ехать. Мы стараемся через артистов менять имидж Украины в лучшую сторону".

Самый популярный фестиваль "Клоузера" — "Стричка", который традиционно проходит в арт-центре в конце мая, в этом году увенчался абсолютным успехом: все 2500 билетов стоимостью 890 грн были распроданы до начала мероприятия. Его посетили не только украинцы, но и зарубежные гости. Все дело в том, что популярный музыкальный ресурс Resident Advisor в апреле внес фестиваль в список лучших в мире. Редакция объяснила свой выбор так: "Киевский клуб Closer, возможно, лучшее секретное место Европы, а ежегодный фестиваль Strichka — отличный повод познакомиться с ним поближе".

Сейчас арт-центр готовит второй фестиваль — Brave! Factory, который состоится в необычном месте — на действующем заводе "Киевметрострой". "Пока наши мастерские, цеха и другие помещения не заняты строительством метрополитена, мы принимаем в их стенах фестиваль свободной музыки и искусства Brave! Factory", — написали сотрудники "Киевметростроя" на официальной странице в "Фейсбуке".

Brave! Factory Festival / Facebook

Организаторы обещают шесть сцен, каждая из которых — уникальная конструкция, соответствующая различным музыкальным жанрам, от электроники до джаза. Всего в программе заявлено более 50 артистов, половина из них — иностранные гости. Откроет фестиваль живой концерт музыкантов Hidden Orchestra, затем среди прочих выступят резиденты вышеупомянутого легендарного берлинского клуба "Бергхайн". Вишенкой на торте станет концерт эпатажного травести-рэпера Mykki Blanco.

Сергей Яценко говорит, что с прошлого года "Клоузер" остался в теплых отношениях с сотрудниками завода: "Им нравилась команда фестиваля и наши волонтеры — все вежливые и дружелюбные. Но с 2017 года 80% работников "Метробуда" попали под сокращение. Метро не строится, кризис, руководство было вынуждено пойти на такой отчаянный шаг. Поэтому сейчас на площадке мы редко кого-то встречаем, остались люди с ключевых позиций, которых мы знаем с прошлого года".

Мероприятие уже привлекло внимание зарубежной прессы. "В этом году на "Брейв" приедет около двух десятков зарубежных журналистов — по нашему приглашению и собственной инициативе, — рассказывает пиарщица "Клоузера" Алиса Маллен. — Это не только культурные и модные издания, как британские Mixmag, The Calvert Journal и итальянский Vogue, но и общественно-политические вроде The Independent (Британия). Польское издание Nowamuzyka влюблены в "Брейв", в этом году едут к нам во второй раз, на семь дней".

Brave! Factory Festival / Facebook

Журналистка Nowamuzyka Аня Пьерзак рассказывает о прошлогоднем визите: "Я никогда не была в Украине, поэтому хотела увидеть страну и ее столицу, о которой я слышала как о великом городе. Кроме того, мне хотелось поехать на фестиваль за границу, в Польше все фестивали похожи друг на друга. На "Брейве" выступали замечательные музыканты (например, Роберт Худ, Egyptian Lover ). Была отличная, непринужденная атмосфера и красивые люди. Мне нравилось наблюдать за тем, как это событие становится живым у меня на глазах, как небольшая группа друзей со страстью к музыке создали фестиваль с такими фантастическими артистами и посетителями. Мне так понравилось, я так полюбила Киев, и именно поэтому я решила приехать на "Брейв" еще раз".

Киев, конечно, не новый Берлин. Но развивающаяся европейская столица, которая может и будет известна своей активно прогрессирующей молодежной культурой.